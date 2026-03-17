2026 Philadelphia Phillies Schedule

March 26 Texas, 4:15 p.m.
March 28 Texas, 4:05 p.m.
March 29 Texas, 1:35 p.m.
March 30 Washington, 6:40 p.m.
March 31 Washington, 6:40 p.m.
April 1 Washington, 1:05 p.m.
April 3 at Colorado, 4:10 p.m.
April 4 at Colorado, 8:10 p.m.
April 5 at Colorado, 3:10 p.m.
April 6 at San Francisco, 9:45 p.m.
April 7 at San Francisco, 9:45 p.m.
April 8 at San Francisco, 3:45 p.m.
April 10 Arizona, 6:40 p.m.
April 11 Arizona, 1:05 p.m.
April 12 Arizona, 1:35 p.m.
April 13 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
April 14 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
April 15 Chicago Cubs, 6:40 p.m.
April 17 Atlanta, 6:40 p.m.
April 18 Atlanta, 7:15 p.m.
April 19 Atlanta, 7:20 p.m.
April 20 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
April 21 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
April 22 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
April 23 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
April 24 at Atlanta, 7:15 p.m.
April 25 at Atlanta, 7:15 p.m.
April 26 at Atlanta, 1:35 p.m.
April 28 San Francisco, 6:40 p.m.
April 29 San Francisco, 6:40 p.m.
April 30 San Francisco, 1:05 p.m.
May 1 at Miami, 7:10 p.m.
May 2 at Miami, 4:10 p.m.
May 3 at Miami, 1:40 p.m.
May 4 at Miami, 6:40 p.m.
May 5 Athletics, 6:40 p.m.
May 6 Athletics, 6:40 p.m.
May 7 Athletics, 6:40 p.m.
May 8 Colorado, 6:40 p.m.
May 9 Colorado, 6:05 p.m.
May 10 Colorado, 1:35 p.m.
May 12 at Boston, 6:45 p.m.
May 13 at Boston, 6:45 p.m.
May 14 at Boston, 6:45 p.m.
May 15 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
May 16 at Pittsburgh, 4:05 p.m.
May 17 at Pittsburgh, 1:35 p.m.
May 18 Cincinnati, 6:40 p.m.
May 19 Cincinnati, 6:40 p.m.
May 20 Cincinnati, 1:05 p.m.
May 22 Cleveland, 6:40 p.m.
May 23 Cleveland, 4:05 p.m.
May 24 Cleveland, 1:35 p.m.
May 25 at San Diego, 6:40 p.m.
May 26 at San Diego, 9:40 p.m.
May 27 at San Diego, 4:10 p.m.
May 29 at L.A. Dodgers, 10:15 p.m.
May 30 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
May 31 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
June 2 San Diego, 6:40 p.m.
June 3 San Diego, 6:40 p.m.
June 4 San Diego, 1:05 p.m.
June 5 Chicago White Sox, 6:40 p.m.
June 6 Chicago White Sox, 4:05 p.m.
June 7 Chicago White Sox, 1:35 p.m.
June 8 at Toronto, 7:07 p.m.
June 9 at Toronto, 7:07 p.m.
June 10 at Toronto, 7:07 p.m.
June 12 at Milwaukee, 7:40 p.m.
June 13 at Milwaukee, 7:15 p.m.
June 14 at Milwaukee, 2:10 p.m.
June 15 Miami, 6:40 p.m.
June 16 Miami, 6:40 p.m.
June 17 Miami, 1:05 p.m.
June 18 N.Y. Mets, 6:40 p.m.
June 20 N.Y. Mets, 7:15 p.m.
June 21 N.Y. Mets, 7:20 p.m.
June 22 at Washington, 6:45 p.m.
June 23 at Washington, 6:45 p.m.
June 24 at Washington, 6:45 p.m.
June 25 at Washington, 6:45 p.m.
June 26 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
June 27 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
June 28 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
June 29 Pittsburgh, 6:40 p.m.
June 30 Pittsburgh, 6:40 p.m.
July 1 Pittsburgh, 6:40 p.m.
