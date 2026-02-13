Live Radio
Women’s College Basketball Scores

The Associated Press

February 13, 2026, 10:30 PM

Friday, Feb. 13

EAST

Brown 58, Dartmouth 51

Charleston 69, Northeastern 47

Columbia 70, Princeton 56

Drexel 68, Elon 59

Harvard 70, Yale 62

Penn 72, Cornell 66, OT

Stony Brook 68, Monmouth 60

SOUTH

Belmont 71, UIC 56

Campbell 58, Hofstra 47

Murray State 95, Valparaiso 69

Towson 69, Hampton 44

UNC Wilmington 69, North Carolina A&T 64

MIDWEST

Bradley 79, Evansville 68

Southern Illinois 84, Illinois State 60

SOUTHWEST

Rice 80, Wichita State 42

FAR WEST

Hawai’i 61, Cal State Bakersfield 54

___

