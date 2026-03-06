BNP Paribas Open Results

Thursday
At Indian Wells Tennis Garden
Indian Wells, Calif.
Purse: $9,415,725
Surface: Hardcourt outdoor
INDIAN WELLS, CALIF. (AP) _ Results Thursday from BNP Paribas Open at Indian Wells Tennis Garden (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 128
Kamil Majchrzak, Poland, def. Giovanni Mpetshi Perricard, France, 6-3, 1-6, 7-5.
Alexander Shevchenko, Russia, def. Sho Shimabukuro, Japan, 6-4, 3-6, 6-2.
Grigor Dimitrov, Bulgaria, def. Terence Atmane, France, 6-4, 5-7, 6-4.
Jacob Fearnley, Britain, def. Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, 6-3, 6-3.
Sebastian Baez, Argentina, def. Chun Hsin Tseng, Taiwan, 6-3, 6-2.
Aleksandar Kovacevic, United States, def. Hubert Hurkacz, Poland, 7-6 (6), 7-6 (4).
Benjamin Bonzi, France, def. Valentin Royer, France, 6-4, 6-3.
Alex Michelsen, United States, def. Daniel Merida, Spain, 6-3, 6-4.
Roberto Bautista Agut, Spain, def. Fabian Marozsan, Hungary, 6-4, 6-7 (2), 6-4.
Alejandro Tabilo, Chile, def. Rafael Jodar, Spain, 6-1, 6-2.
Nuno Borges, Portugal, def. Emilio Nava, United States, 7-6 (9), 7-5.
Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3.
Sebastian Korda, United States, def. Francisco Comesana, Argentina, 7-5, 6-0.
Rinky Hijikata, Australia, def. Francesco Maestrelli, Italy, 7-6 (5), 6-4.
Mackenzie McDonald, United States, def. Matteo Arnaldi, Italy, 6-0, 6-1.
Vit Kopriva, Czechia, def. Michael Zheng, United States, 7-6 (1), 7-5.
Women’s Singles
Round of 128
Taylor Townsend, United States, def. Marie Bouzkova, Czechia, 6-2, 6-1.
Ashlyn Krueger, United States, def. Magda Linette, Poland, 6-1, 6-4.
Sonay Kartal, Britain, def. Lanlana Tararudee, Thailand, 6-4, 6-4.
Laura Siegemund, Germany, def. Petra Marcinko, Croatia, 3-6, 6-3, 6-4.
Kayla Day, United States, def. Francesca Jones, Britain, 6-3, 6-1.
Donna Vekic, Croatia, def. Tereza Valentova, Czechia, 7-6 (4), 7-6 (4).
Cristina Bucsa, Spain, def. Darja Vidmanova, Czechia, 6-4, 6-0.
Diane Parry, France, def. Venus Williams, United States, 6-3, 6-7 (4), 6-1.
Anna Bondar, Hungary, def. Elsa Jacquemot, France, 7-6 (5), 7-5.
Lilli Tagger, Austria, def. Varvara Gracheva, Russia, 6-2, 6-4.
Katie Volynets, United States, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, 6-1, ret.
Katerina Siniakova, Czechia, def. Sofia Kenin, United States, 1-6, 6-4, 6-1.
Storm Hunter, Australia, def. Magdalena Frech, Poland, 3-6, 7-5, 6-3.
Antonia Ruzic, Croatia, def. Jennifer Brady, United States, 3-6, 6-4, 6-2.
Hailey Baptiste, United States, def. Emiliana Arango, Colombia, 2-6, 6-2, 6-3.
Solana Sierra, Argentina, def. Peyton Stearns, United States, 7-5, 7-5.
Women’s Doubles
Round of 32
Kristina Mladenovic, France, and Hanyu Guo, China, def. Linda Noskova, Czechia, and Diana Shnaider, Russia, 6-4, 4-6, 10-2.
Sara Errani and Jasmine Paolini (1), Italy, def. Jaqueline Cristian, Romania, and Clara Tauson, Denmark, 6-2, 7-6 (6).
Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, def. Jessica Pegula and McCartney Kessler, United States, 7-5, 1-6, 10-7.
Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Desirae Krawczyk, United States, def. Olivia Nicholls, Britain, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 7-5, 6-7 (5), 12-10.
Hao-Ching Chan, Taiwan, and Janice Tjen, Indonesia, def. Andreja Klepac, Slovenia, and Katarzyna Piter, Poland, 6-4, 6-2.
