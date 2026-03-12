Live Radio
Home » Sports » BNP Paribas Open Results

BNP Paribas Open Results

The Associated Press

March 12, 2026, 2:02 AM

Wednesday

At Indian Wells Tennis Garden

Indian Wells, Calif.

Purse: $9,415,725

Surface: Hardcourt outdoor

INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Wednesday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 16

Cameron Norrie (27), Britain, def. Rinky Hijikata, Australia, 6-4, 6-2.

Daniil Medvedev (11), Russia, def. Alex Michelsen, United States, 6-2, 6-4.

Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Casper Ruud (13), Norway, 6-1, 7-6 (2).

Jack Draper (14), Britain, def. Novak Djokovic (3), Serbia, 4-6, 6-4, 7-6 (5).

Women’s Singles

Round of 16

Iga Swiatek (2), Poland, def. Karolina Muchova (13), Czechia, 6-2, 6-0.

Jessica Pegula (5), United States, def. Belinda Bencic (12), Switzerland, 6-3, 7-6 (5).

Elina Svitolina (9), Ukraine, def. Katerina Siniakova, Czechia, 6-1, 1-1, ret.

Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Sonay Kartal, Britain, 6-4, 4-3, ret.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Yuki Bhambri, India, and Andre Goransson, Sweden, def. Andrea Vavassori, Italy, and Alexander Erler, Austria, 6-3, 7-6 (2).

Arthur Rinderknech, France, and Valentin Vacherot, Monaco, def. Karen Khachanov and Andrey Rublev, Russia, 6-3, 6-4.

Women’s Doubles

Quarterfinals

Aleksandra Krunic, Serbia, and Anna Danilina (5), Kazakhstan, def. Victoria Mboko, Canada, and Mirra Andreeva, Russia, 7-6 (5), 6-2.

Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo, China, 4-6, 7-5, 10-6.

Mixed Doubles

Round of 16

Tim Putz, Germany, and Erin Routliffe, New Zealand, def. John Peers, Australia, and Leylah Fernandez, Canada, 6-4, 6-7 (4), 10-8.

Demi Schuurs, Netherlands, and Julian Cash, Britain, def. Venus Williams and Christian Harrison, United States, 6-4, 6-2.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Lloyd Glasspool (1), Britain, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Andrey Rublev, Russia, 7-5, 0-0, ret.

Marcelo Arevalo, El Salvador, and Luisa Stefani (3), Brazil, def. Kevin Krawietz, Germany, and Ellen Perez, Australia, 6-2, 6-2.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up