July 2 Pittsburgh, 12:35 p.m.
July 4 at Kansas City, 8:10 p.m.
July 5 at Kansas City, 3:00 p.m.
July 6 at Kansas City, 2:10 p.m.
July 7 at Cincinnati, 7:10 p.m.
July 8 at Cincinnati, 7:10 p.m.
July 9 at Cincinnati, 7:10 p.m.
July 10 at Detroit, 6:40 p.m.
July 11 at Detroit, 6:10 p.m.
July 12 at Detroit, 1:40 p.m.
July 16 N.Y. Mets, 7:10 p.m.
July 18 N.Y. Mets, 4:05 p.m.
July 19 N.Y. Mets, 1:35 p.m.
July 20 L.A. Dodgers, 7:10 p.m.
July 21 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.
July 22 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.
July 24 N.Y. Yankees, 6:40 p.m.
July 25 N.Y. Yankees, 6:05 p.m.
July 26 N.Y. Yankees, 7:20 p.m.
July 27 at Miami, 6:40 p.m.
July 28 at Miami, 6:40 p.m.
July 29 at Miami, 12:10 p.m.
July 31 at Baltimore, 7:05 p.m.
Aug. 1 at Baltimore, 7:05 p.m.
Aug. 2 at Baltimore, 1:35 p.m.
Aug. 3 Washington, 6:40 p.m.
Aug. 4 Washington, 6:40 p.m.
Aug. 5 Washington, 6:40 p.m.
Aug. 6 Washington, 6:05 p.m.
Aug. 7 Toronto, 6:40 p.m.
Aug. 8 Toronto, 6:05 p.m.
Aug. 9 Toronto, 1:35 p.m.
Aug. 10 at St. Louis, 7:45 p.m.
Aug. 11 at St. Louis, 7:45 p.m.
Aug. 12 at St. Louis, 2:15 p.m.
Aug. 13 at Minnesota, 7:30 p.m.
Aug. 15 at Minnesota, 7:10 p.m.
Aug. 16 at Minnesota, 2:10 p.m.
Aug. 17 Miami, 6:40 p.m.
Aug. 18 Miami, 6:40 p.m.
Aug. 19 Miami, 6:05 p.m.
Aug. 21 St. Louis, 6:40 p.m.
Aug. 22 St. Louis, 6:05 p.m.
Aug. 23 St. Louis, 1:35 p.m.
Aug. 24 at Seattle, 9:40 p.m.
Aug. 25 at Seattle, 9:40 p.m.
Aug. 26 at Seattle, 4:10 p.m.
Aug. 28 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Aug. 29 at L.A. Angels, 10:07 p.m.
Aug. 30 at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Aug. 31 at Arizona, 9:40 p.m.
Sept. 1 at Arizona, 9:40 p.m.
Sept. 2 at Arizona, 3:40 p.m.
Sept. 4 Atlanta, 6:40 p.m.
Sept. 5 Atlanta, 6:05 p.m.
Sept. 6 Atlanta, 3:10 p.m.
Sept. 7 Atlanta, 1:05 p.m.
Sept. 8 Houston, 6:40 p.m.
Sept. 9 Houston, 6:40 p.m.
Sept. 10 Houston, 1:05 p.m.
Sept. 11 at Atlanta, 7:15 p.m.
Sept. 12 at Atlanta, 7:15 p.m.
Sept. 13 at Atlanta, 1:35 p.m.
Sept. 15 at Washington, 6:45 p.m.
Sept. 16 at Washington, 6:45 p.m.
Sept. 17 at N.Y. Mets, 7:15 p.m.
Sept. 18 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
Sept. 19 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.
Sept. 20 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.
Sept. 22 Milwaukee, 6:40 p.m.
Sept. 23 Milwaukee, 6:40 p.m.
Sept. 24 Milwaukee, 6:05 p.m.
Sept. 25 Tampa Bay, 6:40 p.m.
Sept. 26 Tampa Bay, 6:05 p.m.
Sept. 27 Tampa Bay, 3:05 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.