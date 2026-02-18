Live Radio
Sports on TV for Feb. 23 – March 1

The Associated Press

February 18, 2026, 10:06 AM

Adv21-22

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Feb. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Nicholls St. at Lamar

ESPN — Louisville at North Carolina

9 p.m.

ESPN — Houston at Kansas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPN2 — Kansas St. at Baylor

7:30 p.m.

SECN — Georgia at Auburn

GOLF

5 p.m.

ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Boston Common Golf

9 p.m.

ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — San Antonio at Detroit

9:30 p.m.

PEACOCK — Utah at Houston

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Manchester United at Everton

_____

Tuesday, Feb. 24

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Washington at Rutgers

7 p.m.

ACCN — NC State at Virginia

CBSSN — West Virginia at Oklahoma St.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Wake Forest at Boston College

FS1 — Northwestern at Indiana

PEACOCK — Marquette at Georgetown

SECN — Kentucky at South Carolina

7:30 p.m.

TNT — Xavier at Providence

TRUTV — Xavier at Providence

8:30 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

9 p.m.

ACCN — Miami at Florida St.

CBSSN — Arizona St. at TCU

ESPN2 — Arizona at Baylor

ESPNU — TBA

FS1 — Iowa St. at Utah

SECN — Tennessee at Nevada

11 p.m.

CBSSN — New Mexico at Nevada

ESPN2 — TBA

FS1 — Southern Cal at UCLA

GOLF

5 p.m.

ESPN — TGL: New York Golf Club vs. The Bay Golf Club

9 p.m.

ESPN — TGL: Boston Common Golf vs. New York Golf Club

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PEACOCK — New York at Cleveland

10 p.m.

PEACOCK — Minnesota at Portland

_____

Wednesday, Feb. 25

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

BTN — Maryland at Nebraska

CBSSN — Omaha at S. Dakota

ESPN2 — Florida at Texas

ESPNU — TBA

FS1 — Butler at Villanova

NBCSN — St. John’s at UConn

PEACOCK — St. John’s at UConn

SECN — Georgia at Vanderbilt

8 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Stanford

9 p.m.

BTN — Ohio St. at Iowa

CBSSN — UNLV at Grand Canyon

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — Kansas St. at Colorado

PEACOCK — DePaul at Creighton

SECN — LSU at Mississippi

10 p.m.

ACCN — SMU at California

11 p.m.

BTN — Wisconsin at Oregon

CBSSN — Santa Clara at Saint Mary’s (Calif.)

ESPNU — Washington St. at Loyola Marymount

FS1 — Utah St. at San Diego St.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

8 p.m.

PEACOCK — Michigan at Ohio St.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Mississippi St. at Georgia Tech

GOLF

8:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, First Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore

5:30 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Oklahoma City at Detroit

10:05 p.m.

ESPN — Boston at Denver

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Toronto at Tampa Bay

TRUTV — Toronto at Tampa Bay

10 p.m.

TNT — Vegas at Los Angeles

TRUTV — Vegas at Los Angeles

_____

Thursday, Feb. 26

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

7 p.m.

CBSSN — Delaware at Jacksonville St.

ESPN2 — Temple at FAU

ESPNU — TBA

8 p.m.

PEACOCK — Michigan St. at Purdue

9 p.m.

CBSSN — FIU at Sam Houston St.

ESPN2 — Wichita St. at Memphis

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Louisville at Georgia Tech

ESPN — Tennessee at LSU

SECN — Mississippi vs. Florida, Birmingham, Ala.

7 p.m.

PEACOCK — Villanova at Seton Hall

TNT — Georgetown at UConn

TRUTV — Georgetown at UConn

8 p.m.

ACCN — Florida St. at Duke

SECN — Missouri at South Carolina

9 p.m.

BTN — Illinois at Iowa

TNT — Providence at Creighton

10 p.m.

SECN — Georgia at Texas

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, First Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

8:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, Second Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore

5:30 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Second Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at Orlando

10 p.m.

PRIME VIDEO — Minnesota at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

8 p.m.

ESPN — Philadelphia at N.Y. Rangers

10:30 p.m.

ESPN — Edmonton at Los Angeles

_____

Friday, Feb. 27

AUTO RACING

12:30 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

1:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ACCN — Florida at Miami

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Miami (Ohio) at W. Michigan

ESPNU — Yale at Cornell

7 p.m.

ESPN2 — Dayton at George Washington

8 p.m.

ESPNU — TBA

FOX — Michigan at Illinois

9 p.m.

ESPN2 — TBA

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

SECN — Georgia at Kentucky

7:45 p.m.

SECN — Auburn at Oklahoma

9:30 p.m.

SECN — Alabama at LSU

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Minnesota at Michigan

8:30 p.m.

