2026 Cincinnati Reds Schedule

The Associated Press

March 17, 2026, 1:35 PM

March 26 Boston, 4:10 p.m.

March 28 Boston, 4:10 p.m.

March 29 Boston, 1:40 p.m.

March 30 Pittsburgh, 6:40 p.m.

March 31 Pittsburgh, 6:40 p.m.

April 1 Pittsburgh, 12:40 p.m.

April 3 at Texas, 4:05 p.m.

April 4 at Texas, 7:05 p.m.

April 5 at Texas, 2:35 p.m.

April 6 at Miami, 6:40 p.m.

April 7 at Miami, 6:40 p.m.

April 8 at Miami, 6:40 p.m.

April 9 at Miami, 12:10 p.m.

April 10 L.A. Angels, 6:45 p.m.

April 11 L.A. Angels, 4:10 p.m.

April 12 L.A. Angels, 1:40 p.m.

April 14 San Francisco, 6:40 p.m.

April 15 San Francisco, 6:40 p.m.

April 16 San Francisco, 12:40 p.m.

April 17 at Minnesota, 8:10 p.m.

April 18 at Minnesota, 2:10 p.m.

April 19 at Minnesota, 2:10 p.m.

April 20 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

April 21 at Tampa Bay, 6:40 p.m.

April 22 at Tampa Bay, 1:10 p.m.

April 24 Detroit, 6:40 p.m.

April 25 Detroit, 7:15 p.m.

April 26 Detroit, 1:40 p.m.

April 28 Colorado, 6:40 p.m.

April 29 Colorado, 6:40 p.m.

April 30 Colorado, 12:40 p.m.

May 1 at Pittsburgh, 6:45 p.m.

May 2 at Pittsburgh, 4:05 p.m.

May 3 at Pittsburgh, 1:35 p.m.

May 4 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

May 5 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

May 6 at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

May 7 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

May 8 Houston, 6:40 p.m.

May 9 Houston, 4:10 p.m.

May 10 Houston, 1:40 p.m.

May 12 Washington, 6:40 p.m.

May 13 Washington, 6:40 p.m.

May 14 Washington, 12:40 p.m.

May 15 at Cleveland, 7:10 p.m.

May 16 at Cleveland, 6:10 p.m.

May 17 at Cleveland, 1:40 p.m.

May 18 at Philadelphia, 6:40 p.m.

May 19 at Philadelphia, 6:40 p.m.

May 20 at Philadelphia, 1:05 p.m.

May 22 St. Louis, 6:40 p.m.

May 23 St. Louis, 7:15 p.m.

May 24 St. Louis, 1:40 p.m.

May 25 at N.Y. Mets, 4:10 p.m.

May 26 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

May 27 at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

May 29 Atlanta, 6:40 p.m.

May 30 Atlanta, 7:15 p.m.

May 31 Atlanta, 1:40 p.m.

June 1 Kansas City, 7:10 p.m.

June 2 Kansas City, 7:10 p.m.

June 3 Kansas City, 7:10 p.m.

June 5 at St. Louis, 8:15 p.m.

June 6 at St. Louis, 2:15 p.m.

June 7 at St. Louis, 2:15 p.m.

June 8 at San Diego, 9:40 p.m.

June 9 at San Diego, 9:40 p.m.

June 10 at San Diego, 4:10 p.m.

June 12 Arizona, 7:15 p.m.

June 13 Arizona, 4:10 p.m.

June 14 Arizona, 1:40 p.m.

June 15 N.Y. Mets, 7:10 p.m.

June 16 N.Y. Mets, 7:10 p.m.

June 17 N.Y. Mets, 12:40 p.m.

June 19 at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

June 20 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

June 21 at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

June 22 Milwaukee, 7:10 p.m.

June 23 Milwaukee, 7:10 p.m.

June 24 Milwaukee, 7:10 p.m.

June 26 at Pittsburgh, 6:40 p.m.

June 27 at Pittsburgh, 4:05 p.m.

June 28 at Pittsburgh, 1:35 p.m.

June 29 at Milwaukee, 7:40 p.m.

June 30 at Milwaukee, 7:40 p.m.

