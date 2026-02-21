Winter Olympics Daily Medals List

Saturday, Feb. 21
BIATHLON
WOMEN’S 12.5KM MASS START
Oceane Michelon, France – gold
Julia Simon, France – silver
Tereza Vobornikova, Czechia – bronze
BOBSLED
WOMEN’S 2-WOMAN
Laura Nolte and Deborah Levi, Germany – gold
Lisa Buckwitz and Neele Schuten, Germany – silver
Kaillie Ambruster Humphries and Jasmine Jones, United States – bronze
CROSS-COUNTRY SKIING
MEN’S 50KM MASS START CLASSIC
Johannes Hoesflot Klaebo, Norway – gold
Martin Nyeng, Norway – silver
Emil Iversen, Norway – bronze
CURLING
MEN’S GOLD MEDAL GAME
Brad Jacobs, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert, and Tyler Tardi, Canada – gold
Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, and Kyle Waddell, Great Britain – silver
WOMEN’S BRONZE MEDAL GAME
Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes, Rachel Brown, Canada – bronze
FREESTYLE SKIING
MEN’S SKI CROSS BIG FINAL
Simone Deromedis, Italy – gold
Federico Tomasoni, Italy – silver
Alex Fiva, Switzerland – bronze
MIXED TEAM AERIALS
Kaila Kuhn, Conor Curran, Christopher Lillis, United States – gold
Lina Kozomara, Pirmin Werner, Joe Roth, Switzerland – silver
Mengtao Xu, Xindi Wang, Tianma Li, China – bronze
ICE HOCKEY
MEN’S BRONZE MEDAL GAME
Finland – bronze
SKI MOUNTAINEERING
MIXED TEAM RELAY
Emily Harrop and Thibault Anselmet, France – gold
Marianne Fatton and Jon Kistler, Switzerland – silver
Ana Alonso Rodriguez and Oriol Cardona Coll, Spain – bronze
SPEED SKATING
MEN’S MASS START
Jorrit Bergsma, Netherlands – gold
Viktor Hald Thorup, Denmark – silver
Andrea Giovannini, Italy – bronze
WOMEN’S MASS START
Marijke Groenewoud, Netherlands – gold
Ivanie Blondin, Canada – silver
Mia Manganello, United States – bronze
