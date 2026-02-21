Live Radio
Winter Olympics Daily Medals List

The Associated Press

February 21, 2026, 5:05 PM

Saturday, Feb. 21

BIATHLON

WOMEN’S 12.5KM MASS START

Oceane Michelon, France – gold

Julia Simon, France – silver

Tereza Vobornikova, Czechia – bronze

___

BOBSLED

WOMEN’S 2-WOMAN

Laura Nolte and Deborah Levi, Germany – gold

Lisa Buckwitz and Neele Schuten, Germany – silver

Kaillie Ambruster Humphries and Jasmine Jones, United States – bronze

___

CROSS-COUNTRY SKIING

MEN’S 50KM MASS START CLASSIC

Johannes Hoesflot Klaebo, Norway – gold

Martin Nyeng, Norway – silver

Emil Iversen, Norway – bronze

___

CURLING

MEN’S GOLD MEDAL GAME

Brad Jacobs, Marc Kennedy, Brett Gallant, Ben Hebert, and Tyler Tardi, Canada – gold

Bruce Mouat, Grant Hardie, Bobby Lammie, Hammy McMillan, and Kyle Waddell, Great Britain – silver

WOMEN’S BRONZE MEDAL GAME

Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes, Rachel Brown, Canada – bronze

___

FREESTYLE SKIING

MEN’S SKI CROSS BIG FINAL

Simone Deromedis, Italy – gold

Federico Tomasoni, Italy – silver

Alex Fiva, Switzerland – bronze

MIXED TEAM AERIALS

Kaila Kuhn, Conor Curran, Christopher Lillis, United States – gold

Lina Kozomara, Pirmin Werner, Joe Roth, Switzerland – silver

Mengtao Xu, Xindi Wang, Tianma Li, China – bronze

___

ICE HOCKEY

MEN’S BRONZE MEDAL GAME

Finland – bronze

___

SKI MOUNTAINEERING

MIXED TEAM RELAY

Emily Harrop and Thibault Anselmet, France – gold

Marianne Fatton and Jon Kistler, Switzerland – silver

Ana Alonso Rodriguez and Oriol Cardona Coll, Spain – bronze

___

SPEED SKATING

MEN’S MASS START

Jorrit Bergsma, Netherlands – gold

Viktor Hald Thorup, Denmark – silver

Andrea Giovannini, Italy – bronze

WOMEN’S MASS START

Marijke Groenewoud, Netherlands – gold

Ivanie Blondin, Canada – silver

Mia Manganello, United States – bronze

___

