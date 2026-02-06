Live Radio
Sports on TV for Feb. 9 – 15

The Associated Press

February 6, 2026, 10:05 AM

Adv07-08

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 9

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Navy at Bucknell

6:30 p.m.

FS1 — Xavier at St. John’s

7 p.m.

ESPN — NC State at Louisville

8 p.m.

CBSSN — UNC-Wilmington at Coll. of Charleston

8:30 p.m.

FS1 — Oregon at Indiana

9 p.m.

ESPN — Arizona at Kansas

ESPNU — Alabama St. at Southern U.

10 p.m.

CBSSN — N. Iowa at Murray St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7:30 p.m.

SECN — Kentucky at Texas

9 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Vanderbilt

GOLF

7 p.m.

ESPN2 — TGL: The Bay Golf Club vs. Los Angeles Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — Milwaukee at Orlando

10 p.m.

PEACOCK — Oklahoma City at L.A. Lakers

_____

Tuesday, Feb. 10

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

ACCN — Notre Dame at SMU

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — Purdue at Nebraska

SECN — Vanderbilt at Auburn

7:30 p.m.

TNT — Marquette at Villanova

TRUTV — Marquette at Villanova

9 p.m.

ACCN — NS State at Louisville

CBSSN — Oklahoma St. at Arizona St.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

FS1 — Iowa St. at TCU

SECN — Arkansas at LSU

11 p.m.

ESPN2 — TBA

FS1 — San Jose St. at UNLV

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

9 p.m.

ESPNU — North Texas at Rice

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

4 p.m.

ESPNU — Towson at Johns Hopkins

GOLF

5:30 a.m. (Wednesday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Houston

10:30 p.m.

NBATV — San Antonio at L.A. Lakers

_____

Wednesday, Feb. 11

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

FS1 — Iowa at Maryland

6:30 p.m.

BTN — Southern Cal at Ohio St.

7 p.m.

ACCN — Virginia Tech at Clemson

CBSSN — Chattanooga at ETSU

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

SECN — Alabama at Mississippi

7:30 p.m.

PEACOCK — Providence at Seton Hall

TNT — UConn at Butler

TRUTV — UConn at Butler

8:30 p.m.

BTN — Michigan at Northwestern

9 p.m.

ACCN — Wake Forest at Georgia Tech

ESPN2 — TBA

ESPNU — Stanford at Boston College

PEACOCK — Creighton at DePaul

SECN — Missouri at Texas A&M

10 p.m.

FS1 — New Mexico at Grand Canyon

10:30 p.m.

BTN — Penn St. at Washington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

PEACOCK — Creighton at UConn

8 p.m.

PEACOCK — UCLA at Michigan St.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, First Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — New York at Philadelphia

10:05 p.m.

ESPN — San Antonio at Golden State

_____

Thursday, Feb. 12

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

CBSSN — MTSU at Kennesaw St.

7 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

8:30 p.m.

CBSSN — Louisiana Tech at Missouri St.

9 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Texas-Arlington at Abilene Christian

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — SMU at North Carolina

6:30 p.m.

SECN — Texas A&M at Kentucky

7 p.m.

ESPN — TCU at Baylor

PEACOCK — Penn St. at Maryland

8 p.m.

ACCN — Georgia Tech at Clemson

BTN — Nebraska at Minnesota

9 p.m.

PEACOCK — Michigan at Northwestern

SECN — Arkansas at Mississippi

10 p.m.

BTN — Indiana at Southern Cal

COLLEGE SOFTBALL

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Nebraska vs. LSU, Clearwater, Fla.

11 a.m.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Georgia, Clearwater, Fla.

1 p.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Florida St. vs. Texas Tech, Clearwater, Fla.

3 p.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Second Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, First Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

5:30 a.m. (Friday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Milwaukee at Oklahoma City

10 p.m.

PRIME VIDEO — Dallas at L.A. Lakers

_____

Friday, Feb. 13

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — George Mason at George Washington

8 p.m.

ESPNU — Ohio at Miami (Ohio)

FOX — Michigan St. at Wisconsin

8:30 p.m.

ESPN2 — Saint Louis at Loyola of Chicago

9 p.m.

CBSSN — UMass at Akron

10 p.m.

FS1 — UNLV at Boise St.

11 p.m.

ESPN2 — NBA HBCU Classic: Hampton vs. NC A&T, Los Angeles

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ESPNU — Princeton at Columbia

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Florida

SECN — Missouri at Kentucky

8:45 p.m.

SECN — Auburn at LSU

COLLEGE LACROSSE (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Maryland at Syracuse

COLLEGE LACROSSE (WOMEN’S)

2:30 p.m.

ACCN — TBA

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: NC State vs. Georgia, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.

Noon

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Nebraska, Clearwater, Fla.

12:30 p.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. NC State, Clearwater, Fla.

3 p.m.

ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Oklahoma St., Clearwater, Fla.

COLLEGE WRESTLING

8 p.m.

ACCN — North Carolina at Virginia Tech

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Third Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

11 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Second Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

4:30 a.m. (Saturday)

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

NBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPN — NBA All-Star Celebrity Game: TBD, Los Angeles

9 p.m.

PEACOCK — NBA All-Star Rising Stars Game: Team Melo, Team T-Mac, Team Vince, and Team Austin, Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

2 p.m.

