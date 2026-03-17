2026 Texas Rangers Schedule

March 26 at Philadelphia, 4:15 p.m.
March 28 at Philadelphia, 4:05 p.m.
March 29 at Philadelphia, 1:35 p.m.
March 30 at Baltimore, 6:35 p.m.
March 31 at Baltimore, 6:35 p.m.
April 1 at Baltimore, 12:35 p.m.
April 3 Cincinnati, 4:05 p.m.
April 4 Cincinnati, 7:05 p.m.
April 5 Cincinnati, 2:35 p.m.
April 6 Seattle, 8:05 p.m.
April 7 Seattle, 8:05 p.m.
April 8 Seattle, 2:35 p.m.
April 10 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
April 11 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.
April 12 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
April 13 at Athletics, 9:40 p.m.
April 14 at Athletics, 9:40 p.m.
April 15 at Athletics, 9:40 p.m.
April 16 at Athletics, 3:05 p.m.
April 17 at Seattle, 9:40 p.m.
April 18 at Seattle, 7:15 p.m.
April 19 at Seattle, 4:10 p.m.
April 21 Pittsburgh, 8:05 p.m.
April 22 Pittsburgh, 8:05 p.m.
April 23 Pittsburgh, 8:05 p.m.
April 24 Athletics, 8:05 p.m.
April 25 Athletics, 7:05 p.m.
April 26 Athletics, 2:35 p.m.
April 27 N.Y. Yankees, 8:05 p.m.
April 28 N.Y. Yankees, 8:05 p.m.
April 29 N.Y. Yankees, 2:35 p.m.
May 1 at Detroit, 6:40 p.m.
May 2 at Detroit, 7:15 p.m.
May 3 at Detroit, 7:20 p.m.
May 5 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
May 6 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
May 7 at N.Y. Yankees, 12:35 p.m.
May 8 Chicago Cubs, 8:05 p.m.
May 9 Chicago Cubs, 7:05 p.m.
May 10 Chicago Cubs, 2:35 p.m.
May 11 Arizona, 8:05 p.m.
May 12 Arizona, 8:05 p.m.
May 13 Arizona, 8:05 p.m.
May 15 at Houston, 8:10 p.m.
May 16 at Houston, 7:10 p.m.
May 17 at Houston, 2:10 p.m.
May 18 at Colorado, 8:40 p.m.
May 19 at Colorado, 8:40 p.m.
May 20 at Colorado, 3:10 p.m.
May 22 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
May 23 at L.A. Angels, 10:05 p.m.
May 24 at L.A. Angels, 7:20 p.m.
May 25 Houston, 7:05 p.m.
May 26 Houston, 8:05 p.m.
May 27 Houston, 8:05 p.m.
May 28 Houston, 8:05 p.m.
May 29 Kansas City, 8:05 p.m.
May 30 Kansas City, 4:05 p.m.
May 31 Kansas City, 2:35 p.m.
June 1 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 2 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 3 at St. Louis, 7:45 p.m.
June 5 Cleveland, 8:15 p.m.
June 6 Cleveland, 7:35 p.m.
June 7 Cleveland, 2:35 p.m.
June 9 at Kansas City, 7:40 p.m.
June 10 at Kansas City, 7:40 p.m.
June 11 at Kansas City, 2:10 p.m.
June 12 at Boston, 7:10 p.m.
June 13 at Boston, 4:10 p.m.
June 14 at Boston, 7:20 p.m.
June 15 Minnesota, 8:05 p.m.
June 16 Minnesota, 8:05 p.m.
June 18 Minnesota, 2:35 p.m.
June 19 San Diego, 8:05 p.m.
June 20 San Diego, 4:05 p.m.
June 21 San Diego, 2:35 p.m.
June 22 at Miami, 6:40 p.m.
June 23 at Miami, 6:40 p.m.
June 24 at Miami, 12:10 p.m.
June 25 at Toronto, 7:07 p.m.
June 26 at Toronto, 7:07 p.m.
June 27 at Toronto, 3:07 p.m.
June 28 at Toronto, 1:37 p.m.
June 29 at Cleveland, 7:10 p.m.
