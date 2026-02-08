Live Radio
Sports on TV for Monday, Feb. 9

The Associated Press

February 8, 2026, 10:11 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 9

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Navy at Bucknell

6:30 p.m.

FS1 — Xavier at St. John’s

7 p.m.

ESPN — NC State at Louisville

8 p.m.

CBSSN — UNC-Wilmington at Coll. of Charleston

8:30 p.m.

FS1 — Oregon at Indiana

9 p.m.

ESPN — Arizona at Kansas

ESPNU — Alabama St. at Southern U.

10 p.m.

CBSSN — N. Iowa at Murray St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

SECN — Kentucky at Texas

9 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Vanderbilt

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

7:30 p.m.

NHLN — Beanpot Tournament: Boston U. vs. Boston College, Championship, Boston

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: The Bay Golf Club vs. Los Angeles Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Milwaukee at Orlando

10 p.m.

PEACOCK — Oklahoma City at L.A. Lakers

SOCCER (MEN’S)

5:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Barbados vs. Mexico, Group A, Port of Spain, Trinidad and Tobago

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

5 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP, & Doha-WTA Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — Vinyl vs. Phantom, Miami

TRUTV — Vinyl vs. Phantom, Miami

8:45 p.m.

TNT — Rose vs. Mist, Miami

TRUTV — Rose vs. Mist, Miami

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

