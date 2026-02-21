Sports on TV for Sunday, Feb. 22

(All times Eastern)
Sunday, Feb. 22
AUTO RACING
3 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Autotrader 400, Echopark Speedway, Hampton, Ga.
BBL BASKETBALL
10:30 a.m.
NABTV — BBL Cup: TBD, Final, Munich
BOWLING
4 p.m.
CW — PBA Tour: Players Championship, Arlington, Texas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
CBSSN — Boston U. at Lehigh
ESPN2 — UAB at Memphis
1 p.m.
CBS — Ohio St. at Michigan St.
2 p.m.
CBSSN — Towson at Drexel
ESPNU — Robert Morris at Wright St.
4 p.m.
ESPNEWS — UTSA at Tulsa
ESPNU — FAU at North Texas
FS1 — Iowa at Wisconsin
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Pittsburgh at North Carolina
CW — Virginia at Louisville
ESPN — Mississippi at South Carolina
FOX — Michigan at Iowa
FS1 — Providence at UConn
SECN — Alabama at Florida
1 p.m.
BTN — Oregon at Indiana
2 p.m.
ACCN — Stanford at Florida St.
CW — Syracuse at NC State
ESPN — Tennessee at Oklahoma
ESPN2 — Duke at Clemson
FS1 — Southern Cal at Ohio St.
SECN — Mississippi St. at Texas
3 p.m.
BTN — Nebraska at Washington
3:30 p.m.
PEACOCK — Marquette at Villanova
4 p.m.
ESPN — Iowa St. at TCU
ESPN2 — Kentucky at Vanderbilt
SECN — Missouri at LSU
5:30 p.m.
PEACOCK — Wisconsin at UCLA
6 p.m.
ACCN — Notre Dame at SMU
FS1 — Michigan St. at Minnesota
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
5 p.m.
BTN — UCLA at Illinois
COLLEGE WRESTLING
6 p.m.
ESPN — Iowa at Oklahoma St.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Spring Training: N.Y. Mets vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.
3 p.m.
MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers vs. San Diego, Peoria, Ariz.
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Cleveland at Oklahoma City
3:30 p.m.
ABC — Denver at Golden State
6:30 p.m.
NBC — Boston at L.A. Lakers
PEACOCK — Boston at L.A. Lakers
9 p.m.
NBATV — Orlando at L.A. Clippers
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
6 p.m.
NBATV — Santa Cruz at Rip City
RODEO
Noon
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Jacksonville, Fla. (Taped)
SOCCER (MEN’S)
6:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Sheffield United
9 a.m.
USA — English Premier League: Fulham FC at Sunderland
9:55 a.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Livingston
11:30 a.m.
USA — English Premier League: Arsenal FC at Tottenham Hotspur
6 p.m.
CBSSN — Liga MX: CF Monterrey at Pumas UNAM
9 p.m.
FS1 — MLS: Colorado at Seattle
TENNIS
4 p.m.
TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP Singles Final
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
7 p.m.
TRUTV — Phantom vs. Hive, Miami
8:45 p.m.
TRUTV — Laces vs. Rose, Miami
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
CBSSN — Major League Volleyball: Columbus at Orlando
6 p.m.
ESPN2 — League One Volleyball: Madison at Nebraska
