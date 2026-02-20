Live Radio
Home » Sports » The Genesis Invitational Par Scores

The Genesis Invitational Par Scores

The Associated Press

February 20, 2026, 8:49 PM

Friday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $20 million

Yardage: 7,383; Par: 71

Second Round

Jacob Bridgeman 66-64—130 -12
Marco Penge 66-64—130 -12
Rory McIlroy 66-65—131 -11
Xander Schauffele 68-65—133 -9
Adam Scott 70-63—133 -9
Max Greyserman 68-66—134 -8
Min Woo Lee 69-65—134 -8
Wyndham Clark 67-68—135 -7
Matt Fitzpatrick 69-66—135 -7
Tommy Fleetwood 69-66—135 -7
Kurt Kitayama 71-64—135 -7
Ryan Fox 67-69—136 -6
Max Homa 70-66—136 -6
Aldrich Potgieter 68-68—136 -6
Aaron Rai 66-70—136 -6
Collin Morikawa 68-69—137 -5
Jordan Spieth 70-67—137 -5
Jhonattan Vegas 69-68—137 -5
Jake Knapp 73-65—138 -4
Sepp Straka 70-68—138 -4
Akshay Bhatia 68-71—139 -3
Pierceson Coody 68-71—139 -3
Matthew McCarty 70-69—139 -3
Taylor Pendrith 69-70—139 -3
Ludvig Aberg 72-68—140 -2
Corey Conners 71-69—140 -2
Rickie Fowler 72-68—140 -2
Si Woo Kim 68-72—140 -2
Alex Noren 74-66—140 -2
Patrick Rodgers 71-69—140 -2
Nick Taylor 72-68—140 -2
Cameron Young 72-68—140 -2
Harris English 73-68—141 -1
Tony Finau 72-69—141 -1
Ben Griffin 73-68—141 -1
Tom Kim 71-70—141 -1
Shane Lowry 73-68—141 -1
Hideki Matsuyama 69-72—141 -1
Andrew Novak 70-71—141 -1
Sahith Theegala 71-70—141 -1
Sami Valimaki 71-70—141 -1
Patrick Cantlay 72-70—142 E
Ryan Gerard 72-70—142 E
Brian Harman 72-70—142 E
Ryo Hisatsune 70-72—142 E
Viktor Hovland 69-73—142 E
Robert MacIntyre 73-69—142 E
Denny McCarthy 72-70—142 E
Scottie Scheffler 74-68—142 E
Matti Schmid 71-71—142 E
Sam Stevens 74-68—142 E

Missed Cut

Sam Burns 70-73—143 +1
Nicolas Echavarria 74-69—143 +1
Max McGreevy 70-73—143 +1
Maverick McNealy 69-74—143 +1
Daniel Berger 72-72—144 +2
Brian Campbell 70-74—144 +2
Harry Hall 70-74—144 +2
Russell Henley 76-68—144 +2
Rico Hoey 73-71—144 +2
J.T. Poston 75-69—144 +2
Kevin Yu 73-71—144 +2
Keegan Bradley 76-69—145 +3
Lucas Glover 72-73—145 +3
Chris Gotterup 71-74—145 +3
Tom Hoge 73-72—145 +3
Justin Rose 74-71—145 +3
Bud Cauley 72-74—146 +4
Michael Kim 72-74—146 +4
J.J. Spaun 74-72—146 +4
Jason Day 73-74—147 +5
Garrick Higgo 76-76—152 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up