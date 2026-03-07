Blue Bay LPGA Scores

Saturday
At Jian Lake Blue Bay Golf Club
Hainan, China
Purse: $2.6 million
Yardage: 6,712; Par: 72
Third Round
|Mi Hyang Lee
|67-66-71—204
|Hye Jin Choi
|71-68-68—207
|Yu Liu
|68-66-73—207
|Aditi Ashok
|68-70-70—208
|A Lim Kim
|70-67-71—208
|Rio Takeda
|71-70-67—208
|Auston Kim
|67-68-74—209
|Weiwei Zhang
|66-71-72—209
|Muni He
|71-69-70—210
|Lucy Li
|71-72-67—210
|You Min Hwang
|66-72-73—211
|Yan Liu
|70-73-68—211
|Leona Maguire
|69-73-69—211
|Jenny Bae
|70-71-71—212
|Lindy Duncan
|69-73-70—212
|Robyn Choi
|71-70-72—213
|Ayaka Furue
|68-69-76—213
|Erika Hara
|71-71-71—213
|Esther Henseleit
|68-71-74—213
|Yuai Ji
|74-73-66—213
|Alexa Pano
|71-69-73—213
|Pornanong Phatlum
|68-70-75—213
|Ruoning Yin
|68-71-74—213
|Shiyuan Zhou
|69-72-72—213
|Yujie Liu
|70-74-70—214
|Hinako Shibuno
|74-70-70—214
|Mary Liu
|66-72-77—215
|Erica Shepherd
|73-72-70—215
|Jenny Shin
|71-70-74—215
|Briana Chacon
|72-74-70—216
|Mimi Rhodes
|75-70-71—216
|Ying Xu
|69-74-73—216
|Jing Yan
|73-71-72—216
|Ana Belac
|74-73-70—217
|Chella Choi
|70-74-73—217
|Dongeun Lee
|74-71-72—217
|Emma McMyler
|68-74-75—217
|Jasmine Suwannapura
|75-73-69—217
|Bailey Tardy
|74-69-74—217
|Albane Valenzuela
|73-70-74—217
|Dewi Weber
|71-73-73—217
|Laetitia Beck
|72-72-74—218
|Peiyun Chien
|73-74-71—218
|Laney Frye
|74-71-73—218
|Melanie Green
|73-74-71—218
|Yuka Saso
|75-72-71—218
|Perrine Delacour
|73-73-73—219
|Wei-Ling Hsu
|70-78-71—219
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|69-72-78—219
|Yuna Nishimura
|77-69-73—219
|Kokona Sakurai
|71-72-76—219
|Chiara Tamburlini
|72-76-71—219
|Zining An
|67-75-78—220
|Gemma Dryburgh
|71-73-76—220
|Haya Lin
|72-76-72—220
|Ruixin Liu
|71-77-72—220
|Haruka Morita-WanyaoLu
|72-73-75—220
|Linnea Strom
|73-71-76—220
|Ssu-Chia Cheng
|76-71-74—221
|Gina Kim
|72-76-73—221
|Frida Kinhult
|71-70-80—221
|Xinen Lin
|71-72-78—221
|Nastasia Nadaud
|74-73-74—221
|Suvichaya Vinijchaitham
|75-71-75—221
|Zixuan Wang
|71-77-73—221
|Chanettee Wannasaen
|69-79-73—221
|Yana Wilson
|72-73-76—221
|Celine Borge
|74-74-74—222
|Shuying Li
|74-73-75—222
|Xiang Sui
|74-72-77—223
|Arpichaya Yubol
|77-71-75—223
|Soo Bin Joo
|74-74-76—224
|Jodi Ewart Shadoff
|75-72-78—225
|MinJi Kang
|72-74-79—225
|Lauren Walsh
|71-77-80—228
