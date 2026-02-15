Live Radio
Home » Sports » Women's College Basketball Scores

Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 15, 2026, 2:00 AM

Saturday, Feb. 14

EAST

Albany 52, Binghamton 41

Army 86, American 56

Boston University 68, Bucknell 54

Brown 68, Harvard 62

Cleveland State 57, Robert Morris 52

Columbia 69, Penn 56

Duquesne 80, Fordham 67

East Carolina 79, Temple 73

Fairfield 75, Quinnipiac 63

Fairleigh Dickinson 77, Central Connecticut 36

Holy Cross 49, Loyola (MD) 40

Iona 72, Niagara 55

LIU 78, New Haven 74, OT

La Salle 67, George Washington 52

Lafayette 73, Lehigh 59

Manhattan 68, Canisius 55

Marshall 62, Arkansas State 54

Mercyhurst 85, St. Francis (PA) 61

Merrimack 79, Siena 60

NJIT 63, Maine 42

Navy 66, Colgate 38

Princeton 59, Cornell 38

Providence 59, Georgetown 54

Rider 56, Marist 43

Sacred Heart 63, Saint Peter’s 61

Seton Hall 96, DePaul 74

Stonehill 52, Wagner 37

UMBC 61, New Hampshire 44

UMass 65, Miami (OH) 64

UTEP 79, Delaware 72

Vermont 52, Bryant 45

Yale 82, Dartmouth 54

SOUTH

Alabama A&M 95, Mississippi Valley State 55

Alabama State 79, Arkansas-Pine Bluff 71

Alcorn State 66, Bethune-Cookman 57

Appalachian State 73, Georgia State 67, OT

Central Arkansas 85, Bellarmine 37

Charlotte 61, Memphis 58

Coppin State 75, North Carolina Central 68

East Tennessee State 91, Chattanooga 90, 2OT

Eastern Kentucky 73, North Alabama 56

Florida Atlantic 61, Tulsa 55

Furman 63, UNC Greensboro 61

Gardner-Webb 62, Presbyterian 50

Georgia Southern 67, Coastal Carolina 56

High Point 64, Charleston Southern 48

Howard 66, Maryland-Eastern Shore 45

Jackson State 60, Florida A&M 52

Jacksonville 58, North Florida 52

James Madison 87, Old Dominion 53

Liberty 67, New Mexico State 42

Louisiana 57, South Alabama 54

Louisiana Tech 68, Missouri State 67

Middle Tennessee 71, Kennesaw State 53

Morehead State 79, Tennessee State 53

Norfolk State 77, Delaware State 45

Northwestern State 62, Southeastern Louisiana 47

Queens 70, Lipscomb 66

Rhode Island 79, George Mason 63

Richmond 65, Davidson 43

Samford 68, Mercer 48

South Carolina 79, LSU 72

Southern Miss 86, Texas State 77

St. Bonaventure 64, VCU 53

Stetson 62, Florida Gulf Coast 52

Troy 82, Louisiana-Monroe 80

UNC Asheville 63, USC Upstate 57

West Georgia 95, Austin Peay 74

Western Kentucky 56, Jacksonville State 41

Winthrop 75, Longwood 65

Wofford 73, Western Carolina 54

MIDWEST

Akron 75, Northern Illinois 68, OT

Ball State 82, Bowling Green 67

Central Michigan 70, Western Michigan 67

Dayton 65, Saint Louis 63

Drake 88, Indiana State 70

Kansas 85, Houston 68

Le Moyne 80, Chicago State 76

Lindenwood 78, Southeast Missouri State 67

Little Rock 73, Eastern Illinois 53

Northern Kentucky 77, Green Bay 59

Ohio 71, Kent State 61

Purdue 72, Rutgers 57

Purdue Fort Wayne 84, Detroit Mercy 68

SIU Edwardsville 62, Tennessee-Martin 52

Saint Joseph’s 63, Loyola Chicago 50

South Dakota State 93, Kansas City 40

Southern Indiana 72, Tennessee Tech 60

St. John’s 58, Butler 47

St. Thomas 73, Omaha 43

Toledo 62, Eastern Michigan 51

UConn 71, Marquette 56

Wright State 62, Oakland 44

SOUTHWEST

Abilene Christian 72, Tarleton State 67

Florida International 67, Sam Houston 65

Grambling State 73, Texas Southern 50

Houston Christian 68, New Orleans 57

Incarnate Word 72, Nicholls State 66

Lamar 58, Texas A&M-CC 52

McNeese 71, East Texas A&M 64

North Texas 56, Tulane 47

Oklahoma State 75, Texas Tech 65

Oral Roberts 76, Denver 55

South Florida 69, UTSA 63

Southern University 60, Prairie View A&M 45

Stephen F. Austin 72, UT Rio Grande Valley 70

FAR WEST

Air Force 77, San Jose State 61

Arizona State 75, Arizona 69, OT

Boise State 56, Wyoming 54

California Baptist 82, Utah Tech 70

Colorado 76, BYU 46

Colorado State 66, New Mexico 46

Hawai’i 63, Cal State Northridge 54

Idaho 65, Idaho State 50

Loyola Marymount 72, Gonzaga 63

Montana State 72, Montana 55

Northern Arizona 60, Sacramento State 55

Northern Colorado 71, Portland State 57

Oregon State 70, Pacific 60

San Diego State 78, Nevada 64

San Francisco 81, Pepperdine 70

Santa Clara 77, Portland 66

Southern Utah 78, UT Arlington 67

UC Davis 77, Long Beach State 66

UC Irvine 77, Cal State Fullerton 71

UC San Diego 79, UC Riverside 68

UC Santa Barbara 63, Cal Poly 54

UNLV 74, Grand Canyon 65

Utah 67, Cincinnati 59

Weber State 74, Eastern Washington 72, OT

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up