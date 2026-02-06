Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 6, 2026, 12:00 AM

Thursday, Feb. 5

EAST

Binghamton 73, UMBC 59

Bryant 50, Albany 44

Fairfield 109, Marist 48

Fairleigh Dickinson 80, Stonehill 49

Green Bay 61, Robert Morris 58

LIU 65, New Haven 46

Le Moyne 62, Wagner 49

Maine 55, Vermont 46

Mercyhurst 79, St. Francis (PA) 59

Merrimack 69, Sacred Heart 47

Mount St Marys 63, Iona 62

NJIT 69, UMass Lowell 60

Quinnipiac 73, Canisius 55

Rider 71, Manhattan 60

Siena 75, Saint Peter’s 62

Stanford 86, Pittsburgh 65

Syracuse 93, Boston College 59

SOUTH

Alabama 64, Ole Miss 63

Alabama A&M 54, Grambling State 50

Alabama State 61, Southern University 57

Alcorn State 75, Mississippi Valley State 72

Bethune-Cookman 69, Texas Southern 64

California 63, Georgia Tech 56

Chattanooga 62, Furman 54

Delaware 65, Kennesaw State 60, OT

Duke 59, Louisville 58

East Tennessee State 61, Wofford 57

Eastern Illinois 65, Tennessee State 60

Florida 61, Auburn 53

Florida A&M 80, Prairie View A&M 61

Florida Gulf Coast 79, Bellarmine 40

Florida International 80, Western Kentucky 54

Jacksonville 82, West Georgia 61

Liberty 60, Jacksonville State 55

McNeese 83, Houston Christian 35

Mercer 67, UNC Greensboro 58

New Orleans 64, Texas A&M-CC 58

North Carolina 53, Clemson 44

North Carolina State 83, Florida State 55

Samford 73, Western Carolina 50

South Carolina 88, Mississippi State 45

Southeastern Louisiana 74, Incarnate Word 64

Stetson 74, North Florida 56

Tennessee 82, Georgia 77, OT

Tennessee-Martin 66, Southern Indiana 58

UT Rio Grande Valley 69, Nicholls State 66

Vanderbilt 84, Kentucky 83

Virginia 67, Miami (FL) 56

Western Illinois 68, Tennessee Tech 53

MIDWEST

Belmont 67, Drake 52

Bradley 69, Northern Iowa 47

Chicago State 75, Central Connecticut 69

Evansville 83, Valparaiso 59

Minnesota 91, Iowa 85

Missouri State 60, Middle Tennessee 54

Morehead State 71, Southeast Missouri State 57

Murray State 114, Indiana State 78

North Dakota State 74, Kansas City 49

Notre Dame 80, Virginia Tech 70

Omaha 58, North Dakota 54

Southern Illinois 55, UIC 53

USC 83, Northwestern 65

Wright State 70, Purdue Fort Wayne 67

Youngstown State 79, Milwaukee 48

SOUTHWEST

Abilene Christian 70, Utah Valley 50

Arkansas-Pine Bluff 74, Jackson State 68

California Baptist 77, Tarleton State 67

East Texas A&M 65, Stephen F. Austin 64

Lamar 54, Northwestern State 45

Lindenwood 92, Little Rock 54

Louisiana Tech 87, UTEP 48

Missouri 87, Arkansas 82

Texas 77, LSU 64

UT Arlington 84, Utah Tech 78, 2OT

Wake Forest 70, SMU 65

FAR WEST

Cal State Fullerton 82, UC Riverside 78, OT

Cal State Northridge 65, Cal Poly 50

Eastern Washington 76, Montana 72

Gonzaga 67, Oregon State 37

Idaho 73, Montana State 70, OT

Idaho State 79, Northern Arizona 70

Loyola Marymount 75, Saint Mary’s 69

New Mexico State 65, Sam Houston 57

Northern Colorado 55, Weber State 41

Ohio State 70, Washington 60

Pacific 90, Santa Clara 82

San Francisco 76, Seattle 67

South Dakota 53, Denver 42

UC Irvine 85, Cal State Bakersfield 53

UC San Diego 64, Long Beach State 53

UC Santa Barbara 69, UC Davis 61

Washington State 80, San Diego 76

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

