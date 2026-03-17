2026 Philadelphia Phillies Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:11 PM

March 26 Texas, 4:15 p.m.

March 28 Texas, 4:05 p.m.

March 29 Texas, 1:35 p.m.

March 30 Washington, 6:40 p.m.

March 31 Washington, 6:40 p.m.

April 1 Washington, 1:05 p.m.

April 3 at Colorado, 4:10 p.m.

April 4 at Colorado, 8:10 p.m.

April 5 at Colorado, 3:10 p.m.

April 6 at San Francisco, 9:45 p.m.

April 7 at San Francisco, 9:45 p.m.

April 8 at San Francisco, 3:45 p.m.

April 10 Arizona, 6:40 p.m.

April 11 Arizona, 1:05 p.m.

April 12 Arizona, 1:35 p.m.

April 13 Chicago Cubs, 6:40 p.m.

April 14 Chicago Cubs, 6:40 p.m.

April 15 Chicago Cubs, 6:40 p.m.

April 17 Atlanta, 6:40 p.m.

April 18 Atlanta, 7:15 p.m.

April 19 Atlanta, 7:20 p.m.

April 20 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

April 21 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

April 22 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

April 23 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

April 24 at Atlanta, 7:15 p.m.

April 25 at Atlanta, 7:15 p.m.

April 26 at Atlanta, 1:35 p.m.

April 28 San Francisco, 6:40 p.m.

April 29 San Francisco, 6:40 p.m.

April 30 San Francisco, 1:05 p.m.

May 1 at Miami, 7:10 p.m.

May 2 at Miami, 4:10 p.m.

May 3 at Miami, 1:40 p.m.

May 4 at Miami, 6:40 p.m.

May 5 Athletics, 6:40 p.m.

May 6 Athletics, 6:40 p.m.

May 7 Athletics, 6:40 p.m.

May 8 Colorado, 6:40 p.m.

May 9 Colorado, 6:05 p.m.

May 10 Colorado, 1:35 p.m.

May 12 at Boston, 6:45 p.m.

May 13 at Boston, 6:45 p.m.

May 14 at Boston, 6:45 p.m.

May 15 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

May 16 at Pittsburgh, 4:05 p.m.

May 17 at Pittsburgh, 1:35 p.m.

May 18 Cincinnati, 6:40 p.m.

May 19 Cincinnati, 6:40 p.m.

May 20 Cincinnati, 1:05 p.m.

May 22 Cleveland, 6:40 p.m.

May 23 Cleveland, 4:05 p.m.

May 24 Cleveland, 1:35 p.m.

May 25 at San Diego, 6:40 p.m.

May 26 at San Diego, 9:40 p.m.

May 27 at San Diego, 4:10 p.m.

May 29 at L.A. Dodgers, 10:15 p.m.

May 30 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

May 31 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

June 2 San Diego, 6:40 p.m.

June 3 San Diego, 6:40 p.m.

June 4 San Diego, 1:05 p.m.

June 5 Chicago White Sox, 6:40 p.m.

June 6 Chicago White Sox, 4:05 p.m.

June 7 Chicago White Sox, 1:35 p.m.

June 8 at Toronto, 7:07 p.m.

June 9 at Toronto, 7:07 p.m.

June 10 at Toronto, 7:07 p.m.

June 12 at Milwaukee, 7:40 p.m.

June 13 at Milwaukee, 7:15 p.m.

June 14 at Milwaukee, 2:10 p.m.

June 15 Miami, 6:40 p.m.

June 16 Miami, 6:40 p.m.

June 17 Miami, 1:05 p.m.

June 18 N.Y. Mets, 6:40 p.m.

June 20 N.Y. Mets, 7:15 p.m.

June 21 N.Y. Mets, 7:20 p.m.

June 22 at Washington, 6:45 p.m.

June 23 at Washington, 6:45 p.m.

June 24 at Washington, 6:45 p.m.

June 25 at Washington, 6:45 p.m.

June 26 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

June 27 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

June 28 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

June 29 Pittsburgh, 6:40 p.m.

