Sports on TV for Feb. 7 – 8

(All times Eastern) Schedule subject to change and/or blackouts Saturday, Feb. 7 AHL HOCKEY 9 p.m. NHLN — Coachella Valley…

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Feb. 7

AHL HOCKEY

9 p.m.

NHLN — Coachella Valley at Henderson

BASEBALL

8 p.m.

MLBN — 2026 Caribbean Series: TBD, Championship, Zapopan, Mexico

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Louisville at Wake Forest

BTN — Nebraska at Rutgers

CBSSN — Drexel at Elon

CW — Virginia Tech at NC State

ESPN — Syracuse at Virginia

ESPN2 — Arkansas at Mississippi St.

ESPNU — Temple at East Carolina

FOX — Wisconsin at Indiana

TNT — Villanova at Georgetown

TRUTV — Villanova at Georgetown

1 p.m.

CBS — Oregon at Purdue

SECN — Missouri at South Carolina

2 p.m.

ACCN — Miami at Boston College

CBSSN — Missouri St. at Liberty

CW — SMU at Pittsburgh

ESPN — Baylor at Iowa St.

ESPN2 — Mississippi at Texas

ESPNU — Princeton at Penn

FS1 — Butler at Marquette

TNT — Kansas St. at TCU

TRUTV — Kansas St. at TCU

2:30 p.m.

FOX — Utah at Kansas

3:30 p.m.

SECN — Oklahoma at Vanderbilt

4 p.m.

CBSSN — Towson at Hofstra

CW — Florida St. at Notre Dame

ESPN — Oklahoma St. at Arizona

ESPN2 — Alabama at Auburn

ESPNU — Morehead St. at UT-Martin

FS1 — DePaul at Providence

4:30 p.m.

FOX — Grand Canyon at UNLV

6 p.m.

CBSSN — S. Dakota at S. Dakota St.

ESPN2 — Akron at Troy

PEACOCK — Seton Hall at Creighton

SECN — Georgia at LSU

6:30 p.m.

ESPN — Duke at North Carolina

8 p.m.

ACCN — Clemson at California

CBSSN — Utah St. at Wyoming

ESPNU — Georgia Tech at Stanford

FOX — Illinois at Michigan St.

FS1 — San Diego St. at Air Force

8:30 p.m.

ESPN — Tennessee at Kentucky

SECN — Florida at Texas A&M

9:30 p.m.

ESPN2 — Arizona St. at Colorado

10 p.m.

CBSSN — Boise St. at New Mexico

ESPNU — UC Irvine at UC Santa Barbara

FS1 — Washington at UCLA

10:30 p.m.

ESPN — Houston at BYU

11:30 p.m.

ESPN2 — San Francisco at Saint Mary’s (Calif.)

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FS1 — Butler at UConn

2 p.m.

BTN — Maryland at Nebraska

6 p.m.

FS1 — Arizona St. at Baylor

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — California at Clemson

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Michigan St. at Michigan

9 p.m.

BTN — Ohio St. at Minnesota

COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — Ohio St. at Wisconsin

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 FXR Bassmaster Elite at Lake Guntersville, Scottsboro, Ala.

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Third Round, Doha GC, Doha, Qatar

Noon

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Third Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Third Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

3:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

6 p.m.

ESPNU — Brewster Academy (N.H.) vs. LI Lutheran (N.Y.)

HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)

8 p.m.

ESPN2 — Bullis School (Md.) vs. LI Lutheran (N.Y.)

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

ABC — Houston at Oklahoma City

6 p.m.

PRIME VIDEO — Dallas at San Antonio

8:30 p.m.

ABC — Golden State at L.A. Lakers

RUGBY (MEN’S)

3:25 a.m.

FS2 — NRL: Newcastle at St. George Illawarra

SOCCER (MEN’S)

7:25 a.m.

CBSSN — English League Championship: Ipswich Town at Derby County

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Manchester United

9:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Oxford United at Coventry City

6:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: St. Kitts & Nevis vs. U.S., Group E, Arnos Vale, St. Vincent & Grenadines

8:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Grenada vs. Guatemala, Group C, Guatemala City

TENNIS

7 a.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers: USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 1 & 2; Montpellier-ATP Semifinals; Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Finals

4 p.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers: CAN v. BRA Rubbers 3, 4, & 5

5 a.m. (Sunday)

TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds

6 a.m. (Sunday)

TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds

UNRIVALED BASKETBALL

7:30 p.m.

TRUTV — Rose vs. Vinyl, Miami

8:45 p.m.

TRUTV — Phantom vs. Mist, Miami

_____

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, Feb. 8

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

BTN — Southern Cal at Penn St.

ESPNU — Tulsa at South Florida

1 p.m.

CBS — Michigan at Ohio St.

ESPN2 — UNC-Greensboro at Furman

FOX — Texas Tech at West Virginia

2 p.m.

BTN — Maryland at Minnesota

CBSSN — UCF at Cincinnati

3 p.m.

FS1 — Northwestern at Iowa

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — NC State at Virginia Tech

CBSSN — James Madison at UMass

CW — Louisville at Syracuse

SECN — Arkansas at Florida

1 p.m.

FS1 — Marquette at Creighton

2 p.m.

ACCN — North Carolina at Wake Forest

CW — SMU at Duke

SECN — LSU at Auburn

3 p.m.

ABC — Tennessee at South Carolina

FOX — UCLA at Michigan

4 p.m.

SECN — Georgia at Missouri

6 p.m.

SECN — Alabama at Texas A&M

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

ACCN — North Carolina at NC State

FISHING

8 a.m.

FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 FXR Bassmaster Elite at Lake Guntersville, Scottsboro, Ala.

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar

Noon

GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

3 p.m.

CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.

HORSE RACING

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

LNB ELITE BASKETBALL

10:30 a.m.

NBATV — Nanterre at Lyon-Villeurbanne

NBA BASKETBALL

12:30 p.m.

ABC — New York at Boston

3 p.m.

ESPN — L.A. Clippers at Minnesota

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

2 p.m.

NBATV — Motor City at Raptors 905

NFL FOOTBALL

6 p.m.

NBC — Super Bowl LX: Seattle vs. New England, Santa Clara, Calif.

RODEO

Noon

CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Salt Lake City (Taped)

SOCCER (MEN’S)

6:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Swansea City

5:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Belize vs. Curacao, Group F, Guatemala City

8:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Cuba vs. El Salvador, Group F, Guatemala City

SOCCER (WOMEN’S)

9 a.m.

CBSSN — Serie A: Ternana at Napoli

TENNIS

5 a.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds

5 a.m. (Monday)

TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.