World Tour Rio Open presented by Claro Results

The Associated Press

February 17, 2026, 10:19 PM

Tuesday

At Jockey Club Brasileiro

Rio de Janeiro

Purse: $2,469,450

Surface: Red clay

RIO DE JANEIRO (AP) _ Results Tuesday from Rio Open presented by Claro at Jockey Club Brasileiro (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Round of 32

Roman Andres Burruchaga, Argentina, def. Camilo Ugo Carabelli (5), Argentina, 6-3, 6-4.

Francesco Passaro, Italy, def. Dino Prizmic, Croatia, 6-3, 6-4.

Tomas Martin Etcheverry (8), Argentina, def. Francisco Comesana, Argentina, 3-6, 6-3, 6-4.

Matteo Berrettini, Italy, def. Marcelo Tomas Barrios Vera, Chile, 7-6 (1), 7-5.

Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Luciano Darderi (2), Italy, 6-1, 3-6, 6-4.

Francisco Cerundolo (1), Argentina, def. Mariano Navone, Argentina, 6-3, 6-4.

Joao Fonseca (3), Brazil, def. Thiago Monteiro, Brazil, 7-6 (1), 6-1.

Damir Dzumhur, Bosnia-Herzegovina, def. Pedro Martinez, Spain, 0-6, 7-6 (5), 6-4.

Jaime Faria, Portugal, def. Sebastian Baez (4), Argentina, 7-5, 6-1.

Vilius Gaubas, Lithuania, def. Luis Guto Miguel, Brazil, 6-3, 2-6, 6-2.

Men’s Doubles

Round of 16

Maximo Gonzalez and Andres Molteni (2), Argentina, def. Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Gonzalo Escobar, Ecuador, 6-3, 6-3.

Marcelo Zormann and Felipe Meligeni Alves, Brazil, def. Sander Gille, Belgium, and Sem Verbeek, Netherlands, 4-6, 7-6 (4), 11-9.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

