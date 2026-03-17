2026 Minnesota Twins Schedule

March 26 at Baltimore, 3:05 p.m.
March 28 at Baltimore, 4:05 p.m.
March 29 at Baltimore, 1:35 p.m.
March 30 at Kansas City, 4:10 p.m.
April 1 at Kansas City, 7:40 p.m.
April 2 at Kansas City, 2:10 p.m.
April 3 Tampa Bay, 4:10 p.m.
April 4 Tampa Bay, 7:10 p.m.
April 5 Tampa Bay, 2:10 p.m.
April 6 Detroit, 7:40 p.m.
April 7 Detroit, 7:40 p.m.
April 8 Detroit, 7:40 p.m.
April 9 Detroit, 1:40 p.m.
April 10 at Toronto, 7:07 p.m.
April 11 at Toronto, 3:07 p.m.
April 12 at Toronto, 1:37 p.m.
April 13 Boston, 7:40 p.m.
April 14 Boston, 7:40 p.m.
April 15 Boston, 1:40 p.m.
April 17 Cincinnati, 8:10 p.m.
April 18 Cincinnati, 2:10 p.m.
April 19 Cincinnati, 2:10 p.m.
April 21 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
April 22 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
April 23 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.
April 24 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
April 25 at Tampa Bay, 4:10 p.m.
April 26 at Tampa Bay, 1:40 p.m.
April 27 Seattle, 7:40 p.m.
April 28 Seattle, 7:40 p.m.
April 29 Seattle, 1:40 p.m.
April 30 Toronto, 7:40 p.m.
May 1 Toronto, 8:10 p.m.
May 2 Toronto, 2:10 p.m.
May 3 Toronto, 12:45 p.m.
May 5 at Washington, 6:45 p.m.
May 6 at Washington, 6:45 p.m.
May 7 at Washington, 1:05 p.m.
May 8 at Cleveland, 7:15 p.m.
May 9 at Cleveland, 6:10 p.m.
May 10 at Cleveland, 1:40 p.m.
May 12 Miami, 7:40 p.m.
May 13 Miami, 7:40 p.m.
May 14 Miami, 1:40 p.m.
May 15 Milwaukee, 8:10 p.m.
May 16 Milwaukee, 7:10 p.m.
May 17 Milwaukee, 2:10 p.m.
May 18 Houston, 7:40 p.m.
May 19 Houston, 7:40 p.m.
May 20 Houston, 1:40 p.m.
May 22 at Boston, 7:10 p.m.
May 23 at Boston, 4:10 p.m.
May 24 at Boston, 1:35 p.m.
May 25 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
May 26 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
May 27 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
May 28 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
May 29 at Pittsburgh, 6:45 p.m.
May 30 at Pittsburgh, 4:05 p.m.
May 31 at Pittsburgh, 1:35 p.m.
June 1 Chicago White Sox, 7:40 p.m.
June 2 Chicago White Sox, 7:40 p.m.
June 3 Chicago White Sox, 1:40 p.m.
June 4 Kansas City, 7:40 p.m.
June 5 Kansas City, 8:15 p.m.
June 6 Kansas City, 2:10 p.m.
June 7 Kansas City, 2:10 p.m.
June 9 at Detroit, 6:40 p.m.
June 10 at Detroit, 6:40 p.m.
June 11 at Detroit, 1:10 p.m.
June 12 St. Louis, 8:10 p.m.
June 13 St. Louis, 2:10 p.m.
June 14 St. Louis, 2:10 p.m.
June 15 at Texas, 8:05 p.m.
June 16 at Texas, 8:05 p.m.
June 18 at Texas, 2:35 p.m.
June 19 at Arizona, 9:45 p.m.
June 20 at Arizona, 10:10 p.m.
June 21 at Arizona, 3:15 p.m.
June 22 L.A. Dodgers, 7:40 p.m.
June 23 L.A. Dodgers, 7:40 p.m.
June 24 L.A. Dodgers, 7:40 p.m.
June 26 Colorado, 8:10 p.m.