July 1 at Milwaukee, 8:10 p.m.

July 2 at Milwaukee, 2:10 p.m.

July 3 Baltimore, 7:10 p.m.

July 4 Baltimore, 7:10 p.m.

July 5 Baltimore, 1:00 p.m.

July 7 Philadelphia, 7:10 p.m.

July 8 Philadelphia, 7:10 p.m.

July 9 Philadelphia, 7:10 p.m.

July 10 Chicago Cubs, 7:10 p.m.

July 11 Chicago Cubs, 7:10 p.m.

July 12 Chicago Cubs, 1:40 p.m.

July 17 at Colorado, 8:40 p.m.

July 18 at Colorado, 3:10 p.m.

July 19 at Colorado, 3:10 p.m.

July 20 at Seattle, 9:40 p.m.

July 21 at Seattle, 9:40 p.m.

July 22 at Seattle, 3:40 p.m.

July 24 at St. Louis, 8:15 p.m.

July 25 at St. Louis, 7:15 p.m.

July 26 at St. Louis, 2:15 p.m.

July 27 Cleveland, 7:10 p.m.

July 28 Cleveland, 7:10 p.m.

July 29 Cleveland, 7:10 p.m.

July 30 Pittsburgh, 7:10 p.m.

July 31 Pittsburgh, 6:10 p.m.

Aug. 1 Pittsburgh, 6:40 p.m.

Aug. 2 Pittsburgh, 1:40 p.m.

Aug. 4 Athletics, 6:40 p.m.

Aug. 5 Athletics, 6:40 p.m.

Aug. 6 Athletics, 12:40 p.m.

Aug. 7 at Washington, 6:45 p.m.

Aug. 8 at Washington, 6:45 p.m.

Aug. 9 at Washington, 12:15 p.m.

Aug. 11 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Aug. 12 at Chicago White Sox, 7:40 p.m.

Aug. 13 at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Aug. 14 Miami, 6:10 p.m.

Aug. 15 Miami, 6:40 p.m.

Aug. 16 Miami, 1:40 p.m.

Aug. 17 St. Louis, 6:40 p.m.

Aug. 18 St. Louis, 6:40 p.m.

Aug. 19 St. Louis, 6:40 p.m.

Aug. 20 St. Louis, 12:40 p.m.

Aug. 21 at Arizona, 9:40 p.m.

Aug. 22 at Arizona, 8:10 p.m.

Aug. 23 at Arizona, 4:15 p.m.

Aug. 24 at San Francisco, 9:45 p.m.

Aug. 25 at San Francisco, 9:45 p.m.

Aug. 26 at San Francisco, 3:45 p.m.

Aug. 28 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Aug. 29 at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Aug. 30 at Chicago Cubs, 3:10 p.m.

Aug. 31 San Diego, 6:40 p.m.

Sept. 1 San Diego, 6:40 p.m.

Sept. 2 San Diego, 12:40 p.m.

Sept. 4 Milwaukee, 6:10 p.m.

Sept. 5 Milwaukee, 6:40 p.m.

Sept. 6 Milwaukee, 12:10 p.m.

Sept. 7 at L.A. Dodgers, 9:10 p.m.

Sept. 8 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 9 at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Sept. 11 at Milwaukee, 7:40 p.m.

Sept. 12 at Milwaukee, 7:10 p.m.

Sept. 13 at Milwaukee, 2:10 p.m.

Sept. 14 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.

Sept. 15 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.

Sept. 16 L.A. Dodgers, 6:40 p.m.

Sept. 17 L.A. Dodgers, 12:40 p.m.

Sept. 18 Chicago Cubs, 6:40 p.m.

Sept. 19 Chicago Cubs, 6:40 p.m.

Sept. 20 Chicago Cubs, 1:40 p.m.

Sept. 22 at Atlanta, 7:15 p.m.

Sept. 23 at Atlanta, 7:15 p.m.

Sept. 24 at Atlanta, 7:15 p.m.

Sept. 25 at Toronto, 7:07 p.m.

Sept. 26 at Toronto, 3:07 p.m.

Sept. 27 at Toronto, 3:07 p.m.

Related News

Recommended

