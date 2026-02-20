The Genesis Invitational Scores

Friday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $20 million Yardage: 7,383; Par: 71 Second Round Jacob Bridgeman 66-64—130…
Friday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $20 million
Yardage: 7,383; Par: 71
Second Round
|Jacob Bridgeman
|66-64—130
|Marco Penge
|66-64—130
|Rory McIlroy
|66-65—131
|Xander Schauffele
|68-65—133
|Adam Scott
|70-63—133
|Max Greyserman
|68-66—134
|Min Woo Lee
|69-65—134
|Wyndham Clark
|67-68—135
|Matt Fitzpatrick
|69-66—135
|Tommy Fleetwood
|69-66—135
|Kurt Kitayama
|71-64—135
|Ryan Fox
|67-69—136
|Max Homa
|70-66—136
|Aldrich Potgieter
|68-68—136
|Aaron Rai
|66-70—136
|Collin Morikawa
|68-69—137
|Jordan Spieth
|70-67—137
|Jhonattan Vegas
|69-68—137
|Jake Knapp
|73-65—138
|Sepp Straka
|70-68—138
|Akshay Bhatia
|68-71—139
|Pierceson Coody
|68-71—139
|Matthew McCarty
|70-69—139
|Taylor Pendrith
|69-70—139
|Ludvig Aberg
|72-68—140
|Corey Conners
|71-69—140
|Rickie Fowler
|72-68—140
|Si Woo Kim
|68-72—140
|Alex Noren
|74-66—140
|Patrick Rodgers
|71-69—140
|Nick Taylor
|72-68—140
|Cameron Young
|72-68—140
|Harris English
|73-68—141
|Tony Finau
|72-69—141
|Ben Griffin
|73-68—141
|Tom Kim
|71-70—141
|Shane Lowry
|73-68—141
|Hideki Matsuyama
|69-72—141
|Andrew Novak
|70-71—141
|Sahith Theegala
|71-70—141
|Sami Valimaki
|71-70—141
|Patrick Cantlay
|72-70—142
|Ryan Gerard
|72-70—142
|Brian Harman
|72-70—142
|Ryo Hisatsune
|70-72—142
|Viktor Hovland
|69-73—142
|Robert MacIntyre
|73-69—142
|Denny McCarthy
|72-70—142
|Scottie Scheffler
|74-68—142
|Matti Schmid
|71-71—142
|Sam Stevens
|74-68—142
Missed Cut
|Sam Burns
|70-73—143
|Nicolas Echavarria
|74-69—143
|Max McGreevy
|70-73—143
|Maverick McNealy
|69-74—143
|Daniel Berger
|72-72—144
|Brian Campbell
|70-74—144
|Harry Hall
|70-74—144
|Russell Henley
|76-68—144
|Rico Hoey
|73-71—144
|J.T. Poston
|75-69—144
|Kevin Yu
|73-71—144
|Keegan Bradley
|76-69—145
|Lucas Glover
|72-73—145
|Chris Gotterup
|71-74—145
|Tom Hoge
|73-72—145
|Justin Rose
|74-71—145
|Bud Cauley
|72-74—146
|Michael Kim
|72-74—146
|J.J. Spaun
|74-72—146
|Jason Day
|73-74—147
|Garrick Higgo
|76-76—152
