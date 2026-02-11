Live Radio
Sports on TV for Thursday, Feb. 12

The Associated Press

February 11, 2026, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Feb. 12

AUTO RACING

5 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

7 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Duel 1 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

8:45 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Duel 2 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

CBSSN — MTSU at Kennesaw St.

7 p.m.

ESPN2 — Fort Wayne at Green Bay

ESPNU — UNC-Asheville at Longwood

8:30 p.m.

CBSSN — Louisiana Tech at Missouri St.

9 p.m.

ESPN — Memphis at North Texas

ESPN2 — Oregon St. at San Francisco

ESPNU — Texas-Arlington at Abilene Christian

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — SMU at North Carolina

6:30 p.m.

SECN — Texas A&M at Kentucky

7 p.m.

ESPN — TCU at Baylor

PEACOCK — Penn St. at Maryland

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

BTN — Nebraska at Minnesota

9 p.m.

PEACOCK — Michigan at Northwestern

SECN — Arkansas at Mississippi

10 p.m.

BTN — Indiana at Southern Cal

COLLEGE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Nebraska vs. LSU, Clearwater, Fla.

11 a.m.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Georgia, Clearwater, Fla.

1 p.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Florida St. vs. Texas Tech, Clearwater, Fla.

3 p.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, First Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

8 p.m.

FS2 — LIV Golf League: Second Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia

11 p.m.

FS1 — LIV Golf League: Second Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia

5:30 a.m. (Friday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Milwaukee at Oklahoma City

10 p.m.

PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers

RUGBY (MEN’S)

3:55 a.m.

FS2 — NRL: Gold Coast at Dolphins

SOCCER (MEN’S)

5:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Mexico vs. Trinidad & Tobago, Group A, Port of Spain, Trinidad and Tobago

SOCCER (WOMEN’S)

12:45 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Juventus at Wolfsburg, Round of 16 – Leg 1

3 p.m.

CBSSN — UEFA Champions League: Manchester United at Atlético Madrid, Round of 16 – Leg 1

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Early Rounds; Doha-WTA Quarterfinals

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Early Rounds; Doha-WTA Quarterfinals

