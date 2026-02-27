Sports on TV for March 2 – 8

Adv28-01
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, March 2
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2 p.m.
ESPNU — American Athletic
7 p.m.
ESPN — Duke at NC State
7:30 p.m.
CBSSN — McNeese St. at Nicholls St.
9 p.m.
ESPN — Iowa St. at Arizona
GOLF
7 p.m.
ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. New York Golf Club
MLB BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Spring Training: Atlanta vs. Detroit
NBA BASKETBALL
10 p.m.
PEACOCK — L.A. Clippers at Golden State
_____
Tuesday, March 3
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
SECN — Tennessee at South Carolina
6:30 p.m.
ESPNEWS — Alabama at Georgia
7 p.m.
ACCN — Wake Forest at Virginia
CBSSN — George Mason at VCU
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Missouri at Oklahoma
FS1 — TCU at Texas Tech
PEACOCK — Georgetown at St. John’s
TRUTV — Seton Hall at Xavier
8 p.m.
SECN — Mississippi St. at Florida
9 p.m.
ACCN — Syracuse at Louisville
CBSSN — San Diego St. at Boise St.
ESPN2 — TBA
ESPNU — Boston College at Virginia Tech
FS1 — Kansas at Arizona St.
PEACOCK — Oregon at Illinois
10 p.m.
SECN — LSU at Auburn
11 p.m.
CBSSN — Utah St. at UNLV
FS1 — Nebraska at UCLA
COLLEGE SOFTBALL
3 p.m.
ACCN — Stanford at Louisville
GOLF
9 p.m.
ESPN — TGL: The Bay Golf Club vs. Jupiter Links Golf Club
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: San Antonio at Philadelphia
PEACOCK — San Antonio at Philadelphia
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Phoenix at Sacramento
PEACOCK — Phoenix at Sacramento
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Florida at New Jersey
9:30 p.m.
TNT — Tampa Bay at Minnesota
TRUTV — Tampa Bay at Minnesota
SOCCER (MEN’S)
3:15 p.m.
USA — English Premier League: Liverpool at Wolverhampton
_____
Wednesday, March 4
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
FS1 — Creighton at Butler
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Indiana
7 p.m.
ACCN — Miami at SMU
ESPN2 — TBA
ESPNU — California at Georgia Tech
PEACOCK — Marquette at Providence
7:30 p.m.
PEACOCK — Ohio St. at Penn St.
8 p.m.
CBSSN — Loyola of Chicago at Saint Louis
FS1 — Maryland at Wisconsin
PEACOCK — Villanova at DePaul
8:30 p.m.
BTN — Purdue at Northwestern
9 p.m.
ACCN — Florida St. at Pittsburgh
ESPN2 — Baylor at Houston
ESPNU — Stanford at Notre Dame
10 p.m.
CBSSN — Colorado St. at New Mexico
10:30 p.m.
BTN — Southern Cal at Washington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.
1:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.
4 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round, Duluth, Ga.
6 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.
8:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Greenville, S.C.
GOLF
11 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, First Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China
5:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, First Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
MLB BASEBALL
1 p.m.
ESPN — Spring Training: N.Y. Yankees vs. Boston
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Oklahoma City at New York
9:35 p.m.
ESPN — Atlanta at Milwaukee
SOCCER (MEN’S)
2:30 p.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Aston Villa
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
USA — League One Volleyball: TBA
_____
Thursday, March 5
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
ESPNU — SC State at NC Central
7 p.m.
CBSSN — Sam Houston St. at Delaware
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
8 p.m.
FS1 — Rutgers at Michigan St.
PEACOCK — Michigan at Iowa
9 p.m.
CBSSN — Kennesaw St. at UTEP
ESPN2 — South Florida at Memphis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Duluth, Ga.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Greenville, S.C.
1:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Duluth, Ga.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Greenville, S.C.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Duluth, Ga.