June 27 Colorado, 7:10 p.m.
June 28 Colorado, 2:10 p.m.
June 29 at Houston, 8:10 p.m.
June 30 at Houston, 8:10 p.m.
July 1 at Houston, 8:10 p.m.
July 3 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
July 4 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
July 5 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
July 7 Cleveland, 7:40 p.m.
July 8 Cleveland, 7:40 p.m.
July 9 Cleveland, 1:40 p.m.
July 10 L.A. Angels, 8:10 p.m.
July 11 L.A. Angels, 2:10 p.m.
July 12 L.A. Angels, 2:10 p.m.
July 17 at Chicago Cubs, 8:05 p.m.
July 18 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
July 19 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
July 20 at Cleveland, 6:40 p.m.
July 21 at Cleveland, 6:40 p.m.
July 22 at Cleveland, 6:40 p.m.
July 23 at Cleveland, 1:10 p.m.
July 24 Athletics, 8:10 p.m.
July 25 Athletics, 7:10 p.m.
July 26 Athletics, 2:10 p.m.
July 28 Kansas City, 7:40 p.m.
July 29 Kansas City, 7:40 p.m.
July 30 Kansas City, 1:40 p.m.
July 31 at Seattle, 10:10 p.m.
Aug. 1 at Seattle, 4:10 p.m.
Aug. 2 at Seattle, 4:10 p.m.
Aug. 4 at Kansas City, 7:40 p.m.
Aug. 5 at Kansas City, 7:40 p.m.
Aug. 6 at Kansas City, 7:40 p.m.
Aug. 7 at Milwaukee, 7:40 p.m.
Aug. 8 at Milwaukee, 7:10 p.m.
Aug. 9 at Milwaukee, 2:10 p.m.
Aug. 10 Baltimore, 7:40 p.m.
Aug. 11 Baltimore, 7:40 p.m.
Aug. 12 Baltimore, 1:40 p.m.
Aug. 13 Philadelphia, 7:30 p.m.
Aug. 15 Philadelphia, 7:10 p.m.
Aug. 16 Philadelphia, 2:10 p.m.
Aug. 17 Atlanta, 7:40 p.m.
Aug. 18 Atlanta, 7:40 p.m.
Aug. 19 Atlanta, 1:40 p.m.
Aug. 21 at San Diego, 9:40 p.m.
Aug. 22 at San Diego, 8:40 p.m.
Aug. 23 at San Diego, 4:10 p.m.
Aug. 24 at Athletics, 9:40 p.m.
Aug. 25 at Athletics, 9:40 p.m.
Aug. 26 at Athletics, 9:05 p.m.
Aug. 28 Chicago White Sox, 8:10 p.m.
Aug. 29 Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Aug. 30 Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Aug. 31 Detroit, 7:40 p.m.
Sept. 1 Detroit, 7:40 p.m.
Sept. 2 Detroit, 7:40 p.m.
Sept. 4 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
Sept. 5 at Chicago White Sox, 7:10 p.m.
Sept. 6 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.
Sept. 7 at Detroit, 1:10 p.m.
Sept. 8 at Detroit, 6:40 p.m.
Sept. 9 at Detroit, 1:10 p.m.
Sept. 11 Cleveland, 8:10 p.m.
Sept. 12 Cleveland, 4:10 p.m.
Sept. 13 Cleveland, 2:10 p.m.
Sept. 14 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.
Sept. 15 N.Y. Yankees, 7:40 p.m.
Sept. 16 N.Y. Yankees, 1:40 p.m.
Sept. 17 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sept. 18 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sept. 19 at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Sept. 20 at L.A. Angels, 4:07 p.m.
Sept. 21 at San Francisco, 9:45 p.m.
Sept. 22 at San Francisco, 9:45 p.m.
Sept. 23 at San Francisco, 3:45 p.m.
Sept. 25 Texas, 8:10 p.m.
Sept. 26 Texas, 4:10 p.m.
Sept. 27 Texas, 3:10 p.m.