June 30 Pittsburgh, 6:40 p.m.

July 1 Pittsburgh, 6:40 p.m.

July 2 Pittsburgh, 12:35 p.m.

July 4 at Kansas City, 8:10 p.m.

July 5 at Kansas City, 3:00 p.m.

July 6 at Kansas City, 2:10 p.m.

July 7 at Cincinnati, 7:10 p.m.

July 8 at Cincinnati, 7:10 p.m.

July 9 at Cincinnati, 7:10 p.m.

July 10 at Detroit, 6:40 p.m.

July 11 at Detroit, 6:10 p.m.

July 12 at Detroit, 1:40 p.m.

July 16 N.Y. Mets, 7:10 p.m.

July 18 N.Y. Mets, 4:05 p.m.

July 19 N.Y. Mets, 1:35 p.m.

July 20 L.A. Dodgers, 7:10 p.m.

July 21 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.

July 22 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.

July 24 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.

July 25 N.Y. Yankees, 6:05 p.m.

July 26 N.Y. Yankees, 7:20 p.m.

July 27 at Miami, 6:40 p.m.

July 28 at Miami, 6:40 p.m.

July 29 at Miami, 12:10 p.m.

July 31 at Baltimore, 7:05 p.m.

Aug. 1 at Baltimore, 7:05 p.m.

Aug. 2 at Baltimore, 1:35 p.m.

Aug. 3 Washington, 6:40 p.m.

Aug. 4 Washington, 6:40 p.m.

Aug. 5 Washington, 6:40 p.m.

Aug. 6 Washington, 6:05 p.m.

Aug. 7 Toronto, 6:40 p.m.

Aug. 8 Toronto, 6:05 p.m.

Aug. 9 Toronto, 1:35 p.m.

Aug. 10 at St. Louis, 7:45 p.m.

Aug. 11 at St. Louis, 7:45 p.m.

Aug. 12 at St. Louis, 2:15 p.m.

Aug. 13 at Minnesota, 7:30 p.m.

Aug. 15 at Minnesota, 7:10 p.m.

Aug. 16 at Minnesota, 2:10 p.m.

Aug. 17 Miami, 6:40 p.m.

Aug. 18 Miami, 6:40 p.m.

Aug. 19 Miami, 6:05 p.m.

Aug. 21 St. Louis, 6:40 p.m.

Aug. 22 St. Louis, 6:05 p.m.

Aug. 23 St. Louis, 1:35 p.m.

Aug. 24 at Seattle, 9:40 p.m.

Aug. 25 at Seattle, 9:40 p.m.

Aug. 26 at Seattle, 4:10 p.m.

Aug. 28 at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Aug. 29 at L.A. Angels, 10:07 p.m.

Aug. 30 at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Aug. 31 at Arizona, 9:40 p.m.

Sept. 1 at Arizona, 9:40 p.m.

Sept. 2 at Arizona, 3:40 p.m.

Sept. 4 Atlanta, 6:40 p.m.

Sept. 5 Atlanta, 6:05 p.m.

Sept. 6 Atlanta, 3:10 p.m.

Sept. 7 Atlanta, 1:05 p.m.

Sept. 8 Houston, 6:40 p.m.

Sept. 9 Houston, 6:40 p.m.

Sept. 10 Houston, 1:05 p.m.

Sept. 11 at Atlanta, 7:15 p.m.

Sept. 12 at Atlanta, 7:15 p.m.

Sept. 13 at Atlanta, 1:35 p.m.

Sept. 15 at Washington, 6:45 p.m.

Sept. 16 at Washington, 6:45 p.m.

Sept. 17 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.

Sept. 18 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Sept. 19 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Sept. 20 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Sept. 22 Milwaukee, 6:40 p.m.

Sept. 23 Milwaukee, 6:40 p.m.

Sept. 24 Milwaukee, 6:05 p.m.

Sept. 25 Tampa Bay, 6:40 p.m.

Sept. 26 Tampa Bay, 6:05 p.m.

Sept. 27 Tampa Bay, 3:05 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved.

