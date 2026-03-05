Live Radio
Blue Bay LPGA Scores

The Associated Press

March 5, 2026, 6:00 AM

Thursday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,712; Par: 72

First Round

You Min Hwang 33-33—66
Mary Liu 32-34—66
Weiwei Zhang 32-34—66
Zining An 33-34—67
Auston Kim 33-34—67
Mi Hyang Lee 34-33—67
Aditi Ashok 33-35—68
Ayaka Furue 33-35—68
Esther Henseleit 34-34—68
Yu Liu 36-32—68
Emma McMyler 31-37—68
Pornanong Phatlum 32-36—68
Ruoning Yin 33-35—68
Lindy Duncan 34-35—69
Carolina Lopez-Chacarra Coto 35-34—69
Leona Maguire 36-33—69
Chanettee Wannasaen 36-33—69
Ying Xu 34-35—69
Shiyuan Zhou 35-34—69
Jenny Bae 35-35—70
Chella Choi 38-32—70
Wei-Ling Hsu 36-34—70
A Lim Kim 35-35—70
Yan Liu 35-35—70
Yujie Liu 34-36—70
Robyn Choi 35-36—71
Hye Jin Choi 34-37—71
Gemma Dryburgh 34-37—71
Erika Hara 33-38—71
Muni He 35-36—71
Frida Kinhult 36-35—71
Lucy Li 33-38—71
Xinen Lin 33-38—71
Ruixin Liu 34-37—71
Runzhi Pang 33-38—71
Alexa Pano 37-34—71
Kokona Sakurai 35-36—71
Jenny Shin 35-36—71
Rio Takeda 36-35—71
Lauren Walsh 36-35—71
Zixuan Wang 39-32—71
Dewi Weber 36-35—71
Laetitia Beck 36-36—72
Briana Chacon 35-37—72
MinJi Kang 37-35—72
Gina Kim 36-36—72
Haya Lin 37-35—72
Haruka Morita-WanyaoLu 35-37—72
Paula Reto 36-36—72
Chiara Tamburlini 36-36—72
Yana Wilson 36-36—72
Yahui Zhang 35-37—72
Peiyun Chien 38-35—73
Manon De Roey 37-36—73
Perrine Delacour 39-34—73
Melanie Green 40-33—73
Jeong Eun Lee5 34-39—73
Erica Shepherd 36-37—73
Linnea Strom 35-38—73
Albane Valenzuela 36-37—73
Jing Yan 37-36—73
Yuri Yoshida 37-36—73
Ana Belac 35-39—74
Celine Borge 37-37—74
Camille Boyd 36-38—74
Laney Frye 35-39—74
Yuai Ji 36-38—74
Leah John 36-38—74
Soo Bin Joo 38-36—74
Dongeun Lee 38-36—74
Shuying Li 37-37—74
Nastasia Nadaud 34-40—74
Hinako Shibuno 36-38—74
Xiang Sui 37-37—74
Bailey Tardy 36-38—74
Pajaree Anannarukarn 41-34—75
Anne Chen 38-37—75
Jodi Ewart Shadoff 36-39—75
Isi Gabsa 36-39—75
Haeji Kang 36-39—75
Kum Kang Park 39-36—75
Mimi Rhodes 37-38—75
Yuka Saso 36-39—75
Jasmine Suwannapura 37-38—75
Suvichaya Vinijchaitham 36-39—75
Xiaowen Yin 35-40—75
Ssu-Chia Cheng 38-38—76
Hailee Cooper 36-40—76
Carolina Melgrati 39-37—76
Yanhong Pan 35-41—76
Supamas Sangchan 35-41—76
Yuli Shi 38-38—76
Riley Smyth 38-38—76
Yuna Nishimura 38-39—77
Yijia Ren 37-40—77
Arpichaya Yubol 41-36—77
Jingwen Zhang 38-39—77
Saki Baba 40-38—78
Stephanie Meadow 40-38—78
Benedetta Moresco 40-38—78
Ziyan Meng 35-44—79
Xinyu Wang 38-41—79
Polly Mack 43-37—80
Sherman Santiwiwatthanaphong 40-40—80
Aline Krauter 39-42—81
Yaxuan Huang 37-45—82
Moriya Jutanugarn 39-43—82
Mohan Du 42-44—86

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

