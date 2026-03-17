Live Radio
Home » Sports » 2026 L.A. Angels Schedule

2026 L.A. Angels Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 2:12 PM

March 26 at Houston, 4:10 p.m.

March 27 at Houston, 8:15 p.m.

March 28 at Houston, 7:10 p.m.

March 29 at Houston, 2:10 p.m.

March 30 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

March 31 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

April 1 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

April 3 Seattle, 9:38 p.m.

April 4 Seattle, 9:38 p.m.

April 5 Seattle, 4:07 p.m.

April 6 Atlanta, 9:38 p.m.

April 7 Atlanta, 9:38 p.m.

April 8 Atlanta, 4:07 p.m.

April 10 at Cincinnati, 6:45 p.m.

April 11 at Cincinnati, 4:10 p.m.

April 12 at Cincinnati, 1:40 p.m.

April 13 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

April 14 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

April 15 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

April 16 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

April 17 San Diego, 9:38 p.m.

April 18 San Diego, 9:38 p.m.

April 19 San Diego, 4:07 p.m.

April 20 Toronto, 9:38 p.m.

April 21 Toronto, 9:38 p.m.

April 22 Toronto, 3:07 p.m.

April 24 at Kansas City, 7:40 p.m.

April 25 at Kansas City, 7:10 p.m.

April 26 at Kansas City, 7:20 p.m.

April 27 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 28 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

April 29 at Chicago White Sox, 1:10 p.m.

May 1 N.Y. Mets, 9:38 p.m.

May 2 N.Y. Mets, 9:38 p.m.

May 3 N.Y. Mets, 4:07 p.m.

May 4 Chicago White Sox, 9:38 p.m.

May 5 Chicago White Sox, 9:38 p.m.

May 6 Chicago White Sox, 4:07 p.m.

May 8 at Toronto, 7:07 p.m.

May 9 at Toronto, 3:07 p.m.

May 10 at Toronto, 1:37 p.m.

May 11 at Cleveland, 6:10 p.m.

May 12 at Cleveland, 6:10 p.m.

May 13 at Cleveland, 1:10 p.m.

May 15 L.A. Dodgers, 9:38 p.m.

May 16 L.A. Dodgers, 9:38 p.m.

May 17 L.A. Dodgers, 4:07 p.m.

May 18 Athletics, 9:38 p.m.

May 19 Athletics, 9:38 p.m.

May 20 Athletics, 9:38 p.m.

May 21 Athletics, 9:38 p.m.

May 22 Texas, 9:38 p.m.

May 23 Texas, 10:05 p.m.

May 24 Texas, 7:20 p.m.

May 26 at Detroit, 6:40 p.m.

May 27 at Detroit, 6:40 p.m.

May 28 at Detroit, 1:10 p.m.

May 29 at Tampa Bay, 7:10 p.m.

May 30 at Tampa Bay, 4:10 p.m.

May 31 at Tampa Bay, 1:40 p.m.

June 1 Colorado, 9:38 p.m.

June 2 Colorado, 9:38 p.m.

June 3 Colorado, 9:38 p.m.

June 5 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

June 6 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

June 7 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

June 8 Houston, 9:38 p.m.

June 9 Houston, 9:38 p.m.

June 10 Houston, 9:38 p.m.

June 12 Tampa Bay, 9:38 p.m.

June 13 Tampa Bay, 10:07 p.m.

June 14 Tampa Bay, 4:07 p.m.

June 15 at Arizona, 9:40 p.m.

June 16 at Arizona, 9:40 p.m.

June 17 at Arizona, 3:40 p.m.

June 18 at Athletics, 9:40 p.m.

June 19 at Athletics, 9:40 p.m.

June 20 at Athletics, 10:05 p.m.

June 21 at Athletics, 4:05 p.m.

June 22 Baltimore, 9:38 p.m.

June 23 Baltimore, 9:38 p.m.

June 24 Baltimore, 4:07 p.m.

June 26 Athletics, 9:38 p.m.

June 27 Athletics, 9:38 p.m.

June 28 Athletics, 3:15 p.m.

June 29 at Seattle, 9:40 p.m.

