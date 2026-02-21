World Tour Rio Open presented by Claro Results

Friday
At Jockey Club Brasileiro
Rio de Janeiro
Purse: $2,469,450
Surface: Red clay
RIO DE JANEIRO (AP) _ Results Friday from Rio Open presented by Claro at Jockey Club Brasileiro (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Quarterfinals
Vit Kopriva, Czechia, def. Juan Manuel Cerundolo, Argentina, 6-4, 6-4.
Tomas Martin Etcheverry (8), Argentina, def. Jaime Faria, Portugal, 7-6 (4), 6-4.
Ignacio Buse, Peru, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-3, 2-6, 6-3.
Alejandro Tabilo, Chile, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 7-6 (2), 6-7 (6), 6-1.
Men’s Doubles
Quarterfinals
Guido Andreozzi, Argentina, and Manuel Guinard (3), France, def. Marcelo Zormann and Felipe Meligeni Alves, Brazil, 6-3, 7-6 (4).
