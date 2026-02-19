The Genesis Invitational Par Scores

Thursday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $20 million
Yardage: 7,383; Par: 71
First Round
|Aaron Rai
|32-24—56
|-6
|Jacob Bridgeman
|34-32—66
|-5
|Rory McIlroy
|31-35—66
|-5
|Ryan Fox
|33-34—67
|-4
|Marco Penge
|32-0—32
|-3
|Si Woo Kim
|32-9—41
|-3
|Akshay Bhatia
|32-36—68
|-3
|Pierceson Coody
|34-34—68
|-3
|Max Greyserman
|32-36—68
|-3
|Collin Morikawa
|31-37—68
|-3
|Aldrich Potgieter
|33-35—68
|-3
|Harry Hall
|35-11—46
|-2
|Ryo Hisatsune
|32-25—57
|-2
|Tommy Fleetwood
|36-33—69
|-2
|Viktor Hovland
|35-34—69
|-2
|Hideki Matsuyama
|34-35—69
|-2
|Maverick McNealy
|35-34—69
|-2
|Taylor Pendrith
|35-34—69
|-2
|Jhonattan Vegas
|34-35—69
|-2
|Wyndham Clark
|34-0—34
|-1
|Min Woo Lee
|34-4—38
|-1
|Brian Harman
|34-17—51
|-1
|Jason Day
|35-19—54
|-1
|Matt Fitzpatrick
|36-22—58
|-1
|Sam Burns
|32-38—70
|-1
|Max Homa
|34-36—70
|-1
|Matthew McCarty
|34-36—70
|-1
|Adam Scott
|36-34—70
|-1
|Jordan Spieth
|35-4—39
|E
|Chris Gotterup
|35-9—44
|E
|Robert MacIntyre
|36-8—44
|E
|Xander Schauffele
|36-8—44
|E
|Sepp Straka
|36-12—48
|E
|Corey Conners
|35-17—52
|E
|Tony Finau
|35-27—62
|E
|Lucas Glover
|34-28—62
|E
|Max McGreevy
|34-28—62
|E
|Tom Kim
|37-34—71
|E
|Kurt Kitayama
|36-35—71
|E
|Patrick Rodgers
|36-35—71
|E
|Matti Schmid
|36-35—71
|E
|Sahith Theegala
|34-37—71
|E
|Sami Valimaki
|33-38—71
|E
|Patrick Cantlay
|36-13—49
|+1
|Andrew Novak
|35-18—53
|+1
|Nick Taylor
|37-19—56
|+1
|Ludvig Aberg
|39-33—72
|+1
|Bud Cauley
|35-37—72
|+1
|Rickie Fowler
|37-35—72
|+1
|Ryan Gerard
|34-38—72
|+1
|Michael Kim
|36-36—72
|+1
|Denny McCarthy
|35-37—72
|+1
|Cameron Young
|36-36—72
|+1
|Brian Campbell
|37-0—37
|+2
|Daniel Berger
|37-4—41
|+2
|Harris English
|38-16—54
|+2
|Russell Henley
|37-17—54
|+2
|Alex Noren
|37-20—57
|+2
|Ben Griffin
|37-36—73
|+2
|Rico Hoey
|35-38—73
|+2
|Tom Hoge
|35-38—73
|+2
|Jake Knapp
|36-37—73
|+2
|Shane Lowry
|38-35—73
|+2
|Kevin Yu
|36-37—73
|+2
|Justin Rose
|38-9—47
|+3
|Nicolas Echavarria
|35-39—74
|+3
|J.J. Spaun
|39-35—74
|+3
|Sam Stevens
|36-38—74
|+3
|Garrick Higgo
|38-28—66
|+4
|J.T. Poston
|37-38—75
|+4
|Scottie Scheffler
|39-5—44
|+5
|Keegan Bradley
|39-37—76
|+5
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.