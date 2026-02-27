Live Radio
Sports on TV for March 2 – 8

The Associated Press

February 27, 2026, 10:06 AM

Adv28-01

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, March 2

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2 p.m.

ESPNU — American Athletic

7 p.m.

ESPN — Duke at NC State

7:30 p.m.

CBSSN — McNeese St. at Nicholls St.

9 p.m.

ESPN — Iowa St. at Arizona

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. New York Golf Club

MLB BASEBALL

1 p.m.

ESPN — Spring Training: Atlanta vs. Detroit

NBA BASKETBALL

10 p.m.

PEACOCK — L.A. Clippers at Golden State

_____

Tuesday, March 3

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

SECN — Tennessee at South Carolina

6:30 p.m.

ESPNEWS — Alabama at Georgia

7 p.m.

ACCN — Wake Forest at Virginia

CBSSN — George Mason at VCU

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Missouri at Oklahoma

FS1 — TCU at Texas Tech

PEACOCK — Georgetown at St. John’s

TRUTV — Seton Hall at Xavier

8 p.m.

SECN — Mississippi St. at Florida

9 p.m.

ACCN — Syracuse at Louisville

CBSSN — San Diego St. at Boise St.

ESPN2 — TBA

ESPNU — Boston College at Virginia Tech

FS1 — Kansas at Arizona St.

PEACOCK — Oregon at Illinois

10 p.m.

SECN — LSU at Auburn

11 p.m.

CBSSN — Utah St. at UNLV

FS1 — Nebraska at UCLA

COLLEGE SOFTBALL

3 p.m.

ACCN — Stanford at Louisville

GOLF

9 p.m.

ESPN — TGL: The Bay Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: San Antonio at Philadelphia

PEACOCK — San Antonio at Philadelphia

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Phoenix at Sacramento

PEACOCK — Phoenix at Sacramento

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Florida at New Jersey

9:30 p.m.

TNT — Tampa Bay at Minnesota

TRUTV — Tampa Bay at Minnesota

SOCCER (MEN’S)

3:15 p.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Wolverhampton

_____

Wednesday, March 4

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

FS1 — Creighton at Butler

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Indiana

7 p.m.

ACCN — Miami at SMU

ESPN2 — TBA

ESPNU — California at Georgia Tech

PEACOCK — Marquette at Providence

7:30 p.m.

PEACOCK — Ohio St. at Penn St.

8 p.m.

CBSSN — Loyola of Chicago at Saint Louis

FS1 — Maryland at Wisconsin

PEACOCK — Villanova at DePaul

8:30 p.m.

BTN — Purdue at Northwestern

9 p.m.

ACCN — Florida St. at Pittsburgh

ESPN2 — Baylor at Houston

ESPNU — Stanford at Notre Dame

10 p.m.

CBSSN — Colorado St. at New Mexico

10:30 p.m.

BTN — Southern Cal at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.

1:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.

4 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.

6 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.

8:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.

GOLF

11 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, First Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, First Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

MLB BASEBALL

1 p.m.

ESPN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. Boston

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Oklahoma City at New York

9:35 p.m.

ESPN — Atlanta at Milwaukee

SOCCER (MEN’S)

2:30 p.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Aston Villa

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

USA — League One Volleyball: TBA

_____

Thursday, March 5

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

ESPNU — SC State at NC Central

7 p.m.

CBSSN — Sam Houston St. at Delaware

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

8 p.m.

FS1 — Rutgers at Michigan St.

PEACOCK — Michigan at Iowa

9 p.m.

CBSSN — Kennesaw St. at UTEP

ESPN2 — South Florida at Memphis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Duluth, Ga.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Greenville, S.C.

1:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Duluth, Ga.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Greenville, S.C.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Duluth, Ga.

6 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Greenville, S.C.

7:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Duluth, Ga.

8:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Greenville, S.C.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, First Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

10 a.m.

GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, First Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, First Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

11 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, Second Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China

5:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Second Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

MLB BASEBALL

3 p.m.

ESPN — Spring Training: L.A. Dodgers at Cincinnati

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at Houston

10 p.m.

PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Denver

NHL HOCKEY

7 p.m.

ESPN — Florida at Columbus

9:30 p.m.

ESPN — N.Y. Islanders at Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Crystal Palace at Tottenham Hotspur

_____

Friday, March 6

AUTO RACING

10 a.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

2 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

4:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: High Line & Final Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — VCU at Dayton

8 p.m.

CBSSN — UCF at West Virginia

ESPNU — Ohio Valley Tournament: TBD, Semifinal, Evansville, Ind.

9 p.m.

ESPN2 — TBA

FS1 — St. John’s at Seton Hall

10 p.m.

CBSSN — UNLV at San Diego St.

10:30 p.m.

ESPNU — Ohio Valley Tournament: TBD, Semifinal, Evansville, Ind.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

11 a.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Duluth, Ga.

Noon

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Greenville, S.C.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.

1:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Duluth, Ga.

2:30 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Greenville, S.C.

ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.

5 p.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Duluth, Ga.

6 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Greenville, S.C.

7:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Duluth, Ga.

8:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Greenville, S.C.

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

5 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Syracuse

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Second Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

10 a.m.

GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Second Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Second Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, First Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)

11 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, Third Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China

5:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Third Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Dallas at Boston

9:35 p.m.

ESPN — L.A. Clippers at San Antonio

_____

Saturday, March 7

AUTO RACING

3 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Good Ranchers 250, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

7:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: GOVX 200, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Georgia Tech at Clemson

CBS — Houston at Oklahoma St.

ESPN — Arkansas at Missouri

ESPNU — Notre Dame at Boston College

FS1 — Butler at DePaul

TNT — Xavier at Villanova

TRUTV — Xavier at Villanova

USA — Davidson at St. Bonaventure

12:30 p.m.

CW — Virginia Tech at Virginia

FOX — UConn at Marquette

1 p.m.

SECN — South Carolina at Mississippi

2 p.m.

ACCN — SMU at Florida St.

CBS — Kansas St. at Kansas

ESPN — Louisville at Miami

ESPNU — TBA

FS1 — Arizona St. at Iowa St.

TNT — Cincinnati at TCU

TRUTV — Cincinnati at TCU

USA — George Washington at Loyola of Chicago

2:45 p.m.

CW — Stanford at NC State

3:30 p.m.

SECN — Georgia at Mississippi St.

4 p.m.

ACCN — California at Wake Forest

CBS — Wisconsin at Purdue

ESPN — Florida at Kentucky

ESPNU — FAU at Wichita St.

USA — Saint Louis at George Mason

5 p.m.

CW — Pittsburgh at Syracuse

NBCSN — Utah at Baylor

PEACOCK — Utah at Baylor

5:30 p.m.

FOX — Indiana at Ohio St.

6 p.m.

SECN — Texas A&M at LSU

TRUTV — Providence at Georgetown

6:30 p.m.

ESPN — North Carolina at Duke

8 p.m.

ESPNU — TBA

8:30 p.m.

ESPN — Auburn at Alabama

SECN — Oklahoma at Texas

9 p.m.

BTN — Northwestern at Minnesota

ESPN2 — Ohio Valley Tournament: TBD, Championship, Evansville, Ind.

FS1 — UCLA at Southern Cal

10:30 p.m.

ESPN — Texas Tech at BYU

11 p.m.

ESPN2 — Arizona at Colorado

FS1 — Washington at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.

2:30 p.m.

ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.

4:30 p.m.

ESPN2 — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Greenville, S.C.

7 p.m.

ESPN2 — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Greenville, S.C.

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Towson at Virginia

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Third Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

12:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Third Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

2:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Third Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico

NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Third Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Second Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)

11 p.m.

GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, Final Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China

5 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

MIXED MARTIAL ARTS

8 p.m.

CBS — UFC 326 Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas

9 p.m.

CBS — UFC 326 Main Card: Max Holloway vs. Charles Oliveira (Lightweights), Las Vegas

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — Orlando at Minnesota

6 p.m.

NBATV — Brooklyn at Detroit

8:30 p.m.

ABC — Golden State at Oklahoma City

NHL HOCKEY

12:25 p.m.

ABC — Washington at Boston

3 p.m.

ABC — N.Y. Rangers at New Jersey

SOCCER (MEN’S)

10 a.m.

ESPN2 — LaLiga: TBA

_____

Sunday, March 8

AUTO RACING

3:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: Straight Talk Wireless 500, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Penn St. at Rutgers

CBS — TBA

ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.

2 p.m.

ESPN2 — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.

3 p.m.

FOX — Illinois at Maryland

4 p.m.

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.

4:30 p.m.

CBS — Michigan St. at Michigan

5 p.m.

FOX — Iowa at Nebraska

5:30 p.m.

CBS — Michigan St. at Michigan

6:30 p.m.

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.

8:30 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Las Vegas

11 p.m.

ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Southern Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.

1 p.m.

ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.

3 p.m.

ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.

4 p.m.

ESPN2 — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Henrico, Va.

6 p.m.

ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

SECN — LSU at Florida

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

11:30 a.m.

ESPNU — NCAA Women’s Ice Hockey Selection Special

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ESPNU — Syracuse at Johns Hopkins

COLLEGE SOFTBALL

Noon

SECN — Texas at South Carolina

2 p.m.

SECN — LSU at Tennessee

4 p.m.

SECN — Missouri at Florida

6 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

COLLEGE WRESTLING

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: Championships, Blacksburg, Va.

GOLF

5 a.m.

GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa

12:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

2:30 p.m.

GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Final Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico

NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.

7 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Final Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Boston at Cleveland

3:30 p.m.

ABC — New York at L.A. Lakers

8 p.m.

NBC — Houston at San Antonio

PEACOCK — Houston at San Antonio

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Maine at Osceola

NHL HOCKEY

2 p.m.

TNT — Minnesota at Colorado

TRUTV — Minnesota at Colorado

4:30 p.m.

TNT — Boston at Pittsburgh

TRUTV — Boston at Pittsburgh

7 p.m.

ESPN — Detroit at New Jersey

9:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Vegas

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

