Blue Bay LPGA Scores

Thursday
At Jian Lake Blue Bay Golf Club
Hainan, China
Purse: $2.6 million
Yardage: 6,712; Par: 72
First Round
|You Min Hwang
|33-33—66
|Mary Liu
|32-34—66
|Weiwei Zhang
|32-34—66
|Zining An
|33-34—67
|Auston Kim
|33-34—67
|Mi Hyang Lee
|34-33—67
|Aditi Ashok
|33-35—68
|Ayaka Furue
|33-35—68
|Esther Henseleit
|34-34—68
|Yu Liu
|36-32—68
|Emma McMyler
|31-37—68
|Pornanong Phatlum
|32-36—68
|Ruoning Yin
|33-35—68
|Lindy Duncan
|34-35—69
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|35-34—69
|Leona Maguire
|36-33—69
|Chanettee Wannasaen
|36-33—69
|Ying Xu
|34-35—69
|Shiyuan Zhou
|35-34—69
|Jenny Bae
|35-35—70
|Chella Choi
|38-32—70
|Wei-Ling Hsu
|36-34—70
|A Lim Kim
|35-35—70
|Yan Liu
|35-35—70
|Yujie Liu
|34-36—70
|Robyn Choi
|35-36—71
|Hye Jin Choi
|34-37—71
|Gemma Dryburgh
|34-37—71
|Erika Hara
|33-38—71
|Muni He
|35-36—71
|Frida Kinhult
|36-35—71
|Lucy Li
|33-38—71
|Xinen Lin
|33-38—71
|Ruixin Liu
|34-37—71
|Runzhi Pang
|33-38—71
|Alexa Pano
|37-34—71
|Kokona Sakurai
|35-36—71
|Jenny Shin
|35-36—71
|Rio Takeda
|36-35—71
|Lauren Walsh
|36-35—71
|Zixuan Wang
|39-32—71
|Dewi Weber
|36-35—71
|Laetitia Beck
|36-36—72
|Briana Chacon
|35-37—72
|MinJi Kang
|37-35—72
|Gina Kim
|36-36—72
|Haya Lin
|37-35—72
|Haruka Morita-WanyaoLu
|35-37—72
|Paula Reto
|36-36—72
|Chiara Tamburlini
|36-36—72
|Yana Wilson
|36-36—72
|Yahui Zhang
|35-37—72
|Peiyun Chien
|38-35—73
|Manon De Roey
|37-36—73
|Perrine Delacour
|39-34—73
|Melanie Green
|40-33—73
|Jeong Eun Lee5
|34-39—73
|Erica Shepherd
|36-37—73
|Linnea Strom
|35-38—73
|Albane Valenzuela
|36-37—73
|Jing Yan
|37-36—73
|Yuri Yoshida
|37-36—73
|Ana Belac
|35-39—74
|Celine Borge
|37-37—74
|Camille Boyd
|36-38—74
|Laney Frye
|35-39—74
|Yuai Ji
|36-38—74
|Leah John
|36-38—74
|Soo Bin Joo
|38-36—74
|Dongeun Lee
|38-36—74
|Shuying Li
|37-37—74
|Nastasia Nadaud
|34-40—74
|Hinako Shibuno
|36-38—74
|Xiang Sui
|37-37—74
|Bailey Tardy
|36-38—74
|Pajaree Anannarukarn
|41-34—75
|Anne Chen
|38-37—75
|Jodi Ewart Shadoff
|36-39—75
|Isi Gabsa
|36-39—75
|Haeji Kang
|36-39—75
|Kum Kang Park
|39-36—75
|Mimi Rhodes
|37-38—75
|Yuka Saso
|36-39—75
|Jasmine Suwannapura
|37-38—75
|Suvichaya Vinijchaitham
|36-39—75
|Xiaowen Yin
|35-40—75
|Ssu-Chia Cheng
|38-38—76
|Hailee Cooper
|36-40—76
|Carolina Melgrati
|39-37—76
|Yanhong Pan
|35-41—76
|Supamas Sangchan
|35-41—76
|Yuli Shi
|38-38—76
|Riley Smyth
|38-38—76
|Yuna Nishimura
|38-39—77
|Yijia Ren
|37-40—77
|Arpichaya Yubol
|41-36—77
|Jingwen Zhang
|38-39—77
|Saki Baba
|40-38—78
|Stephanie Meadow
|40-38—78
|Benedetta Moresco
|40-38—78
|Ziyan Meng
|35-44—79
|Xinyu Wang
|38-41—79
|Polly Mack
|43-37—80
|Sherman Santiwiwatthanaphong
|40-40—80
|Aline Krauter
|39-42—81
|Yaxuan Huang
|37-45—82
|Moriya Jutanugarn
|39-43—82
|Mohan Du
|42-44—86
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.