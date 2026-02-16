Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Feb. 17

The Associated Press

February 16, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Feb. 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Boston College at Florida St.

6:30 p.m.

FS1 — Villanova at Xavier

NBCSN — Michigan at Purdue

PEACOCK — Michigan at Purdue

7 p.m.

ESPN — North Carolina at NC State

ESPN2 — Louisville at SMU

SECN — South Carolina at Florida

8 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Miami

CBSSN — George Washington at VCU

8:30 p.m.

FS1 — Wisconsin at Ohio St.

NBCSN — UCLA at Michigan St.

PEACOCK — UCLA at Michigan St.

9 p.m.

BTN — Nebraska at Iowa

ESPN — Georgia at Kentucky

ESPN2 — Baylor at Kansas St.

SECN — LSU at Texas

10 p.m.

CBSSN — Grand Canyon at San Diego St.

10:30 p.m.

FS1 — Minnesota at Oregon

11 p.m.

ESPN2 — Texas Tech at Arizona St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

BTN — Rutgers at Illinois

ESPNU — Tennessee at Mississippi

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Atalanta BC at Borussia Dortmund, Knockout Stage – Leg 1

7:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Nashville SC at Atletico Ottawa, First Round – Leg 1

9:55 p.m.

FS2 — CONCACAF Champions League: Los Angeles FC at Real España, First Round – Leg 1

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

2 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Laces vs. Hive, Miami

TRUTV — Laces vs. Hive, Miami

8:45 p.m.

TNT — Breeze vs. Lunar Owls

TRUTV — Breeze vs. Lunar Owls

Sports
