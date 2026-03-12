All Times EDT
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|55
|34
|15
|3
|3
|74
|170
|133
|Maine
|54
|32
|15
|5
|2
|71
|169
|134
|Adirondack
|54
|31
|15
|7
|1
|70
|160
|145
|Reading
|55
|29
|19
|6
|1
|65
|159
|159
|Worcester
|55
|25
|23
|5
|2
|57
|145
|165
|Trois-Rivieres
|54
|26
|24
|1
|3
|56
|148
|158
|Norfolk
|55
|23
|29
|3
|0
|49
|165
|193
|Greensboro
|55
|16
|33
|5
|1
|38
|145
|196
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|57
|37
|12
|6
|2
|82
|183
|117
|Atlanta
|55
|36
|16
|2
|1
|75
|165
|133
|South Carolina
|56
|37
|18
|1
|0
|75
|172
|150
|Savannah
|55
|28
|23
|3
|1
|60
|169
|150
|Greenville
|54
|22
|26
|5
|1
|50
|144
|167
|Orlando
|57
|22
|30
|4
|1
|49
|143
|178
|Jacksonville
|55
|20
|27
|7
|1
|48
|140
|185
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Toledo
|54
|33
|13
|4
|4
|74
|187
|136
|Fort Wayne
|54
|32
|14
|8
|0
|72
|189
|141
|Bloomington
|55
|28
|23
|2
|2
|60
|163
|165
|Indy
|55
|25
|21
|8
|1
|59
|141
|150
|Kalamazoo
|55
|25
|24
|3
|3
|56
|173
|202
|Cincinnati
|55
|26
|26
|3
|0
|55
|165
|199
|Iowa
|54
|18
|31
|3
|2
|41
|139
|185
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Kansas City
|57
|44
|10
|2
|1
|91
|197
|126
|Idaho
|57
|35
|18
|4
|0
|74
|202
|181
|Allen
|56
|31
|20
|5
|0
|67
|195
|169
|Tahoe
|57
|29
|23
|2
|3
|63
|205
|200
|Wichita
|54
|23
|23
|4
|4
|54
|157
|168
|Utah
|57
|21
|28
|7
|1
|50
|184
|207
|Rapid City
|55
|22
|28
|4
|1
|49
|172
|193
|Tulsa
|55
|18
|32
|5
|0
|41
|141
|202
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Tuesday’s Games
Maine 2, Adirondack 1
Bloomington 4, Indy 3
Orlando 3, Greenville 1
Wednesday’s Games
Atlanta 4, Florida 1
Reading 1, Wheeling 0
Norfolk 5, Worcester 2
Fort Wayne 5, Iowa 2
Tahoe 4, Kansas City 2
Thursday’s Games
Toledo at Savannah, 7 p.m.
Florida at Atlanta, 7:10 p.m.
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Tulsa at Utah, 9:10 p.m.
Friday’s Games
Fort Wayne at Indy, 7 p.m.
Greenville at Jacksonville, 7 p.m.
Orlando at Savannah, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Greensboro, 7 p.m.
Toledo at South Carolina, 7:05 p.m.
Adirondack at Wheeling, 7:10 p.m.
Norfolk at Maine, 7:15 p.m.
Iowa at Cincinnati, 7:35 p.m.
Kalamazoo at Bloomington, 8 p.m.
Idaho at Allen, 8:10 p.m.
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Kansas City at Tahoe, 10 p.m.
Saturday’s Games
Iowa at Cincinnati, 4:05 p.m.
Norfolk at Maine, 6 p.m.
Toledo at South Carolina, 6:05 p.m.
Florida at Jacksonville, 7 p.m.
Greenville at Orlando, 7 p.m.
Indy at Kalamazoo, 7 p.m.
Trois-Rivieres at Greensboro, 7 p.m.
Worcester at Reading, 7 p.m.
Adirondack at Wheeling, 7:10 p.m.
Fort Wayne at Bloomington, 8 p.m.
Idaho at Allen, 8:10 p.m.
Wichita at Rapid City, 9:05 p.m.
Tulsa at Utah, 9:10 p.m.
Kansas City at Tahoe, 10 p.m.
