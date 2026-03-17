2026 Miami Marlins Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:12 PM

March 27 Colorado, 7:10 p.m.

March 28 Colorado, 4:10 p.m.

March 29 Colorado, 1:40 p.m.

March 30 Chicago White Sox, 6:40 p.m.

March 31 Chicago White Sox, 6:40 p.m.

April 1 Chicago White Sox, 1:10 p.m.

April 3 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

April 4 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

April 5 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

April 6 Cincinnati, 6:40 p.m.

April 7 Cincinnati, 6:40 p.m.

April 8 Cincinnati, 6:40 p.m.

April 9 Cincinnati, 12:10 p.m.

April 10 at Detroit, 6:40 p.m.

April 11 at Detroit, 1:10 p.m.

April 12 at Detroit, 1:40 p.m.

April 13 at Atlanta, 7:15 p.m.

April 14 at Atlanta, 7:15 p.m.

April 15 at Atlanta, 7:15 p.m.

April 17 Milwaukee, 7:10 p.m.

April 18 Milwaukee, 4:10 p.m.

April 19 Milwaukee, 1:40 p.m.

April 20 St. Louis, 6:40 p.m.

April 21 St. Louis, 6:40 p.m.

April 22 St. Louis, 12:10 p.m.

April 24 at San Francisco, 10:15 p.m.

April 25 at San Francisco, 4:05 p.m.

April 26 at San Francisco, 4:05 p.m.

April 27 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

April 28 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

April 29 at L.A. Dodgers, 3:10 p.m.

May 1 Philadelphia, 7:10 p.m.

May 2 Philadelphia, 4:10 p.m.

May 3 Philadelphia, 1:40 p.m.

May 4 Philadelphia, 6:40 p.m.

May 5 Baltimore, 6:40 p.m.

May 6 Baltimore, 6:40 p.m.

May 7 Baltimore, 6:40 p.m.

May 8 Washington, 7:10 p.m.

May 9 Washington, 4:10 p.m.

May 10 Washington, 12:15 p.m.

May 12 at Minnesota, 7:40 p.m.

May 13 at Minnesota, 7:40 p.m.

May 14 at Minnesota, 1:40 p.m.

May 15 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

May 16 at Tampa Bay, 4:10 p.m.

May 17 at Tampa Bay, 12:15 p.m.

May 18 Atlanta, 6:40 p.m.

May 19 Atlanta, 4:10 p.m.

May 20 Atlanta, 6:40 p.m.

May 21 Atlanta, 6:40 p.m.

May 22 N.Y. Mets, 7:10 p.m.

May 23 N.Y. Mets, 4:10 p.m.

May 24 N.Y. Mets, 1:40 p.m.

May 25 at Toronto, 7:07 p.m.

May 26 at Toronto, 7:07 p.m.

May 27 at Toronto, 1:07 p.m.

May 29 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

May 30 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

May 31 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

June 1 at Washington, 6:45 p.m.

June 2 at Washington, 6:45 p.m.

June 3 at Washington, 1:05 p.m.

June 5 Tampa Bay, 7:10 p.m.

June 6 Tampa Bay, 4:10 p.m.

June 7 Tampa Bay, 1:40 p.m.

June 9 Arizona, 6:40 p.m.

June 10 Arizona, 6:40 p.m.

June 11 Arizona, 1:10 p.m.

June 12 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

June 13 at Pittsburgh, 4:05 p.m.

June 14 at Pittsburgh, 12:15 p.m.

June 15 at Philadelphia, 6:40 p.m.

June 16 at Philadelphia, 6:40 p.m.

June 17 at Philadelphia, 1:05 p.m.

June 19 San Francisco, 7:10 p.m.

June 20 San Francisco, 4:10 p.m.

June 21 San Francisco, 1:40 p.m.

June 22 Texas, 6:40 p.m.

June 23 Texas, 6:40 p.m.

June 24 Texas, 12:10 p.m.

June 26 at St. Louis, 8:15 p.m.

June 27 at St. Louis, 7:15 p.m.

June 28 at St. Louis, 2:15 p.m.