ESPN2 — English FA Cup: Chelsea at Hull City, Fourth Round

_____

Saturday, Feb. 14

AUTO RACING

Noon

FOX — ARCA Menards Series: General Tire 200, Daytona International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — California at Boston College

CW — Georgia Tech at Notre Dame

ESPN — Clemson at Duke

ESPN2 — TCU at Oklahoma St.

ESPNU — TBA

1 p.m.

ABC — Kansas at Iowa St.

BTN — Northwestern at Nebraska

CBS — UCLA at Michigan

SECN — Texas A&M at Vanderbilt

TNT — St. John’s at Providence

TRUTV — St. John’s at Providence

2 p.m.

ACCN — Florida St. at Virginia Tech

CBSSN — N. Dakota St. at N. Dakota

CW — SMU at Syracuse

ESPN — Pittsburgh at North Carolina

ESPN2 — Liberty at UTEP

2:30 p.m.

FOX — Villanova at Creighton

3 p.m.

ABC — Kentucky at Florida

BTN — Penn St. at Oregon

TNT — Marquette at Xavier

TRUTV — Marquette at Xavier

3:30 p.m.

SECN — Georgia at Oklahoma

4 p.m.

ACCN — Stanford at Wake Forest

CBSSN — Hofstra at UNC-Wilmington

ESPN — Louisville at Baylor

ESPN2 — TBA

FS1 — Colorado at BYU

5 p.m.

FOX — Purdue at Iowa

6 p.m.

CBSSN — VCU at Richmond

FS1 — West Virginia at UCF

SECN — LSU at Tennessee

6:30 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Yale at Harvard

8 p.m.

CBSSN — Memphis at Utah St.

FOX — Virginia at Ohio St.

PEACOCK — Georgetown at UConn

8:30 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

SECN — South Carolina at Alabama

9 p.m.

PEACOCK — Kansas St. at Houston

10 p.m.

BTN — Minnesota at Washington

CBSSN — Nevada at San Diego St.

10:30 p.m.

ESPN — Gonzaga at Santa Clara

ESPN2 — Saint Mary’s (Calif.) at Pacific

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

1 p.m.

FS1 — UConn at Marquette

2 p.m.

ESPNU — TBA

8:30 p.m.

ABC — South Carolina at LSU

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas A&M vs. NC State, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Oklahoma St. vs. Duke, Clearwater, Fla.

SECN —Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCF vs. LSU, Clearwater, Fla., Clearwater, Fla.

4 p.m.

ESPNU — Shriners Children’s Clearwater Invitational: UCLA vs. Tennessee, Clearwater, Fla.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — Ladies Euro Tour: PIF Saudi Ladies International, Final Round, Riyadh Golf Club, Riyadh, Saudi Arabia

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Third Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBC — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles

PEACOCK — NBA All-Star Saturday: Skills Competition, 3-Point Contest, Dunk Contest, Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m. (Sunday)

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round

_____

Sunday, Feb. 15

AUTO RACING

2:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: DAYTONA 500, Dayton International Speedway, Daytona Beach, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN — TBA

ESPNU — UTSA at Charlotte

FS1 — Maryland at Rutgers

1 p.m.

CBS — Indiana at Illinois

CBSSN — Denver at Omaha

2 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

4 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — E. Kentucky at North Alabama

5 p.m.

CBSSN — Coll. Of Charleston at Campbell

6 p.m.

ESPN2 — TBA

FS1 — Seton Hall at Butler

7 p.m.

CBSSN — Towson at Monmouth

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Pittsburgh at SMU

SECN — Vanderbilt at Georgia

1 p.m.

ABC — North Carolina at Duke

2 p.m.

ESPN — Kansas St. at Iowa St.

SECN — Mississippi at Kentucky

3 p.m.

ABC — Texas at Tennessee

PEACOCK — Indiana at UCLA

4 p.m.

BTN — Northwestern at Penn St.

ESPN — NC State at Notre Dame

SECN — Oklahoma at Alabama

5 p.m.

TRUTV — Villanova at Creighton

6 p.m.

ACCN — Florida St. at Louisville

BTN — Minnesota at Wisconsin

SECN — Auburn at Texas A&M

8 p.m.

BTN — Oregon at Washington

FS1 — West Virginia at TCU

COLLEGE SOFTBALL

9 a.m.

ACCN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Missouri vs. Duke, Clearwater, Fla.

SECN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: James Madison vs. Texas A&M, Clearwater, Fla.

10 a.m.

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: LSU at UCLA, Clearwater, Fla.

Noon

ESPN2 — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Northwestern at Texas A&M, Clearwater, Fla.

6 p.m.

ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Texas Tech vs. Nebraska, Clearwater, Fla.

8 p.m.

ESPN — Shriners Children’s Clearwater Invitational: Tennessee vs. Florida St., Clearwater, Fla.

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: AT&T Pebble Beach Pro-Am, Final Round, Pebble Beach Golf Links, Pebble Beach, Calif.

GOLF — PGA Tour Champions: Chubb Classic, Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBC — NBA All-Star Game: World and U.S. Teams, Round Robin, Los Angeles

PEACOCK — NBA All-Star Game: World and U.S. Teams, Round Robin, Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

6:30 a.m.

ESPN2 — English FA Cup: Leeds United at Birmingham City, Fourth Round

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

