2026 L.A. Angels Schedule

March 26 at Houston, 4:10 p.m.
March 27 at Houston, 8:15 p.m.
March 28 at Houston, 7:10 p.m.
March 29 at Houston, 2:10 p.m.
March 30 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
March 31 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.
April 1 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.
April 3 Seattle, 9:38 p.m.
April 4 Seattle, 9:38 p.m.
April 5 Seattle, 4:07 p.m.
April 6 Atlanta, 9:38 p.m.
April 7 Atlanta, 9:38 p.m.
April 8 Atlanta, 4:07 p.m.
April 10 at Cincinnati, 6:45 p.m.
April 11 at Cincinnati, 4:10 p.m.
April 12 at Cincinnati, 1:40 p.m.
April 13 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
April 14 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
April 15 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.
April 16 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
April 17 San Diego, 9:38 p.m.
April 18 San Diego, 9:38 p.m.
April 19 San Diego, 4:07 p.m.
April 20 Toronto, 9:38 p.m.
April 21 Toronto, 9:38 p.m.
April 22 Toronto, 3:07 p.m.
April 24 at Kansas City, 7:40 p.m.
April 25 at Kansas City, 7:10 p.m.
April 26 at Kansas City, 7:20 p.m.
April 27 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
April 28 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.
April 29 at Chicago White Sox, 1:10 p.m.
May 1 N.Y. Mets, 9:38 p.m.
May 2 N.Y. Mets, 9:38 p.m.
May 3 N.Y. Mets, 4:07 p.m.
May 4 Chicago White Sox, 9:38 p.m.
May 5 Chicago White Sox, 9:38 p.m.
May 6 Chicago White Sox, 4:07 p.m.
May 8 at Toronto, 7:07 p.m.
May 9 at Toronto, 3:07 p.m.
May 10 at Toronto, 1:37 p.m.
May 11 at Cleveland, 6:10 p.m.
May 12 at Cleveland, 6:10 p.m.
May 13 at Cleveland, 1:10 p.m.
May 15 L.A. Dodgers, 9:38 p.m.
May 16 L.A. Dodgers, 9:38 p.m.
May 17 L.A. Dodgers, 4:07 p.m.
May 18 Athletics, 9:38 p.m.
May 19 Athletics, 9:38 p.m.
May 20 Athletics, 9:38 p.m.
May 21 Athletics, 9:38 p.m.
May 22 Texas, 9:38 p.m.
May 23 Texas, 10:05 p.m.
May 24 Texas, 7:20 p.m.
May 26 at Detroit, 6:40 p.m.
May 27 at Detroit, 6:40 p.m.
May 28 at Detroit, 1:10 p.m.
May 29 at Tampa Bay, 7:10 p.m.
May 30 at Tampa Bay, 4:10 p.m.
May 31 at Tampa Bay, 1:40 p.m.
June 1 Colorado, 9:38 p.m.
June 2 Colorado, 9:38 p.m.
June 3 Colorado, 9:38 p.m.
June 5 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
June 6 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
June 7 at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.
June 8 Houston, 9:38 p.m.
June 9 Houston, 9:38 p.m.
June 10 Houston, 9:38 p.m.
June 12 Tampa Bay, 9:38 p.m.
June 13 Tampa Bay, 10:07 p.m.
June 14 Tampa Bay, 4:07 p.m.
June 15 at Arizona, 9:40 p.m.
June 16 at Arizona, 9:40 p.m.
June 17 at Arizona, 3:40 p.m.
June 18 at Athletics, 9:40 p.m.
June 19 at Athletics, 9:40 p.m.
June 20 at Athletics, 10:05 p.m.
June 21 at Athletics, 4:05 p.m.
June 22 Baltimore, 9:38 p.m.
June 23 Baltimore, 9:38 p.m.
June 24 Baltimore, 4:07 p.m.
June 26 Athletics, 9:38 p.m.
June 27 Athletics, 9:38 p.m.
June 28 Athletics, 3:15 p.m.
June 29 at Seattle, 9:40 p.m.
June 30 at Seattle, 9:40 p.m.
