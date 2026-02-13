Women’s College Basketball Scores

Friday, Feb. 13
EAST
Brown 58, Dartmouth 51
Charleston 69, Northeastern 47
Columbia 70, Princeton 56
Drexel 68, Elon 59
Harvard 70, Yale 62
Penn 72, Cornell 66, OT
Stony Brook 68, Monmouth 60
SOUTH
Belmont 71, UIC 56
Campbell 58, Hofstra 47
Murray State 95, Valparaiso 69
Towson 69, Hampton 44
UNC Wilmington 69, North Carolina A&T 64
MIDWEST
Bradley 79, Evansville 68
Southern Illinois 84, Illinois State 60
SOUTHWEST
Rice 80, Wichita State 42
FAR WEST
Hawai’i 61, Cal State Bakersfield 54
___
