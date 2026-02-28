Sports on TV for Sunday, March 1

(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Sunday, March 1 AHL HOCKEY 3 p.m. NHLN — Hartford at…

Sunday, March 1

AHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — Hartford at Lehigh Valley

AUTO RACING

9 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

10 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Streets of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

Noon

FOX — NTT IndyCar Series: Firestone Grand Prix of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

3:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyne, Circuit of the Americas, Austin, Texas

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: PBA Pete Weber Missouri Classic, St. Peter’s, Mo.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN2 — Tulane at South Florida

ESPNU — North Texas at UAB

FS1 — Rutgers at Maryland

USA — La Salle at Davidson

1:30 p.m.

CBS — Purdue at Ohio St.

2 p.m.

ESPN2 — Murray St. at Bradley

ESPNU — St. Peter’s at Marist

3:45 p.m.

CBS — Michigan St. at Indiana

4 p.m.

FS1 — DePaul at Marquette

5 p.m.

CBSSN — Belmont at Illinois St.

7 p.m.

CBSSN — Coll. of Charleston at UNC-Wilmington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Virginia Tech at Virginia

BTN — Ohio St. at Michigan St.

ESPN — Duke at North Carolina

SECN — Texas at Alabama

2 p.m.

ACCN — NC State at Pittsburgh

BTN — Minnesota at Illinois

CW — Clemson at Stanford

ESPN — Vanderbilt at Tennessee

FS1 — Iowa St. at Kansas St.

SECN — Auburn at Arkansas

3:30 p.m.

PEACOCK — Seton Hall at Butler

4 p.m.

ACCN — Florida St. at Wake Forest

ESPN — Baylor at TCU

ESPN2 — Notre Dame at Louisville

ESPNU — Memphis at UTSA

SECN — LSU at Mississippi St.

5:30 p.m.

PEACOCK — Marquette at Providence

6 p.m.

FS1 — UCLA at Southern Cal

7:30 p.m.

TNT — UConn at St. John’s

TRUTV — UConn at St. John’s

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — B1G Quad Meet: From University Park, Pa.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Stanford at Louisville

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Final Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Final Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

3 p.m.

NBC — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Final Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

9 p.m.

ESPN — TGL: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: Atlanta (SS) vs. Minnesota, Fort Myers, Fla.

3 p.m.

MLBN — Spring Training: Colorado vs. Cleveland (SS), Goodyear, Ariz.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — San Antonio at New York

3:30 p.m.

ABC — Minnesota at Denver

8 p.m.

NBC — Philadelphia at Boston

PEACOCK — Philadelphia at Boston

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

NBATV — Windy City at Maine

NFL FOOTBALL

1 p.m.

NFLN — 2026 NFL Scouting Combine: Offensive Linemen, Indianapolis

NHL HOCKEY

1 p.m.

TNT — Vegas at Pittsburgh

6:30 p.m.

ESPN — Florida at N.Y. Islanders

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Bridgeport, Conn. (Taped)

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Rangers

9 a.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Fulham FC

11:50 a.m.

FS2 — CONCACAF U-20 Championship Qualifier Group Stage, Dominica vs. Antigua & Barbuda, Group C, Alajuela, Costa Rica

9 p.m.

FS1 — MLS: St. Louis City SC at San Diego FC

SOCCER (WOMEN’S)

2 p.m.

TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: Canada vs. Colombia, Round Robin, Nashville, Tenn.

5 p.m.

TNT — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Argentina, Round Robin, Nashville, Tenn.

TRUTV — 2026 SheBelieves Cup: U.S. vs. Argentina, Round Robin, Nashville, Tenn.

TENNIS

1 p.m.

TENNIS CHANNEL — Austin-WTA Singles Final

6 p.m.

TENNIS CHANNEL — Merida-WTA Singles Final

7 p.m.

CW — 2026 MGM Tennis Slam: The Slam Exhibition, Las Vegas

TRACK AND FIELD

1 p.m.

NBC — USATF: 2026 Indoor Championships, New York

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

2 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Omaha at Indy