June 30 at Cleveland, 6:40 p.m.
July 1 at Cleveland, 1:10 p.m.
July 2 Detroit, 8:05 p.m.
July 4 Detroit, 4:05 p.m.
July 5 Detroit, 3:30 p.m.
July 7 L.A. Angels, 8:05 p.m.
July 8 L.A. Angels, 8:05 p.m.
July 9 L.A. Angels, 8:05 p.m.
July 10 Houston, 8:05 p.m.
July 11 Houston, 7:05 p.m.
July 12 Houston, 2:35 p.m.
July 17 at Atlanta, 7:15 p.m.
July 18 at Atlanta, 4:10 p.m.
July 19 at Atlanta, 1:35 p.m.
July 20 Chicago White Sox, 8:05 p.m.
July 21 Chicago White Sox, 8:05 p.m.
July 22 Chicago White Sox, 8:05 p.m.
July 24 Seattle, 8:05 p.m.
July 25 Seattle, 7:15 p.m.
July 26 Seattle, 2:35 p.m.
July 27 Seattle, 2:35 p.m.
July 28 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
July 29 at Tampa Bay, 6:40 p.m.
July 30 at Tampa Bay, 12:10 p.m.
July 31 at Houston, 8:10 p.m.
Aug. 1 at Houston, 7:10 p.m.
Aug. 2 at Houston, 2:10 p.m.
Aug. 3 San Francisco, 8:05 p.m.
Aug. 4 San Francisco, 8:05 p.m.
Aug. 5 San Francisco, 2:35 p.m.
Aug. 7 Baltimore, 8:05 p.m.
Aug. 8 Baltimore, 7:15 p.m.
Aug. 9 Baltimore, 2:35 p.m.
Aug. 10 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 11 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 12 at L.A. Angels, 10:10 p.m.
Aug. 13 at L.A. Angels, 10:07 p.m.
Aug. 14 at Athletics, 9:40 p.m.
Aug. 15 at Athletics, 9:40 p.m.
Aug. 16 at Athletics, 4:05 p.m.
Aug. 18 Washington, 8:05 p.m.
Aug. 19 Washington, 8:05 p.m.
Aug. 20 Washington, 8:05 p.m.
Aug. 21 L.A. Angels, 8:05 p.m.
Aug. 22 L.A. Angels, 7:05 p.m.
Aug. 23 L.A. Angels, 2:35 p.m.
Aug. 24 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Aug. 25 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Aug. 26 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Aug. 28 at Milwaukee, 7:40 p.m.
Aug. 29 at Milwaukee, 7:15 p.m.
Aug. 30 at Milwaukee, 2:10 p.m.
Aug. 31 Athletics, 8:05 p.m.
Sept. 1 Athletics, 8:05 p.m.
Sept. 2 Athletics, 2:35 p.m.
Sept. 3 Tampa Bay, 8:05 p.m.
Sept. 4 Tampa Bay, 8:05 p.m.
Sept. 5 Tampa Bay, 7:05 p.m.
Sept. 6 Tampa Bay, 2:35 p.m.
Sept. 8 at Seattle, 9:40 p.m.
Sept. 9 at Seattle, 9:40 p.m.
Sept. 10 at Seattle, 4:10 p.m.
Sept. 11 at Arizona, 9:40 p.m.
Sept. 12 at Arizona, 8:10 p.m.
Sept. 13 at Arizona, 4:10 p.m.
Sept. 15 Boston, 8:05 p.m.
Sept. 16 Boston, 8:05 p.m.
Sept. 17 Boston, 8:05 p.m.
Sept. 18 Toronto, 8:05 p.m.
Sept. 19 Toronto, 7:05 p.m.
Sept. 20 Toronto, 2:35 p.m.
Sept. 22 N.Y. Mets, 8:05 p.m.
Sept. 23 N.Y. Mets, 8:05 p.m.
Sept. 24 N.Y. Mets, 2:35 p.m.
Sept. 25 at Minnesota, 8:10 p.m.
Sept. 26 at Minnesota, 4:10 p.m.
Sept. 27 at Minnesota, 3:10 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.