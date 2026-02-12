Sports on TV for Friday, Feb. 13

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Friday, Feb. 13
AUTO RACING
3 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
5:35 p.m.
FS1 — NASCAR Cup Series: Practice, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Fresh From Florida 250, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
MLBN — MLB Desert Invitational: UConn vs. Nebraska, Scottsdale, Ariz.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — George Mason at George Washington
8 p.m.
FOX — Michigan St. at Wisconsin
8:30 p.m.
ESPN2 — Saint Louis at Loyola of Chicago
9 p.m.
CBSSN — UMass at Akron
ESPN — Ohio at Miami (Ohio)
10 p.m.
FS1 — UNLV at Boise St.
11 p.m.
ESPN2 — NBA HBCU Classic: Hampton vs. NC A&T, Los Angeles
NBATV — NBA HBCU Classic: Hampton vs. NC A&T, Los Angeles
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ESPNU — Princeton at Columbia
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — Oklahoma at Florida
SECN — Missouri at Kentucky
8:45 p.m.
SECN — Auburn at LSU
COLLEGE LACROSSE (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Maryland at Syracuse
COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)
2:30 p.m.
ACCN — North Carolina at Syracuse
COLLEGE SOFTBALL
9 a.m.
SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: NC State vs. Georgia, Clearwater, Fla.
10 a.m.
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.
Noon
ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Nebraska, Clearwater, Fla.
12:30 p.m.
ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. NC State, Clearwater, Fla.
3 p.m.
ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.
COLLEGE WRESTLING
7 p.m.
BTN — Ohio St. at Penn St.
8 p.m.
ACCN — North Carolina at Virginia Tech
9 p.m.
BTN — Michigan at Iowa
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
11 a.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
3 p.m.
GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Second Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.
10 p.m.
FS2 — LIV Golf League: Third Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia
Midnight
FS1 — LIV Golf League: Third Round, The Grange Golf Club, Adelaide, Australia
4:30 a.m. (Saturday)
GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia
HORSE RACING
3 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPN — NBA All-Star Celebrity Game: Team Antetokounmpo vs. Team Betts, Los Angeles
9 p.m.
PEACOCK — NBA All-Star Rising Stars Game: Team Melo, Team T-Mac, Team Vince, and Team Austin, Los Angeles
SAILING
11:30 p.m.
CBSSN — SailGP: ITM New Zealand Sail Grand Prix, Event 02 – Day 1, Auckland, New Zealand (Taped)
SOCCER (MEN’S)
10:20 a.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Ettifaq at Al Hilal
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Fayha at Al Ittihad
2 p.m.
ESPN2 — English FA Cup: Chelsea at Hull City, Fourth Round
TENNIS
7 a.m.
TENNIS CHANNEL — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, & Buenos Aires-ATP Quarterfinals; Doha-WTA Semifinals
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TNT — 1-on-1 Tournament #2, Miami
TRUTV — 1-on-1 Tournament #2, Miami
