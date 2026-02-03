Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Feb. 3
EAST
Canisius 74, Niagara 58
SOUTH
Charleston 61, Campbell 49
Coppin State 81, Washington Adventist 49
Little Rock 68, Tennessee-Martin 53
North Carolina Central 103, William Peace 51
Northern Kentucky 77, Oakland 76
UAB 81, UTSA 69
MIDWEST
Lindenwood 82, SIU Edwardsville 69
Tulsa 75, Wichita State 65
SOUTHWEST
Abilene Christian 68, Tarleton State 65
___