6 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Greenville, S.C.
7:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Second Round, Duluth, Ga.
8:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Second Round, Greenville, S.C.
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, First Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
10 a.m.
GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, First Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, First Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
11 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, Second Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China
5:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Second Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
MLB BASEBALL
3 p.m.
ESPN — Spring Training: L.A. Dodgers at Cincinnati
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Golden State at Houston
10 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Denver
NHL HOCKEY
7 p.m.
ESPN — Florida at Columbus
9:30 p.m.
ESPN — N.Y. Islanders at Los Angeles
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Crystal Palace at Tottenham Hotspur
_____
Friday, March 6
AUTO RACING
10 a.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
2 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
4:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: High Line & Final Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — VCU at Dayton
8 p.m.
CBSSN — UCF at West Virginia
ESPNU — Ohio Valley Tournament: TBD, Semifinal, Evansville, Ind.
9 p.m.
ESPN2 — TBA
FS1 — St. John’s at Seton Hall
10 p.m.
CBSSN — UNLV at San Diego St.
10:30 p.m.
ESPNU — Ohio Valley Tournament: TBD, Semifinal, Evansville, Ind.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
11 a.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Duluth, Ga.
Noon
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Greenville, S.C.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.
1:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Duluth, Ga.
2:30 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Greenville, S.C.
ESPNU — Big 12 Tournament: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.
5 p.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Duluth, Ga.
6 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Greenville, S.C.
7:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Duluth, Ga.
8:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Greenville, S.C.
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
5 p.m.
ACCN — Virginia Tech at Syracuse
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Second Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
10 a.m.
GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Second Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Second Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, First Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)
11 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, Third Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China
5:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Third Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Dallas at Boston
9:35 p.m.
ESPN — L.A. Clippers at San Antonio
_____
Saturday, March 7
AUTO RACING
3 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Good Ranchers 250, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
7:30 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: GOVX 200, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Georgia Tech at Clemson
CBS — Houston at Oklahoma St.
ESPN — Arkansas at Missouri
ESPNU — Notre Dame at Boston College
FS1 — Butler at DePaul
TNT — Xavier at Villanova
TRUTV — Xavier at Villanova
USA — Davidson at St. Bonaventure
12:30 p.m.
CW — Virginia Tech at Virginia
FOX — UConn at Marquette
1 p.m.
SECN — South Carolina at Mississippi
2 p.m.
ACCN — SMU at Florida St.
CBS — Kansas St. at Kansas
ESPN — Louisville at Miami
ESPNU — TBA
FS1 — Arizona St. at Iowa St.
TNT — Cincinnati at TCU
TRUTV — Cincinnati at TCU
USA — George Washington at Loyola of Chicago
2:45 p.m.
CW — Stanford at NC State
3:30 p.m.
SECN — Georgia at Mississippi St.
4 p.m.
ACCN — California at Wake Forest
CBS — Wisconsin at Purdue
ESPN — Florida at Kentucky
ESPNU — FAU at Wichita St.
USA — Saint Louis at George Mason
5 p.m.
CW — Pittsburgh at Syracuse
NBCSN — Utah at Baylor
PEACOCK — Utah at Baylor
5:30 p.m.
FOX — Indiana at Ohio St.
6 p.m.
SECN — Texas A&M at LSU
TRUTV — Providence at Georgetown
6:30 p.m.
ESPN — North Carolina at Duke
8 p.m.
ESPNU — TBA
8:30 p.m.
ESPN — Auburn at Alabama
SECN — Oklahoma at Texas
9 p.m.
BTN — Northwestern at Minnesota
ESPN2 — Ohio Valley Tournament: TBD, Championship, Evansville, Ind.
FS1 — UCLA at Southern Cal
10:30 p.m.
ESPN — Texas Tech at BYU
11 p.m.
ESPN2 — Arizona at Colorado
FS1 — Washington at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.
2:30 p.m.
ESPN2 — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.
