Winter Olympics Daily Medals List

Sunday, Feb. 22
FREESTYLE SKIING
WOMEN’S FREESKI HALFPIPE
Eileen Gu, China – gold
Fanghui Ll, China – silver
Zoe Atkin, Great Britain – bronze
___
BOBSLEIGH
4-MAN HEAT 4
Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel, and Georg Fleischhauer, Germany – gold
Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schuller, and Felix Straub, Germany – silver
Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye, and Mario Aeberhard, Switzerland – bronze
___
CROSS-COUNTRY SKIING
WOMEN’S 50KM MASS START CLASSIC
Ebba Andersson, Sweden – gold
Heidi Weng, Norway – silver
Nadja Kaelin, Switzerland – bronze
___
CURLING
WOMEN’S GOLD MEDAL GAME
Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback, and Johanna Heldin, Sweden – gold
Alina Paetz, Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, and Stefanie Berset, Switzerland – silver
___
ICE HOCKEY
MEN’S GOLD MEDAL GAME
United States – gold
Canada – silver
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.