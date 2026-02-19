Live Radio
The Genesis Invitational Par Scores

The Associated Press

February 19, 2026, 9:21 PM

Thursday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $20 million

Yardage: 7,383; Par: 71

First Round

Aaron Rai 32-24—56 -6
Jacob Bridgeman 34-32—66 -5
Rory McIlroy 31-35—66 -5
Ryan Fox 33-34—67 -4
Marco Penge 32-0—32 -3
Si Woo Kim 32-9—41 -3
Akshay Bhatia 32-36—68 -3
Pierceson Coody 34-34—68 -3
Max Greyserman 32-36—68 -3
Collin Morikawa 31-37—68 -3
Aldrich Potgieter 33-35—68 -3
Harry Hall 35-11—46 -2
Ryo Hisatsune 32-25—57 -2
Tommy Fleetwood 36-33—69 -2
Viktor Hovland 35-34—69 -2
Hideki Matsuyama 34-35—69 -2
Maverick McNealy 35-34—69 -2
Taylor Pendrith 35-34—69 -2
Jhonattan Vegas 34-35—69 -2
Wyndham Clark 34-0—34 -1
Min Woo Lee 34-4—38 -1
Brian Harman 34-17—51 -1
Jason Day 35-19—54 -1
Matt Fitzpatrick 36-22—58 -1
Sam Burns 32-38—70 -1
Max Homa 34-36—70 -1
Matthew McCarty 34-36—70 -1
Adam Scott 36-34—70 -1
Jordan Spieth 35-4—39 E
Chris Gotterup 35-9—44 E
Robert MacIntyre 36-8—44 E
Xander Schauffele 36-8—44 E
Sepp Straka 36-12—48 E
Corey Conners 35-17—52 E
Tony Finau 35-27—62 E
Lucas Glover 34-28—62 E
Max McGreevy 34-28—62 E
Tom Kim 37-34—71 E
Kurt Kitayama 36-35—71 E
Patrick Rodgers 36-35—71 E
Matti Schmid 36-35—71 E
Sahith Theegala 34-37—71 E
Sami Valimaki 33-38—71 E
Patrick Cantlay 36-13—49 +1
Andrew Novak 35-18—53 +1
Nick Taylor 37-19—56 +1
Ludvig Aberg 39-33—72 +1
Bud Cauley 35-37—72 +1
Rickie Fowler 37-35—72 +1
Ryan Gerard 34-38—72 +1
Michael Kim 36-36—72 +1
Denny McCarthy 35-37—72 +1
Cameron Young 36-36—72 +1
Brian Campbell 37-0—37 +2
Daniel Berger 37-4—41 +2
Harris English 38-16—54 +2
Russell Henley 37-17—54 +2
Alex Noren 37-20—57 +2
Ben Griffin 37-36—73 +2
Rico Hoey 35-38—73 +2
Tom Hoge 35-38—73 +2
Jake Knapp 36-37—73 +2
Shane Lowry 38-35—73 +2
Kevin Yu 36-37—73 +2
Justin Rose 38-9—47 +3
Nicolas Echavarria 35-39—74 +3
J.J. Spaun 39-35—74 +3
Sam Stevens 36-38—74 +3
Garrick Higgo 38-28—66 +4
J.T. Poston 37-38—75 +4
Scottie Scheffler 39-5—44 +5
Keegan Bradley 39-37—76 +5