4:30 p.m.
ESPN2 — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Greenville, S.C.
7 p.m.
ESPN2 — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Greenville, S.C.
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Towson at Virginia
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Third Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
12:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Third Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
2:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Third Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Third Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Second Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)
11 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Blue Bay LPGA, Final Round, Jian Lake Blue Bay Golf Course, Hainan, China
5 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
MIXED MARTIAL ARTS
8 p.m.
CBS — UFC 326 Prelims: Undercard Bouts, Las Vegas
9 p.m.
CBS — UFC 326 Main Card: Max Holloway vs. Charles Oliveira (Lightweights), Las Vegas
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — Orlando at Minnesota
6 p.m.
NBATV — Brooklyn at Detroit
8:30 p.m.
ABC — Golden State at Oklahoma City
NHL HOCKEY
12:25 p.m.
ABC — Washington at Boston
3 p.m.
ABC — N.Y. Rangers at New Jersey
SOCCER (MEN’S)
10 a.m.
ESPN2 — LaLiga: TBA
_____
Sunday, March 8
AUTO RACING
3:30 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: Straight Talk Wireless 500, Phoenix Raceway, Avondale, Ariz.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Penn St. at Rutgers
CBS — TBA
ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.
2 p.m.
ESPN2 — Atlantic Sun Tournament: TBD, Championship, Jacksonville, Fla.
3 p.m.
FOX — Illinois at Maryland
4 p.m.
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.
4:30 p.m.
CBS — Michigan St. at Michigan
5 p.m.
FOX — Iowa at Nebraska
5:30 p.m.
CBS — Michigan St. at Michigan
6:30 p.m.
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Semifinal, Asheville, N.C.
8:30 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Las Vegas
11 p.m.
ESPN2 — West Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ESPNU — Southern Tournament: TBD, Championship, Asheville, N.C.
1 p.m.
ESPN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Duluth, Ga.
3 p.m.
ESPN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Greenville, S.C.
4 p.m.
ESPN2 — Atlantic 10 Tournament: TBD, Championship, Henrico, Va.
6 p.m.
ESPN2 — Big South Tournament: TBD, Championship, Johnson City, Tenn.
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
6 p.m.
SECN — LSU at Florida
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
11:30 a.m.
ESPNU — NCAA Women’s Ice Hockey Selection Special
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
2 p.m.
ESPNU — Syracuse at Johns Hopkins
COLLEGE SOFTBALL
Noon
SECN — Texas at South Carolina
2 p.m.
SECN — LSU at Tennessee
4 p.m.
SECN — Missouri at Florida
6 p.m.
ACCN — Georgia Tech at Clemson
COLLEGE WRESTLING
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: Championships, Blacksburg, Va.
GOLF
5 a.m.
GOLF — DP World Tour: Joburg Open, Final Round, Houghton GC, Johannesburg, South Africa
12:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
2:30 p.m.
GOLF — PGA Tour: Puerto Rico Open, Final Round, Grand Reserve Golf Club, Rio Grande, Puerto Rico
NBC — PGA Tour: Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, Final Round, Arnold Palmer’s Bay Hill Club & Lodge, Orlando, Fla.
7 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: James Hardie Pro Football Hall of Fame invitational, Final Round, The Old Course at Broken Sound Club, Boca Raton, Fla. (Taped)
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Boston at Cleveland
3:30 p.m.
ABC — New York at L.A. Lakers
8 p.m.
NBC — Houston at San Antonio
PEACOCK — Houston at San Antonio
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Maine at Osceola
NHL HOCKEY
2 p.m.
TNT — Minnesota at Colorado
TRUTV — Minnesota at Colorado
4:30 p.m.
TNT — Boston at Pittsburgh
TRUTV — Boston at Pittsburgh
7 p.m.
ESPN — Detroit at New Jersey
9:30 p.m.
ESPN — Edmonton at Vegas
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.