World Tour Rio Open presented by Claro Results

The Associated Press

February 21, 2026, 12:13 AM

Friday

At Jockey Club Brasileiro

Rio de Janeiro

Purse: $2,469,450

Surface: Red clay

RIO DE JANEIRO (AP) _ Results Friday from Rio Open presented by Claro at Jockey Club Brasileiro (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Quarterfinals

Vit Kopriva, Czechia, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-4, 6-4.

Tomas Martin Etcheverry (8), Argentina, def. Jaime Faria, Portugal, 7-6 (4), 6-4.

Ignacio Buse, Peru, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-3, 2-6, 6-3.

Alejandro Tabilo, Chile, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 7-6 (2), 6-7 (6), 6-1.

Men’s Doubles

Quarterfinals

Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard (3), France, def. Marcelo Zormann and Felipe Meligeni Alves, Brazil, 6-3, 7-6 (4).

