Women’s College Basketball Scores

Saturday, Feb. 14
EAST
Albany 52, Binghamton 41
Army 86, American 56
Boston University 68, Bucknell 54
Brown 68, Harvard 62
Cleveland State 57, Robert Morris 52
Columbia 69, Penn 56
Duquesne 80, Fordham 67
East Carolina 79, Temple 73
Fairfield 75, Quinnipiac 63
Fairleigh Dickinson 77, Central Connecticut 36
Holy Cross 49, Loyola (MD) 40
Iona 72, Niagara 55
LIU 78, New Haven 74, OT
La Salle 67, George Washington 52
Lafayette 73, Lehigh 59
Manhattan 68, Canisius 55
Marshall 62, Arkansas State 54
Mercyhurst 85, St. Francis (PA) 61
Merrimack 79, Siena 60
NJIT 63, Maine 42
Navy 66, Colgate 38
Princeton 59, Cornell 38
Providence 59, Georgetown 54
Rider 56, Marist 43
Sacred Heart 63, Saint Peter’s 61
Seton Hall 96, DePaul 74
Stonehill 52, Wagner 37
UMBC 61, New Hampshire 44
UMass 65, Miami (OH) 64
UTEP 79, Delaware 72
Vermont 52, Bryant 45
Yale 82, Dartmouth 54
SOUTH
Alabama A&M 95, Mississippi Valley State 55
Alabama State 79, Arkansas-Pine Bluff 71
Alcorn State 66, Bethune-Cookman 57
Appalachian State 73, Georgia State 67, OT
Central Arkansas 85, Bellarmine 37
Charlotte 61, Memphis 58
Coppin State 75, North Carolina Central 68
East Tennessee State 91, Chattanooga 90, 2OT
Eastern Kentucky 73, North Alabama 56
Florida Atlantic 61, Tulsa 55
Furman 63, UNC Greensboro 61
Gardner-Webb 62, Presbyterian 50
Georgia Southern 67, Coastal Carolina 56
High Point 64, Charleston Southern 48
Howard 66, Maryland-Eastern Shore 45
Jackson State 60, Florida A&M 52
Jacksonville 58, North Florida 52
James Madison 87, Old Dominion 53
Liberty 67, New Mexico State 42
Louisiana 57, South Alabama 54
Louisiana Tech 68, Missouri State 67
Middle Tennessee 71, Kennesaw State 53
Morehead State 79, Tennessee State 53
Norfolk State 77, Delaware State 45
Northwestern State 62, Southeastern Louisiana 47
Queens 70, Lipscomb 66
Rhode Island 79, George Mason 63
Richmond 65, Davidson 43
Samford 68, Mercer 48
South Carolina 79, LSU 72
Southern Miss 86, Texas State 77
St. Bonaventure 64, VCU 53
Stetson 62, Florida Gulf Coast 52
Troy 82, Louisiana-Monroe 80
UNC Asheville 63, USC Upstate 57
West Georgia 95, Austin Peay 74
Western Kentucky 56, Jacksonville State 41
Winthrop 75, Longwood 65
Wofford 73, Western Carolina 54
MIDWEST
Akron 75, Northern Illinois 68, OT
Ball State 82, Bowling Green 67
Central Michigan 70, Western Michigan 67
Dayton 65, Saint Louis 63
Drake 88, Indiana State 70
Kansas 85, Houston 68
Le Moyne 80, Chicago State 76
Lindenwood 78, Southeast Missouri State 67
Little Rock 73, Eastern Illinois 53
Northern Kentucky 77, Green Bay 59
Ohio 71, Kent State 61
Purdue 72, Rutgers 57
Purdue Fort Wayne 84, Detroit Mercy 68
SIU Edwardsville 62, Tennessee-Martin 52
Saint Joseph’s 63, Loyola Chicago 50
South Dakota State 93, Kansas City 40
Southern Indiana 72, Tennessee Tech 60
St. John’s 58, Butler 47
St. Thomas 73, Omaha 43
Toledo 62, Eastern Michigan 51
UConn 71, Marquette 56
Wright State 62, Oakland 44
SOUTHWEST
Abilene Christian 72, Tarleton State 67
Florida International 67, Sam Houston 65
Grambling State 73, Texas Southern 50
Houston Christian 68, New Orleans 57
Incarnate Word 72, Nicholls State 66
Lamar 58, Texas A&M-CC 52
McNeese 71, East Texas A&M 64
North Texas 56, Tulane 47
Oklahoma State 75, Texas Tech 65
Oral Roberts 76, Denver 55
South Florida 69, UTSA 63
Southern University 60, Prairie View A&M 45
Stephen F. Austin 72, UT Rio Grande Valley 70
FAR WEST
Air Force 77, San Jose State 61
Arizona State 75, Arizona 69, OT
Boise State 56, Wyoming 54
California Baptist 82, Utah Tech 70
Colorado 76, BYU 46
Colorado State 66, New Mexico 46
Hawai’i 63, Cal State Northridge 54
Idaho 65, Idaho State 50
Loyola Marymount 72, Gonzaga 63
Montana State 72, Montana 55
Northern Arizona 60, Sacramento State 55
Northern Colorado 71, Portland State 57
Oregon State 70, Pacific 60
San Diego State 78, Nevada 64
San Francisco 81, Pepperdine 70
Santa Clara 77, Portland 66
Southern Utah 78, UT Arlington 67
UC Davis 77, Long Beach State 66
UC Irvine 77, Cal State Fullerton 71
UC San Diego 79, UC Riverside 68
UC Santa Barbara 63, Cal Poly 54
UNLV 74, Grand Canyon 65
Utah 67, Cincinnati 59
Weber State 74, Eastern Washington 72, OT
