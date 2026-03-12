BNP Paribas Open Results

Wednesday
At Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Calif.
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Wednesday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 16
Cameron Norrie (27), Britain, def. Rinky Hijikata, Australia, 6-4, 6-2.
Daniil Medvedev (11), Russia, def. Alex Michelsen, United States, 6-2, 6-4.
Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Casper Ruud (13), Norway, 6-1, 7-6 (2).
Jack Draper (14), Britain, def. Novak Djokovic (3), Serbia, 4-6, 6-4, 7-6 (5).
Women’s Singles
Round of 16
Iga Swiatek (2), Poland, def. Karolina Muchova (13), Czechia, 6-2, 6-0.
Jessica Pegula (5), United States, def. Belinda Bencic (12), Switzerland, 6-3, 7-6 (5).
Elina Svitolina (9), Ukraine, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-1, 1-1, ret.
Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Sonay Kartal, Britain, 6-4, 4-3, ret.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Yuki Bhambri, India, and Andre Goransson, Sweden, def. Andrea Vavassori, Italy, and Alexander Erler, Austria, 6-3, 7-6 (2).
Arthur Rinderknech, France, and Valentin Vacherot, Monaco, def. Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, 6-3, 6-4.
Women’s Doubles
Quarterfinals
Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, def. Victoria Mboko, Canada, and Mirra Andreeva, Russia, 7-6 (5), 6-2.
Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo, China, 4-6, 7-5, 10-6.
Mixed Doubles
Round of 16
Tim Putz, Germany, and Erin Routliffe, New Zealand, def. John Peers, Australia, and Leylah Fernandez, Canada, 6-4, 6-7 (4), 10-8.
Demi Schuurs, Netherlands, and Julian Cash, Britain, def. Venus Williams and Christian Harrison, United States, 6-4, 6-2.
Gabriela Dabrowski, Canada, and Lloyd Glasspool (1), Britain, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Andrey Rublev, Russia, 7-5, 0-0, ret.
Marcelo Arevalo, El Salvador, and Luisa Stefani (3), Brazil, def. Kevin Krawietz, Germany, and Ellen Perez, Australia, 6-2, 6-2.
