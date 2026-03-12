Live Radio
ECHL Glance

The Associated Press

March 12, 2026, 12:51 AM

All Times EDT

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 55 34 15 3 3 74 170 133
Maine 54 32 15 5 2 71 169 134
Adirondack 54 31 15 7 1 70 160 145
Reading 55 29 19 6 1 65 159 159
Worcester 55 25 23 5 2 57 145 165
Trois-Rivieres 54 26 24 1 3 56 148 158
Norfolk 55 23 29 3 0 49 165 193
Greensboro 55 16 33 5 1 38 145 196

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 57 37 12 6 2 82 183 117
Atlanta 55 36 16 2 1 75 165 133
South Carolina 56 37 18 1 0 75 172 150
Savannah 55 28 23 3 1 60 169 150
Greenville 54 22 26 5 1 50 144 167
Orlando 57 22 30 4 1 49 143 178
Jacksonville 55 20 27 7 1 48 140 185

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Toledo 54 33 13 4 4 74 187 136
Fort Wayne 54 32 14 8 0 72 189 141
Bloomington 55 28 23 2 2 60 163 165
Indy 55 25 21 8 1 59 141 150
Kalamazoo 55 25 24 3 3 56 173 202
Cincinnati 55 26 26 3 0 55 165 199
Iowa 54 18 31 3 2 41 139 185

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Kansas City 57 44 10 2 1 91 197 126
Idaho 57 35 18 4 0 74 202 181
Allen 56 31 20 5 0 67 195 169
Tahoe 57 29 23 2 3 63 205 200
Wichita 54 23 23 4 4 54 157 168
Utah 57 21 28 7 1 50 184 207
Rapid City 55 22 28 4 1 49 172 193
Tulsa 55 18 32 5 0 41 141 202

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Tuesday’s Games

Maine 2, Adirondack 1

Bloomington 4, Indy 3

Orlando 3, Greenville 1

Wednesday’s Games

Atlanta 4, Florida 1

Reading 1, Wheeling 0

Norfolk 5, Worcester 2

Fort Wayne 5, Iowa 2

Tahoe 4, Kansas City 2

Thursday’s Games

Toledo at Savannah, 7 p.m.

Florida at Atlanta, 7:10 p.m.

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Tulsa at Utah, 9:10 p.m.

Friday’s Games

Fort Wayne at Indy, 7 p.m.

Greenville at Jacksonville, 7 p.m.

Orlando at Savannah, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Greensboro, 7 p.m.

Toledo at South Carolina, 7:05 p.m.

Adirondack at Wheeling, 7:10 p.m.

Norfolk at Maine, 7:15 p.m.

Iowa at Cincinnati, 7:35 p.m.

Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.

Idaho at Allen, 8:10 p.m.

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Kansas City at Tahoe, 10 p.m.

Saturday’s Games

Iowa at Cincinnati, 4:05 p.m.

Norfolk at Maine, 6 p.m.

Toledo at South Carolina, 6:05 p.m.

Florida at Jacksonville, 7 p.m.

Greenville at Orlando, 7 p.m.

Indy at Kalamazoo, 7 p.m.

Trois-Rivieres at Greensboro, 7 p.m.

Worcester at Reading, 7 p.m.

Adirondack at Wheeling, 7:10 p.m.

Fort Wayne at Bloomington, 8 p.m.

Idaho at Allen, 8:10 p.m.

Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.

Tulsa at Utah, 9:10 p.m.

Kansas City at Tahoe, 10 p.m.

