World Tour Rio Open presented by Claro Results

Tuesday
At Jockey Club Brasileiro
Rio de Janeiro
Purse: $2,469,450
Surface: Red clay
RIO DE JANEIRO (AP) _ Results Tuesday from Rio Open presented by Claro at Jockey Club Brasileiro (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Roman Andres Burruchaga, Argentina, def. Camilo Ugo Carabelli (5), Argentina, 6-3, 6-4.
Francesco Passaro, Italy, def. Dino Prizmic, Croatia, 6-3, 6-4.
Tomas Martin Etcheverry (8), Argentina, def. Francisco Comesana, Argentina, 3-6, 6-3, 6-4.
Matteo Berrettini, Italy, def. Marcelo Tomas Barrios Vera, Chile, 7-6 (1), 7-5.
Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Luciano Darderi (2), Italy, 6-1, 3-6, 6-4.
Francisco Cerundolo (1), Argentina, def. Mariano Navone, Argentina, 6-3, 6-4.
Joao Fonseca (3), Brazil, def. Thiago Monteiro, Brazil, 7-6 (1), 6-1.
Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Pedro Martinez, Spain, 0-6, 7-6 (5), 6-4.
Jaime Faria, Portugal, def. Sebastian Baez (4), Argentina, 7-5, 6-1.
Vilius Gaubas, Lithuania, def. Luis Guto Miguel, Brazil, 6-3, 2-6, 6-2.
Men’s Doubles
Round of 16
Maximo Gonzalez and Andres Molteni (2), Argentina, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Gonzalo Escobar, Ecuador, 6-3, 6-3.
Marcelo Zormann and Felipe Meligeni Alves, Brazil, def. Sander Gille, Belgium, and Sem Verbeek, Netherlands, 4-6, 7-6 (4), 11-9.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.