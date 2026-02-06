Sports on TV for Feb. 7 – 8

(All times Eastern)
Saturday, Feb. 7
AHL HOCKEY
9 p.m.
NHLN — Coachella Valley at Henderson
BASEBALL
8 p.m.
MLBN — 2026 Caribbean Series: TBD, Championship, Zapopan, Mexico
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Louisville at Wake Forest
BTN — Nebraska at Rutgers
CBSSN — Drexel at Elon
CW — Virginia Tech at NC State
ESPN — Syracuse at Virginia
ESPN2 — Arkansas at Mississippi St.
ESPNU — Temple at East Carolina
FOX — Wisconsin at Indiana
TNT — Villanova at Georgetown
TRUTV — Villanova at Georgetown
1 p.m.
CBS — Oregon at Purdue
SECN — Missouri at South Carolina
2 p.m.
ACCN — Miami at Boston College
CBSSN — Missouri St. at Liberty
CW — SMU at Pittsburgh
ESPN — Baylor at Iowa St.
ESPN2 — Mississippi at Texas
ESPNU — Princeton at Penn
FS1 — Butler at Marquette
TNT — Kansas St. at TCU
TRUTV — Kansas St. at TCU
2:30 p.m.
FOX — Utah at Kansas
3:30 p.m.
SECN — Oklahoma at Vanderbilt
4 p.m.
CBSSN — Towson at Hofstra
CW — Florida St. at Notre Dame
ESPN — Oklahoma St. at Arizona
ESPN2 — Alabama at Auburn
ESPNU — Morehead St. at UT-Martin
FS1 — DePaul at Providence
4:30 p.m.
FOX — Grand Canyon at UNLV
6 p.m.
CBSSN — S. Dakota at S. Dakota St.
ESPN2 — Akron at Troy
PEACOCK — Seton Hall at Creighton
SECN — Georgia at LSU
6:30 p.m.
ESPN — Duke at North Carolina
8 p.m.
ACCN — Clemson at California
CBSSN — Utah St. at Wyoming
ESPNU — Georgia Tech at Stanford
FOX — Illinois at Michigan St.
FS1 — San Diego St. at Air Force
8:30 p.m.
ESPN — Tennessee at Kentucky
SECN — Florida at Texas A&M
9:30 p.m.
ESPN2 — Arizona St. at Colorado
10 p.m.
CBSSN — Boise St. at New Mexico
ESPNU — UC Irvine at UC Santa Barbara
FS1 — Washington at UCLA
10:30 p.m.
ESPN — Houston at BYU
11:30 p.m.
ESPN2 — San Francisco at Saint Mary’s (Calif.)
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
FS1 — Butler at UConn
2 p.m.
BTN — Maryland at Nebraska
6 p.m.
FS1 — Arizona St. at Baylor
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — California at Clemson
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Michigan St. at Michigan
9 p.m.
BTN — Ohio St. at Minnesota
COLLEGE HOCKEY (WOMEN’S)
4 p.m.
BTN — Ohio St. at Wisconsin
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 FXR Bassmaster Elite at Lake Guntersville, Scottsboro, Ala.
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Third Round, Doha GC, Doha, Qatar
Noon
GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Third Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Third Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
3:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
6 p.m.
ESPNU — Brewster Academy (N.H.) vs. LI Lutheran (N.Y.)
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
8 p.m.
ESPN2 — Bullis School (Md.) vs. LI Lutheran (N.Y.)
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
ABC — Houston at Oklahoma City
6 p.m.
PRIME VIDEO — Dallas at San Antonio
8:30 p.m.
ABC — Golden State at L.A. Lakers
RUGBY (MEN’S)
3:25 a.m.
FS2 — NRL: Newcastle at St. George Illawarra
SOCCER (MEN’S)
7:25 a.m.
CBSSN — English League Championship: Ipswich Town at Derby County
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Manchester United
9:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Oxford United at Coventry City
6:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: St. Kitts & Nevis vs. U.S., Group E, Arnos Vale, St. Vincent & Grenadines
8:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Grenada vs. Guatemala, Group C, Guatemala City
TENNIS
7 a.m.
TENNIS — Davis Cup Qualifiers: USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 1 & 2; Montpellier-ATP Semifinals; Cluj-Napoca-WTA & Ostrava-WTA Finals
4 p.m.
TENNIS — Davis Cup Qualifiers: CAN v. BRA Rubbers 3, 4, & 5
5 a.m. (Sunday)
TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds
6 a.m. (Sunday)
TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds
UNRIVALED BASKETBALL
7:30 p.m.
TRUTV — Rose vs. Vinyl, Miami
8:45 p.m.
TRUTV — Phantom vs. Mist, Miami
Sunday, Feb. 8
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
BTN — Southern Cal at Penn St.
ESPNU — Tulsa at South Florida
1 p.m.
CBS — Michigan at Ohio St.
ESPN2 — UNC-Greensboro at Furman
FOX — Texas Tech at West Virginia
2 p.m.
BTN — Maryland at Minnesota
CBSSN — UCF at Cincinnati
3 p.m.
FS1 — Northwestern at Iowa
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — NC State at Virginia Tech
CBSSN — James Madison at UMass
CW — Louisville at Syracuse
SECN — Arkansas at Florida
1 p.m.
FS1 — Marquette at Creighton
2 p.m.
ACCN — North Carolina at Wake Forest
CW — SMU at Duke
SECN — LSU at Auburn
3 p.m.
ABC — Tennessee at South Carolina
FOX — UCLA at Michigan
4 p.m.
SECN — Georgia at Missouri
6 p.m.
SECN — Alabama at Texas A&M
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
ACCN — North Carolina at NC State
FISHING
8 a.m.
FS1 — Bassmaster Elite Series: 2026 FXR Bassmaster Elite at Lake Guntersville, Scottsboro, Ala.
GOLF
3:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Qatar Masters, Final Round, Doha GC, Doha, Qatar
Noon
GOLF — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
3 p.m.
CBS — PGA Tour: WM Phoenix Open, Final Round, TPC Scottsdale (Stadium Course), Scottsdale, Ariz.
HORSE RACING
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
LNB ELITE BASKETBALL
10:30 a.m.
NBATV — Nanterre at Lyon-Villeurbanne
NBA BASKETBALL
12:30 p.m.
ABC — New York at Boston
3 p.m.
ESPN — L.A. Clippers at Minnesota
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
2 p.m.
NBATV — Motor City at Raptors 905
NFL FOOTBALL
6 p.m.
NBC — Super Bowl LX: Seattle vs. New England, Santa Clara, Calif.
RODEO
Noon
CBS — PBR: Monster Energy Team Challenge, Salt Lake City (Taped)
SOCCER (MEN’S)
6:55 a.m.
CBSSN — English League Championship: Sheffield Wednesday at Swansea City
5:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Belize vs. Curacao, Group F, Guatemala City
8:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U-17 Qualifier Group Stage: Cuba vs. El Salvador, Group F, Guatemala City
SOCCER (WOMEN’S)
9 a.m.
CBSSN — Serie A: Ternana at Napoli
TENNIS
5 a.m.
TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS — Davis Cup Qualifiers USA v. HUN & AUS v. ECU Rubbers 3, 4, & 5; Montpellier-ATP Final; Doha-WTA Early Rounds
5 a.m. (Monday)
TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS — Dallas-ATP, Rotterdam-ATP, Buenos Aires-ATP & Doha-WTA Early Rounds
_____
