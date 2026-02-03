Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 3, 2026, 9:00 PM

Tuesday, Feb. 3

EAST

Canisius 74, Niagara 58

SOUTH

Charleston 61, Campbell 49

Coppin State 81, Washington Adventist 49

Little Rock 68, Tennessee-Martin 53

North Carolina Central 103, William Peace 51

Northern Kentucky 77, Oakland 76

UAB 81, UTSA 69

MIDWEST

Lindenwood 82, SIU Edwardsville 69

Tulsa 75, Wichita State 65

SOUTHWEST

Abilene Christian 68, Tarleton State 65

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

