Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 5, 2026, 12:00 AM

Wednesday, Feb. 4

EAST

Army 59, Colgate 35

Bucknell 58, American 45

Central Michigan 90, Buffalo 59

Dayton 68, La Salle 60

Lehigh 63, Loyola (MD) 62

Loyola Chicago 47, Fordham 42

Navy 62, Lafayette 46

Rhode Island 69, Saint Joseph’s 61

St. Bonaventure 59, Davidson 50

St. John’s 71, Xavier 52

UMass 75, Eastern Michigan 60

SOUTH

Central Arkansas 64, Queens 39

Charlotte 47, Tulane 44

East Carolina 64, South Florida 62

Eastern Kentucky 61, Lipscomb 55

High Point 88, Winthrop 74

James Madison 83, Southern Miss 72

Longwood 88, Radford 73, OT

Louisiana-Monroe 81, Georgia State 62

Marshall 69, South Alabama 60

Maryland-Eastern Shore 73, South Carolina State 53

North Alabama 55, Austin Peay 50

Old Dominion 72, Louisiana 61

Troy 69, Appalachian State 59

UNC Asheville 60, Charleston Southern 48

USC Upstate 70, Presbyterian 63

Utah 67, UCF 57

MIDWEST

Akron 77, Toledo 74

Ball State 83, Northern Illinois 48

Baylor 76, Cincinnati 70

Creighton 64, Georgetown 62

IUPUI 78, Cleveland State 70

Indiana 77, Wisconsin 74

Kansas 81, BYU 60

Kent State 73, Bowling Green 64

Marquette 78, Providence 61

Maryland 86, Michigan State 70

Michigan 88, Nebraska 76

Ohio 76, Western Michigan 37

Penn State 85, Purdue 82, OT

Richmond 92, Saint Louis 44

South Dakota State 84, St. Thomas 51

UConn 86, DePaul 40

Villanova 67, Butler 57

SOUTHWEST

Arkansas State 78, Coastal Carolina 70

Georgia Southern 61, Texas State 57

TCU 90, Houston 45

FAR WEST

Air Force 73, Utah State 50

Arizona 72, Kansas State 62

Arizona State 74, Oklahoma State 69

Boise State 70, Nevada 61

Fresno State 79, San Jose State 50

Grand Canyon 57, San Diego State 44

New Mexico 58, Wyoming 51

Oregon 76, Illinois 73

UCLA 86, Rutgers 46

West Virginia 61, Colorado 55

