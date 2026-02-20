The Genesis Invitational Par Scores

Friday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $20 million Yardage: 7,383; Par: 71 Second Round Jacob Bridgeman 66-64—130…
Friday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $20 million
Yardage: 7,383; Par: 71
Second Round
|Jacob Bridgeman
|66-64—130
|-12
|Marco Penge
|66-64—130
|-12
|Rory McIlroy
|66-65—131
|-11
|Xander Schauffele
|68-65—133
|-9
|Adam Scott
|70-63—133
|-9
|Max Greyserman
|68-66—134
|-8
|Min Woo Lee
|69-65—134
|-8
|Wyndham Clark
|67-68—135
|-7
|Matt Fitzpatrick
|69-66—135
|-7
|Tommy Fleetwood
|69-66—135
|-7
|Kurt Kitayama
|71-64—135
|-7
|Ryan Fox
|67-69—136
|-6
|Max Homa
|70-66—136
|-6
|Aldrich Potgieter
|68-68—136
|-6
|Aaron Rai
|66-70—136
|-6
|Collin Morikawa
|68-69—137
|-5
|Jordan Spieth
|70-67—137
|-5
|Jhonattan Vegas
|69-68—137
|-5
|Jake Knapp
|73-65—138
|-4
|Sepp Straka
|70-68—138
|-4
|Akshay Bhatia
|68-71—139
|-3
|Pierceson Coody
|68-71—139
|-3
|Matthew McCarty
|70-69—139
|-3
|Taylor Pendrith
|69-70—139
|-3
|Ludvig Aberg
|72-68—140
|-2
|Corey Conners
|71-69—140
|-2
|Rickie Fowler
|72-68—140
|-2
|Si Woo Kim
|68-72—140
|-2
|Alex Noren
|74-66—140
|-2
|Patrick Rodgers
|71-69—140
|-2
|Nick Taylor
|72-68—140
|-2
|Cameron Young
|72-68—140
|-2
|Harris English
|73-68—141
|-1
|Tony Finau
|72-69—141
|-1
|Ben Griffin
|73-68—141
|-1
|Tom Kim
|71-70—141
|-1
|Shane Lowry
|73-68—141
|-1
|Hideki Matsuyama
|69-72—141
|-1
|Andrew Novak
|70-71—141
|-1
|Sahith Theegala
|71-70—141
|-1
|Sami Valimaki
|71-70—141
|-1
|Patrick Cantlay
|72-70—142
|E
|Ryan Gerard
|72-70—142
|E
|Brian Harman
|72-70—142
|E
|Ryo Hisatsune
|70-72—142
|E
|Viktor Hovland
|69-73—142
|E
|Robert MacIntyre
|73-69—142
|E
|Denny McCarthy
|72-70—142
|E
|Scottie Scheffler
|74-68—142
|E
|Matti Schmid
|71-71—142
|E
|Sam Stevens
|74-68—142
|E
Missed Cut
|Sam Burns
|70-73—143
|+1
|Nicolas Echavarria
|74-69—143
|+1
|Max McGreevy
|70-73—143
|+1
|Maverick McNealy
|69-74—143
|+1
|Daniel Berger
|72-72—144
|+2
|Brian Campbell
|70-74—144
|+2
|Harry Hall
|70-74—144
|+2
|Russell Henley
|76-68—144
|+2
|Rico Hoey
|73-71—144
|+2
|J.T. Poston
|75-69—144
|+2
|Kevin Yu
|73-71—144
|+2
|Keegan Bradley
|76-69—145
|+3
|Lucas Glover
|72-73—145
|+3
|Chris Gotterup
|71-74—145
|+3
|Tom Hoge
|73-72—145
|+3
|Justin Rose
|74-71—145
|+3
|Bud Cauley
|72-74—146
|+4
|Michael Kim
|72-74—146
|+4
|J.J. Spaun
|74-72—146
|+4
|Jason Day
|73-74—147
|+5
|Garrick Higgo
|76-76—152
|+10
