Women’s College Basketball Scores

Thursday, Feb. 5
EAST
Binghamton 73, UMBC 59
Bryant 50, Albany 44
Fairfield 109, Marist 48
Fairleigh Dickinson 80, Stonehill 49
Green Bay 61, Robert Morris 58
LIU 65, New Haven 46
Le Moyne 62, Wagner 49
Maine 55, Vermont 46
Mercyhurst 79, St. Francis (PA) 59
Merrimack 69, Sacred Heart 47
Mount St Marys 63, Iona 62
NJIT 69, UMass Lowell 60
Quinnipiac 73, Canisius 55
Rider 71, Manhattan 60
Siena 75, Saint Peter’s 62
Stanford 86, Pittsburgh 65
Syracuse 93, Boston College 59
SOUTH
Alabama 64, Ole Miss 63
Alabama A&M 54, Grambling State 50
Alabama State 61, Southern University 57
Alcorn State 75, Mississippi Valley State 72
Bethune-Cookman 69, Texas Southern 64
California 63, Georgia Tech 56
Chattanooga 62, Furman 54
Delaware 65, Kennesaw State 60, OT
Duke 59, Louisville 58
East Tennessee State 61, Wofford 57
Eastern Illinois 65, Tennessee State 60
Florida 61, Auburn 53
Florida A&M 80, Prairie View A&M 61
Florida Gulf Coast 79, Bellarmine 40
Florida International 80, Western Kentucky 54
Jacksonville 82, West Georgia 61
Liberty 60, Jacksonville State 55
McNeese 83, Houston Christian 35
Mercer 67, UNC Greensboro 58
New Orleans 64, Texas A&M-CC 58
North Carolina 53, Clemson 44
North Carolina State 83, Florida State 55
Samford 73, Western Carolina 50
South Carolina 88, Mississippi State 45
Southeastern Louisiana 74, Incarnate Word 64
Stetson 74, North Florida 56
Tennessee 82, Georgia 77, OT
Tennessee-Martin 66, Southern Indiana 58
UT Rio Grande Valley 69, Nicholls State 66
Vanderbilt 84, Kentucky 83
Virginia 67, Miami (FL) 56
Western Illinois 68, Tennessee Tech 53
MIDWEST
Belmont 67, Drake 52
Bradley 69, Northern Iowa 47
Chicago State 75, Central Connecticut 69
Evansville 83, Valparaiso 59
Minnesota 91, Iowa 85
Missouri State 60, Middle Tennessee 54
Morehead State 71, Southeast Missouri State 57
Murray State 114, Indiana State 78
North Dakota State 74, Kansas City 49
Notre Dame 80, Virginia Tech 70
Omaha 58, North Dakota 54
Southern Illinois 55, UIC 53
USC 83, Northwestern 65
Wright State 70, Purdue Fort Wayne 67
Youngstown State 79, Milwaukee 48
SOUTHWEST
Abilene Christian 70, Utah Valley 50
Arkansas-Pine Bluff 74, Jackson State 68
California Baptist 77, Tarleton State 67
East Texas A&M 65, Stephen F. Austin 64
Lamar 54, Northwestern State 45
Lindenwood 92, Little Rock 54
Louisiana Tech 87, UTEP 48
Missouri 87, Arkansas 82
Texas 77, LSU 64
UT Arlington 84, Utah Tech 78, 2OT
Wake Forest 70, SMU 65
FAR WEST
Cal State Fullerton 82, UC Riverside 78, OT
Cal State Northridge 65, Cal Poly 50
Eastern Washington 76, Montana 72
Gonzaga 67, Oregon State 37
Idaho 73, Montana State 70, OT
Idaho State 79, Northern Arizona 70
Loyola Marymount 75, Saint Mary’s 69
New Mexico State 65, Sam Houston 57
Northern Colorado 55, Weber State 41
Ohio State 70, Washington 60
Pacific 90, Santa Clara 82
San Francisco 76, Seattle 67
South Dakota 53, Denver 42
UC Irvine 85, Cal State Bakersfield 53
UC San Diego 64, Long Beach State 53
UC Santa Barbara 69, UC Davis 61
Washington State 80, San Diego 76