June 29 at Colorado, 8:40 p.m.

June 30 at Colorado, 8:40 p.m.

July 1 at Colorado, 8:40 p.m.

July 2 at Colorado, 3:10 p.m.

July 3 at Athletics, 9:40 p.m.

July 4 at Athletics, 9:40 p.m.

July 5 at Athletics, 4:30 p.m.

July 7 Seattle, 6:40 p.m.

July 8 Seattle, 6:40 p.m.

July 9 Seattle, 6:40 p.m.

July 10 Cleveland, 7:10 p.m.

July 11 Cleveland, 4:10 p.m.

July 12 Cleveland, 1:40 p.m.

July 17 at Milwaukee, 7:40 p.m.

July 18 at Milwaukee, 4:10 p.m.

July 19 at Milwaukee, 2:10 p.m.

July 20 at Houston, 8:10 p.m.

July 21 at Houston, 8:10 p.m.

July 22 at Houston, 8:10 p.m.

July 24 San Diego, 7:10 p.m.

July 25 San Diego, 4:10 p.m.

July 26 San Diego, 1:40 p.m.

July 27 Philadelphia, 6:40 p.m.

July 28 Philadelphia, 6:40 p.m.

July 29 Philadelphia, 12:10 p.m.

July 30 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

July 31 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

Aug. 1 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

Aug. 2 at N.Y. Mets, 1:40 p.m.

Aug. 4 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 5 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 6 at Atlanta, 7:15 p.m.

Aug. 7 L.A. Angels, 7:10 p.m.

Aug. 8 L.A. Angels, 4:10 p.m.

Aug. 9 L.A. Angels, 1:40 p.m.

Aug. 11 Pittsburgh, 6:40 p.m.

Aug. 12 Pittsburgh, 6:40 p.m.

Aug. 13 Pittsburgh, 1:10 p.m.

Aug. 14 at Cincinnati, 6:10 p.m.

Aug. 15 at Cincinnati, 6:40 p.m.

Aug. 16 at Cincinnati, 1:40 p.m.

Aug. 17 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Aug. 18 at Philadelphia, 6:40 p.m.

Aug. 19 at Philadelphia, 6:05 p.m.

Aug. 21 Washington, 7:10 p.m.

Aug. 22 Washington, 4:10 p.m.

Aug. 23 Washington, 1:40 p.m.

Aug. 24 Boston, 6:40 p.m.

Aug. 25 Boston, 6:40 p.m.

Aug. 26 Boston, 6:40 p.m.

Aug. 28 at Washington, 6:45 p.m.

Aug. 29 at Washington, 4:05 p.m.

Aug. 30 at Washington, 12:15 p.m.

Aug. 31 at Washington, 6:45 p.m.

Sept. 1 at Kansas City, 7:40 p.m.

Sept. 2 at Kansas City, 7:40 p.m.

Sept. 3 at Kansas City, 7:40 p.m.

Sept. 4 Chicago Cubs, 7:10 p.m.

Sept. 5 Chicago Cubs, 4:10 p.m.

Sept. 6 Chicago Cubs, 1:40 p.m.

Sept. 7 N.Y. Mets, 1:10 p.m.

Sept. 8 N.Y. Mets, 6:40 p.m.

Sept. 9 N.Y. Mets, 6:40 p.m.

Sept. 11 L.A. Dodgers, 7:10 p.m.

Sept. 12 L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Sept. 13 L.A. Dodgers, 1:40 p.m.

Sept. 14 at Arizona, 9:40 p.m.

Sept. 15 at Arizona, 9:40 p.m.

Sept. 16 at Arizona, 9:40 p.m.

Sept. 18 at San Diego, 9:40 p.m.

Sept. 19 at San Diego, 8:40 p.m.

Sept. 20 at San Diego, 4:10 p.m.

Sept. 22 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Sept. 23 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Sept. 24 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Sept. 25 Atlanta, 7:10 p.m.

Sept. 26 Atlanta, 4:10 p.m.

Sept. 27 Atlanta, 3:10 p.m.

