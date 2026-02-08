Sports on TV for Monday, Feb. 9

(All times Eastern)
Monday, Feb. 9
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Navy at Bucknell
6:30 p.m.
FS1 — Xavier at St. John’s
7 p.m.
ESPN — NC State at Louisville
8 p.m.
CBSSN — UNC-Wilmington at Coll. of Charleston
8:30 p.m.
FS1 — Oregon at Indiana
9 p.m.
ESPN — Arizona at Kansas
ESPNU — Alabama St. at Southern U.
10 p.m.
CBSSN — N. Iowa at Murray St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7:30 p.m.
SECN — Kentucky at Texas
9 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Vanderbilt
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
7:30 p.m.
NHLN — Beanpot Tournament: Boston U. vs. Boston College, Championship, Boston
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: The Bay Golf Club vs. Los Angeles Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — Milwaukee at Orlando
10 p.m.
PEACOCK — Oklahoma City at L.A. Lakers
SOCCER (MEN’S)
5:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Barbados vs. Mexico, Group A, Port of Spain, Trinidad and Tobago
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
5 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TNT — Vinyl vs. Phantom, Miami
TRUTV — Vinyl vs. Phantom, Miami
8:45 p.m.
TNT — Rose vs. Mist, Miami
TRUTV — Rose vs. Mist, Miami
