The Genesis Invitational Scores

The Associated Press

February 20, 2026, 8:49 PM

Friday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $20 million

Yardage: 7,383; Par: 71

Second Round

Jacob Bridgeman 66-64—130
Marco Penge 66-64—130
Rory McIlroy 66-65—131
Xander Schauffele 68-65—133
Adam Scott 70-63—133
Max Greyserman 68-66—134
Min Woo Lee 69-65—134
Wyndham Clark 67-68—135
Matt Fitzpatrick 69-66—135
Tommy Fleetwood 69-66—135
Kurt Kitayama 71-64—135
Ryan Fox 67-69—136
Max Homa 70-66—136
Aldrich Potgieter 68-68—136
Aaron Rai 66-70—136
Collin Morikawa 68-69—137
Jordan Spieth 70-67—137
Jhonattan Vegas 69-68—137
Jake Knapp 73-65—138
Sepp Straka 70-68—138
Akshay Bhatia 68-71—139
Pierceson Coody 68-71—139
Matthew McCarty 70-69—139
Taylor Pendrith 69-70—139
Ludvig Aberg 72-68—140
Corey Conners 71-69—140
Rickie Fowler 72-68—140
Si Woo Kim 68-72—140
Alex Noren 74-66—140
Patrick Rodgers 71-69—140
Nick Taylor 72-68—140
Cameron Young 72-68—140
Harris English 73-68—141
Tony Finau 72-69—141
Ben Griffin 73-68—141
Tom Kim 71-70—141
Shane Lowry 73-68—141
Hideki Matsuyama 69-72—141
Andrew Novak 70-71—141
Sahith Theegala 71-70—141
Sami Valimaki 71-70—141
Patrick Cantlay 72-70—142
Ryan Gerard 72-70—142
Brian Harman 72-70—142
Ryo Hisatsune 70-72—142
Viktor Hovland 69-73—142
Robert MacIntyre 73-69—142
Denny McCarthy 72-70—142
Scottie Scheffler 74-68—142
Matti Schmid 71-71—142
Sam Stevens 74-68—142

Missed Cut

Sam Burns 70-73—143
Nicolas Echavarria 74-69—143
Max McGreevy 70-73—143
Maverick McNealy 69-74—143
Daniel Berger 72-72—144
Brian Campbell 70-74—144
Harry Hall 70-74—144
Russell Henley 76-68—144
Rico Hoey 73-71—144
J.T. Poston 75-69—144
Kevin Yu 73-71—144
Keegan Bradley 76-69—145
Lucas Glover 72-73—145
Chris Gotterup 71-74—145
Tom Hoge 73-72—145
Justin Rose 74-71—145
Bud Cauley 72-74—146
Michael Kim 72-74—146
J.J. Spaun 74-72—146
Jason Day 73-74—147
Garrick Higgo 76-76—152