June 30 at Seattle, 9:40 p.m.

July 2 at Seattle, 9:40 p.m.

July 3 Boston, 9:38 p.m.

July 4 Boston, 9:38 p.m.

July 5 Boston, 9:30 p.m.

July 7 at Texas, 8:05 p.m.

July 8 at Texas, 8:05 p.m.

July 9 at Texas, 8:05 p.m.

July 10 at Minnesota, 8:10 p.m.

July 11 at Minnesota, 2:10 p.m.

July 12 at Minnesota, 2:10 p.m.

July 17 Detroit, 9:38 p.m.

July 18 Detroit, 10:07 p.m.

July 19 Detroit, 4:07 p.m.

July 20 St. Louis, 10:10 p.m.

July 21 St. Louis, 9:38 p.m.

July 22 St. Louis, 4:07 p.m.

July 24 at San Francisco, 10:15 p.m.

July 25 at San Francisco, 4:05 p.m.

July 26 at San Francisco, 4:05 p.m.

July 27 Houston, 9:38 p.m.

July 28 Houston, 9:38 p.m.

July 29 Houston, 9:38 p.m.

July 31 Milwaukee, 9:38 p.m.

Aug. 1 Milwaukee, 9:38 p.m.

Aug. 2 Milwaukee, 3:15 p.m.

Aug. 4 at Baltimore, 6:35 p.m.

Aug. 5 at Baltimore, 6:35 p.m.

Aug. 6 at Baltimore, 12:35 p.m.

Aug. 7 at Miami, 7:10 p.m.

Aug. 8 at Miami, 4:10 p.m.

Aug. 9 at Miami, 1:40 p.m.

Aug. 10 Texas, 9:38 p.m.

Aug. 11 Texas, 9:38 p.m.

Aug. 12 Texas, 10:10 p.m.

Aug. 13 Texas, 10:07 p.m.

Aug. 14 Kansas City, 9:38 p.m.

Aug. 15 Kansas City, 9:38 p.m.

Aug. 16 Kansas City, 4:07 p.m.

Aug. 18 at Houston, 8:10 p.m.

Aug. 19 at Houston, 8:10 p.m.

Aug. 20 at Houston, 8:10 p.m.

Aug. 21 at Texas, 8:05 p.m.

Aug. 22 at Texas, 7:05 p.m.

Aug. 23 at Texas, 2:35 p.m.

Aug. 24 Cleveland, 9:38 p.m.

Aug. 25 Cleveland, 9:38 p.m.

Aug. 26 Cleveland, 4:07 p.m.

Aug. 28 Philadelphia, 9:38 p.m.

Aug. 29 Philadelphia, 10:07 p.m.

Aug. 30 Philadelphia, 4:07 p.m.

Aug. 31 N.Y. Yankees, 9:38 p.m.

Sept. 1 N.Y. Yankees, 9:38 p.m.

Sept. 2 N.Y. Yankees, 9:38 p.m.

Sept. 4 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Sept. 5 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

Sept. 6 at Pittsburgh, 1:35 p.m.

Sept. 7 at Boston, 1:35 p.m.

Sept. 8 at Boston, 6:45 p.m.

Sept. 9 at Boston, 6:45 p.m.

Sept. 11 at Washington, 6:45 p.m.

Sept. 12 at Washington, 4:05 p.m.

Sept. 13 at Washington, 1:35 p.m.

Sept. 14 Seattle, 9:38 p.m.

Sept. 15 Seattle, 9:38 p.m.

Sept. 16 Seattle, 9:38 p.m.

Sept. 17 Minnesota, 9:38 p.m.

Sept. 18 Minnesota, 9:38 p.m.

Sept. 19 Minnesota, 9:38 p.m.

Sept. 20 Minnesota, 4:07 p.m.

Sept. 22 at Athletics, 9:40 p.m.

Sept. 23 at Athletics, 9:40 p.m.

Sept. 24 at Seattle, 9:40 p.m.

Sept. 25 at Seattle, 10:10 p.m.

Sept. 26 at Seattle, 9:40 p.m.

Sept. 27 at Seattle, 3:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up