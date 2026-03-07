Live Radio
Blue Bay LPGA Scores

The Associated Press

March 7, 2026, 4:42 AM

Saturday

At Jian Lake Blue Bay Golf Club

Hainan, China

Purse: $2.6 million

Yardage: 6,712; Par: 72

Third Round

Mi Hyang Lee 67-66-71—204
Hye Jin Choi 71-68-68—207
Yu Liu 68-66-73—207
Aditi Ashok 68-70-70—208
A Lim Kim 70-67-71—208
Rio Takeda 71-70-67—208
Auston Kim 67-68-74—209
Weiwei Zhang 66-71-72—209
Muni He 71-69-70—210
Lucy Li 71-72-67—210
You Min Hwang 66-72-73—211
Yan Liu 70-73-68—211
Leona Maguire 69-73-69—211
Jenny Bae 70-71-71—212
Lindy Duncan 69-73-70—212
Robyn Choi 71-70-72—213
Ayaka Furue 68-69-76—213
Erika Hara 71-71-71—213
Esther Henseleit 68-71-74—213
Yuai Ji 74-73-66—213
Alexa Pano 71-69-73—213
Pornanong Phatlum 68-70-75—213
Ruoning Yin 68-71-74—213
Shiyuan Zhou 69-72-72—213
Yujie Liu 70-74-70—214
Hinako Shibuno 74-70-70—214
Mary Liu 66-72-77—215
Erica Shepherd 73-72-70—215
Jenny Shin 71-70-74—215
Briana Chacon 72-74-70—216
Mimi Rhodes 75-70-71—216
Ying Xu 69-74-73—216
Jing Yan 73-71-72—216
Ana Belac 74-73-70—217
Chella Choi 70-74-73—217
Dongeun Lee 74-71-72—217
Emma McMyler 68-74-75—217
Jasmine Suwannapura 75-73-69—217
Bailey Tardy 74-69-74—217
Albane Valenzuela 73-70-74—217
Dewi Weber 71-73-73—217
Laetitia Beck 72-72-74—218
Peiyun Chien 73-74-71—218
Laney Frye 74-71-73—218
Melanie Green 73-74-71—218
Yuka Saso 75-72-71—218
Perrine Delacour 73-73-73—219
Wei-Ling Hsu 70-78-71—219
Carolina Lopez-Chacarra Coto 69-72-78—219
Yuna Nishimura 77-69-73—219
Kokona Sakurai 71-72-76—219
Chiara Tamburlini 72-76-71—219
Zining An 67-75-78—220
Gemma Dryburgh 71-73-76—220
Haya Lin 72-76-72—220
Ruixin Liu 71-77-72—220
Haruka Morita-WanyaoLu 72-73-75—220
Linnea Strom 73-71-76—220
Ssu-Chia Cheng 76-71-74—221
Gina Kim 72-76-73—221
Frida Kinhult 71-70-80—221
Xinen Lin 71-72-78—221
Nastasia Nadaud 74-73-74—221
Suvichaya Vinijchaitham 75-71-75—221
Zixuan Wang 71-77-73—221
Chanettee Wannasaen 69-79-73—221
Yana Wilson 72-73-76—221
Celine Borge 74-74-74—222
Shuying Li 74-73-75—222
Xiang Sui 74-72-77—223
Arpichaya Yubol 77-71-75—223
Soo Bin Joo 74-74-76—224
Jodi Ewart Shadoff 75-72-78—225
MinJi Kang 72-74-79—225
Lauren Walsh 71-77-80—228

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

