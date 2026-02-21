Live Radio
Sports on TV for Sunday, Feb. 22

The Associated Press

February 21, 2026, 3:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 22

AUTO RACING

3 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Autotrader 400, Echopark Speedway, Hampton, Ga.

BBL BASKETBALL

10:30 a.m.

NABTV — BBL Cup: TBD, Final, Munich

BOWLING

4 p.m.

CW — PBA Tour: Players Championship, Arlington, Texas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

CBSSN — Boston U. at Lehigh

ESPN2 — UAB at Memphis

1 p.m.

CBS — Ohio St. at Michigan St.

2 p.m.

CBSSN — Towson at Drexel

ESPNU — Robert Morris at Wright St.

4 p.m.

ESPNEWS — UTSA at Tulsa

ESPNU — FAU at North Texas

FS1 — Iowa at Wisconsin

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at North Carolina

CW — Virginia at Louisville

ESPN — Mississippi at South Carolina

FOX — Michigan at Iowa

FS1 — Providence at UConn

SECN — Alabama at Florida

1 p.m.

BTN — Oregon at Indiana

2 p.m.

ACCN — Stanford at Florida St.

CW — Syracuse at NC State

ESPN — Tennessee at Oklahoma

ESPN2 — Duke at Clemson

FS1 — Southern Cal at Ohio St.

SECN — Mississippi St. at Texas

3 p.m.

BTN — Nebraska at Washington

3:30 p.m.

PEACOCK — Marquette at Villanova

4 p.m.

ESPN — Iowa St. at TCU

ESPN2 — Kentucky at Vanderbilt

SECN — Missouri at LSU

5:30 p.m.

PEACOCK — Wisconsin at UCLA

6 p.m.

ACCN — Notre Dame at SMU

FS1 — Michigan St. at Minnesota

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

5 p.m.

BTN — UCLA at Illinois

COLLEGE WRESTLING

6 p.m.

ESPN — Iowa at Oklahoma St.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Magical Kenya Open presented by absa, Final Round, Karen Country Club, Nairobi, Kenya

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: The Genesis Invitational, Final Round, The Riviera Country Club, Pacific Palisades, Calif.

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Spring Training: N.Y. Mets vs. N.Y. Yankees, Tampa, Fla.

3 p.m.

MLBN — Spring Training: L.A. Dodgers vs. San Diego, Peoria, Ariz.

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Cleveland at Oklahoma City

3:30 p.m.

ABC — Denver at Golden State

6:30 p.m.

NBC — Boston at L.A. Lakers

PEACOCK — Boston at L.A. Lakers

9 p.m.

NBATV — Orlando at L.A. Clippers

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

6 p.m.

NBATV — Santa Cruz at Rip City

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Jacksonville, Fla. (Taped)

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Sheffield United

9 a.m.

USA — English Premier League: Fulham FC at Sunderland

9:55 a.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Rangers at Livingston

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Arsenal FC at Tottenham Hotspur

6 p.m.

CBSSN — Liga MX: CF Monterrey at Pumas UNAM

9 p.m.

FS1 — MLS: Colorado at Seattle

TENNIS

4 p.m.

TENNIS CHANNEL — Delray Beach-ATP Singles Final

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Dubai-ATP Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7 p.m.

TRUTV — Phantom vs. Hive, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Laces vs. Rose, Miami

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

CBSSN — Major League Volleyball: Columbus at Orlando

6 p.m.

ESPN2 — League One Volleyball: Madison at Nebraska