July 2 at Seattle, 9:40 p.m.
July 3 Boston, 9:38 p.m.
July 4 Boston, 9:38 p.m.
July 5 Boston, 9:30 p.m.
July 7 at Texas, 8:05 p.m.
July 8 at Texas, 8:05 p.m.
July 9 at Texas, 8:05 p.m.
July 10 at Minnesota, 8:10 p.m.
July 11 at Minnesota, 2:10 p.m.
July 12 at Minnesota, 2:10 p.m.
July 17 Detroit, 9:38 p.m.
July 18 Detroit, 10:07 p.m.
July 19 Detroit, 4:07 p.m.
July 20 St. Louis, 10:10 p.m.
July 21 St. Louis, 9:38 p.m.
July 22 St. Louis, 4:07 p.m.
July 24 at San Francisco, 10:15 p.m.
July 25 at San Francisco, 4:05 p.m.
July 26 at San Francisco, 4:05 p.m.
July 27 Houston, 9:38 p.m.
July 28 Houston, 9:38 p.m.
July 29 Houston, 9:38 p.m.
July 31 Milwaukee, 9:38 p.m.
Aug. 1 Milwaukee, 9:38 p.m.
Aug. 2 Milwaukee, 3:15 p.m.
Aug. 4 at Baltimore, 6:35 p.m.
Aug. 5 at Baltimore, 6:35 p.m.
Aug. 6 at Baltimore, 12:35 p.m.
Aug. 7 at Miami, 7:10 p.m.
Aug. 8 at Miami, 4:10 p.m.
Aug. 9 at Miami, 1:40 p.m.
Aug. 10 Texas, 9:38 p.m.
Aug. 11 Texas, 9:38 p.m.
Aug. 12 Texas, 10:10 p.m.
Aug. 13 Texas, 10:07 p.m.
Aug. 14 Kansas City, 9:38 p.m.
Aug. 15 Kansas City, 9:38 p.m.
Aug. 16 Kansas City, 4:07 p.m.
Aug. 18 at Houston, 8:10 p.m.
Aug. 19 at Houston, 8:10 p.m.
Aug. 20 at Houston, 8:10 p.m.
Aug. 21 at Texas, 8:05 p.m.
Aug. 22 at Texas, 7:05 p.m.
Aug. 23 at Texas, 2:35 p.m.
Aug. 24 Cleveland, 9:38 p.m.
Aug. 25 Cleveland, 9:38 p.m.
Aug. 26 Cleveland, 4:07 p.m.
Aug. 28 Philadelphia, 9:38 p.m.
Aug. 29 Philadelphia, 10:07 p.m.
Aug. 30 Philadelphia, 4:07 p.m.
Aug. 31 N.Y. Yankees, 9:38 p.m.
Sept. 1 N.Y. Yankees, 9:38 p.m.
Sept. 2 N.Y. Yankees, 9:38 p.m.
Sept. 4 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Sept. 5 at Pittsburgh, 6:40 p.m.
Sept. 6 at Pittsburgh, 1:35 p.m.
Sept. 7 at Boston, 1:35 p.m.
Sept. 8 at Boston, 6:45 p.m.
Sept. 9 at Boston, 6:45 p.m.
Sept. 11 at Washington, 6:45 p.m.
Sept. 12 at Washington, 4:05 p.m.
Sept. 13 at Washington, 1:35 p.m.
Sept. 14 Seattle, 9:38 p.m.
Sept. 15 Seattle, 9:38 p.m.
Sept. 16 Seattle, 9:38 p.m.
Sept. 17 Minnesota, 9:38 p.m.
Sept. 18 Minnesota, 9:38 p.m.
Sept. 19 Minnesota, 9:38 p.m.
Sept. 20 Minnesota, 4:07 p.m.
Sept. 22 at Athletics, 9:40 p.m.
Sept. 23 at Athletics, 9:40 p.m.
Sept. 24 at Seattle, 9:40 p.m.
Sept. 25 at Seattle, 10:10 p.m.
Sept. 26 at Seattle, 9:40 p.m.
Sept. 27 at Seattle, 3:10 p.m.
