Sports on TV for Tuesday, Feb. 17

Tuesday, Feb. 17
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Boston College at Florida St.
6:30 p.m.
FS1 — Villanova at Xavier
NBCSN — Michigan at Purdue
PEACOCK — Michigan at Purdue
7 p.m.
ESPN — North Carolina at NC State
ESPN2 — Louisville at SMU
SECN — South Carolina at Florida
8 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Miami
CBSSN — George Washington at VCU
8:30 p.m.
FS1 — Wisconsin at Ohio St.
NBCSN — UCLA at Michigan St.
PEACOCK — UCLA at Michigan St.
9 p.m.
BTN — Nebraska at Iowa
ESPN — Georgia at Kentucky
ESPN2 — Baylor at Kansas St.
SECN — LSU at Texas
10 p.m.
CBSSN — Grand Canyon at San Diego St.
10:30 p.m.
FS1 — Minnesota at Oregon
11 p.m.
ESPN2 — Texas Tech at Arizona St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
BTN — Rutgers at Illinois
ESPNU — Tennessee at Mississippi
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Atalanta BC at Borussia Dortmund, Knockout Stage – Leg 1
7:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Nashville SC at Atletico Ottawa, First Round – Leg 1
9:55 p.m.
FS2 — CONCACAF Champions League: Los Angeles FC at Real España, First Round – Leg 1
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
2 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP, Rio de Janeiro-ATP, Doha-ATP & Dubai-WTA Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TNT — Laces vs. Hive, Miami
TRUTV — Laces vs. Hive, Miami
8:45 p.m.
TNT — Breeze vs. Lunar Owls
TRUTV — Breeze vs. Lunar Owls
