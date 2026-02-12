Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Friday, Feb. 13

The Associated Press

February 12, 2026, 3:00 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Feb. 13

AUTO RACING

3 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

5:35 p.m.

FS1 — NASCAR Cup Series: Practice, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

7:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Fresh From Florida 250, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

MLBN — MLB Desert Invitational: UConn vs. Nebraska, Scottsdale, Ariz.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — George Mason at George Washington

8 p.m.

FOX — Michigan St. at Wisconsin

8:30 p.m.

ESPN2 — Saint Louis at Loyola of Chicago

9 p.m.

CBSSN — UMass at Akron

ESPN — Ohio at Miami (Ohio)

10 p.m.

FS1 — UNLV at Boise St.

11 p.m.

ESPN2 — NBA HBCU Classic: Hampton vs. NC A&T, Los Angeles

NBATV — NBA HBCU Classic: Hampton vs. NC A&T, Los Angeles

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Princeton at Columbia

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Florida

SECN — Missouri at Kentucky

8:45 p.m.

SECN — Auburn at LSU

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Maryland at Syracuse

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

2:30 p.m.

ACCN — North Carolina at Syracuse

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: NC State vs. Georgia, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.

Noon

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Nebraska, Clearwater, Fla.

12:30 p.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. NC State, Clearwater, Fla.

3 p.m.

ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.

COLLEGE WRESTLING

7 p.m.

BTN — Ohio St. at Penn St.

8 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia Tech

9 p.m.

BTN — Michigan at Iowa

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

11 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Second Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

10 p.m.

FS2 — LIV Golf League: Third Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia

Midnight

FS1 — LIV Golf League: Third Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia

4:30 a.m. (Saturday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPN — NBA All-Star Celebrity Game: Team Antetokounmpo vs. Team Betts, Los Angeles

9 p.m.

PEACOCK — NBA All-Star Rising Stars Game: Team Melo, Team T-Mac, Team Vince, and Team Austin, Los Angeles

SAILING

11:30 p.m.

CBSSN — SailGP: ITM New Zealand Sail Grand Prix, Event 02 – Day 1, Auckland, New Zealand (Taped)

SOCCER (MEN’S)

10:20 a.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Ettifaq at Al Hilal

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Fayha at Al Ittihad

2 p.m.

ESPN2 — English FA Cup: Chelsea at Hull City, Fourth Round

TENNIS

7 a.m.

TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Quarterfinals; Doha-WTA Semifinals

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TNT — 1-on-1 Tournament #2, Miami

TRUTV — 1-on-1 Tournament #2, Miami

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up