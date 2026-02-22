Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 22, 2026, 11:05 AM

Sunday, Feb. 22

FREESTYLE SKIING

WOMEN’S FREESKI HALFPIPE

Eileen Gu, China – gold

Fanghui Ll, China – silver

Zoe Atkin, Great Britain – bronze

___

BOBSLEIGH

4-MAN HEAT 4

Johannes Lochner, Thorsten Margis, Jorn Wenzel, and Georg Fleischhauer, Germany – gold

Francesco Friedrich, Matthias Sommer, Alexander Schuller, and Felix Straub, Germany – silver

Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou David Ndiaye, and Mario Aeberhard, Switzerland – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

WOMEN’S 50KM MASS START CLASSIC

Ebba Andersson, Sweden – gold

Heidi Weng, Norway – silver

Nadja Kaelin, Switzerland – bronze

___

CURLING

WOMEN’S GOLD MEDAL GAME

Anna Hasselborg, Sara McManus, Agnes Knochenhauer, Sofia Scharback, and Johanna Heldin, Sweden – gold

Alina Paetz, Silvana Tirinzoni, Carole Howald, Selina Witschonke, and Stefanie Berset, Switzerland – silver

___

ICE HOCKEY

MEN’S GOLD MEDAL GAME

United States – gold

Canada – silver

