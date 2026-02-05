Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Feb. 4
EAST
Army 59, Colgate 35
Bucknell 58, American 45
Central Michigan 90, Buffalo 59
Dayton 68, La Salle 60
Lehigh 63, Loyola (MD) 62
Loyola Chicago 47, Fordham 42
Navy 62, Lafayette 46
Rhode Island 69, Saint Joseph’s 61
St. Bonaventure 59, Davidson 50
St. John’s 71, Xavier 52
UMass 75, Eastern Michigan 60
SOUTH
Central Arkansas 64, Queens 39
Charlotte 47, Tulane 44
East Carolina 64, South Florida 62
Eastern Kentucky 61, Lipscomb 55
High Point 88, Winthrop 74
James Madison 83, Southern Miss 72
Longwood 88, Radford 73, OT
Louisiana-Monroe 81, Georgia State 62
Marshall 69, South Alabama 60
Maryland-Eastern Shore 73, South Carolina State 53
North Alabama 55, Austin Peay 50
Old Dominion 72, Louisiana 61
Troy 69, Appalachian State 59
UNC Asheville 60, Charleston Southern 48
USC Upstate 70, Presbyterian 63
Utah 67, UCF 57
MIDWEST
Akron 77, Toledo 74
Ball State 83, Northern Illinois 48
Baylor 76, Cincinnati 70
Creighton 64, Georgetown 62
IUPUI 78, Cleveland State 70
Indiana 77, Wisconsin 74
Kansas 81, BYU 60
Kent State 73, Bowling Green 64
Marquette 78, Providence 61
Maryland 86, Michigan State 70
Michigan 88, Nebraska 76
Ohio 76, Western Michigan 37
Penn State 85, Purdue 82, OT
Richmond 92, Saint Louis 44
South Dakota State 84, St. Thomas 51
UConn 86, DePaul 40
Villanova 67, Butler 57
SOUTHWEST
Arkansas State 78, Coastal Carolina 70
Georgia Southern 61, Texas State 57
TCU 90, Houston 45
FAR WEST
Air Force 73, Utah State 50
Arizona 72, Kansas State 62
Arizona State 74, Oklahoma State 69
Boise State 70, Nevada 61
Fresno State 79, San Jose State 50
Grand Canyon 57, San Diego State 44
New Mexico 58, Wyoming 51
Oregon 76, Illinois 73
UCLA 86, Rutgers 46
West Virginia 61, Colorado 55
