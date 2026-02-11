Sports on TV for Thursday, Feb. 12

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Feb. 12
AUTO RACING
5 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
7 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Duel 1 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
8:45 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Duel 2 at Daytona, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
CBSSN — MTSU at Kennesaw St.
7 p.m.
ESPN2 — Fort Wayne at Green Bay
ESPNU — UNC-Asheville at Longwood
8:30 p.m.
CBSSN — Louisiana Tech at Missouri St.
9 p.m.
ESPN — Memphis at North Texas
ESPN2 — Oregon St. at San Francisco
ESPNU — Texas-Arlington at Abilene Christian
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — SMU at North Carolina
6:30 p.m.
SECN — Texas A&M at Kentucky
7 p.m.
ESPN — TCU at Baylor
PEACOCK — Penn St. at Maryland
8 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
BTN — Nebraska at Minnesota
9 p.m.
PEACOCK — Michigan at Northwestern
SECN — Arkansas at Mississippi
10 p.m.
BTN — Indiana at Southern Cal
COLLEGE SOFTBALL
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Nebraska vs. LSU, Clearwater, Fla.
11 a.m.
SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Georgia, Clearwater, Fla.
1 p.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Florida St. vs. Texas Tech, Clearwater, Fla.
3 p.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, First Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
8 p.m.
FS2 — LIV Golf League: Second Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia
11 p.m.
FS1 — LIV Golf League: Second Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia
5:30 a.m. (Friday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Milwaukee at Oklahoma City
10 p.m.
PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers
RUGBY (MEN’S)
3:55 a.m.
FS2 — NRL: Gold Coast at Dolphins
SOCCER (MEN’S)
5:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Mexico vs. Trinidad & Tobago, Group A, Port of Spain, Trinidad and Tobago
SOCCER (WOMEN’S)
12:45 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Juventus at Wolfsburg, Round of 16 – Leg 1
3 p.m.
CBSSN — UEFA Champions League: Manchester United at Atlético Madrid, Round of 16 – Leg 1
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Early Rounds; Doha-WTA Quarterfinals
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Early Rounds; Doha-WTA Quarterfinals