BTN — Ohio St. at Michigan St.

COLLEGE SOFTBALL

5 p.m.

ACCN — Notre Dame at Georgia Tech

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Second Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Second Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

8:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, Third Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore

5:30 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Third Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Cleveland at Detroit

9:35 p.m.

ESPN — Denver at Oklahoma City

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Vegas at Washington

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

USA — English Premier League: Aston Villa at Wolverhampton Wanderers

_____

Saturday, Feb. 28

AUTO RACING

8:30 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Practice, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

9:30 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

Noon

FOX — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR Craftsman Truck Series Race at St. Petersburg, Grand Prix of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

3 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Focused Health 250, Circuit of the Americas, Austin, Texas

3:30 p.m.

FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

4:30 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ACCN — Florida St. at Georgia Tech

BTN — Iowa at Penn St.

CW — NC State at Notre Dame

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

FS1 — Seton Hall at UConn

12:30 p.m.

USA — Fordham at VCU

1 p.m.

SECN — Missouri at Mississippi St.

1:30 p.m.

TNT — Georgetown at Xavier

TRUTV — Georgetown at Xavier

2 p.m.

ACCN — Boston College at Miami

BTN — Oregon at Northwestern

CBS — San Diego St. at New Mexico

CBSSN — Oklahoma St. at Cincinnati

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — UCLA at Minnesota

3:30 p.m.

TNT — Utah at Arizona St.

TRUTV — Utah at Arizona St.

SECN — South Carolina at Georgia

4 p.m.

ACCN — Pittsburgh at California

BTN — Nebraska at Southern Cal

CBS — Texas Tech at Iowa St.

CBSSN — Richmond at Loyola of Chicago

ESPN — Kansas at Arizona

ESPN2 — TBA

ESPNU — CIAA Tournament: TBD, Championship, Baltimore, Md.

FS1 — Wisconsin at Washington

5:30 p.m.

FOX — BYU at West Virginia

TNT — Providence at Creighton

TRUTV — Providence at Creighton

5:45 p.m.

CW — Syracuse at Wake Forest

6 p.m.

ACCN — SMU at Stanford

CBSSN — San Francisco at Pacific

ESPNU — Liberty at Jacksonville St.

SECN — Oklahoma at LSU

6:30 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TCU at Kansas St.

8 p.m.

CBSSN — Oregon St. at Santa Clara

FOX — Villanova at St. John’s

FS1 — Baylor at UCF

8:30 p.m.

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

SECN — Mississippi at Auburn

10 p.m.

CBSSN — Nevada at UNLV

FS1 — Grand Canyon at Utah St.

10:30 p.m.

ESPN — Gonzaga at Saint Mary’s (Calif.)

ESPN2 — UC Santa Barbara at UC Irvine

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

2:30 p.m.

FOX — Maryland at Michigan

6 p.m.

FS1 — Kansas at Oklahoma St.

8 p.m.

ESPNU — Gonzaga at Portland

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

6 p.m.

BTN — B1G Quad Meet: From University Park, Pa.

COLLEGE HOCKEY (MEN’S)

8 p.m.

BTN — Ohio St. at Michigan St.

GOLF

5:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Third Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Third Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

3 p.m.

NBC — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Third Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

8:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, Third Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore

4:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Final Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

NBA BASKETBALL

3 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at Miami

8:30 p.m.

ABC — L.A. Lakers at Golden State

NHL HOCKEY

12:25 p.m.

ABC — Pittsburgh at N.Y. Rangers

3 p.m.

ABC — Boston at Philadelphia

7 p.m.

NHLN — Calgary at Los Angeles

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Sunderland at AFC Bournemouth

10 a.m.

USA — English Premier League: West Ham United at Liverpool

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Manchester City at Leeds United

_____

Sunday, March 1

AUTO RACING

9 a.m.

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

10 a.m.

FS1 — Indy NXT Series: Streets of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

Noon

FOX — NTT IndyCar Series: Firestone Grand Prix of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.

3:30 p.m.

FOX — NASCAR Cup Series: DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyne, Circuit of the Americas, Austin, Texas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

FS1 — Rutgers at Maryland

USA — La Salle at Davidson

1:30 p.m.

CBS — Purdue at Ohio St.

2 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

3:45 p.m.

CBS — Michigan St. at Indiana

4 p.m.

FS1 — DePaul at Marquette

7 p.m.

CBSSN — Coll. of Charleston at UNC-Wilmington

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Virginia Tech at Virginia

BTN — Ohio St. at Michigan St.

ESPN — Duke at North Carolina

SECN — Texas at Alabama

2 p.m.

ACCN — NC State at Pittsburgh

BTN — TBA

CW — Clemson at Stanford

ESPN — Vanderbilt at Tennessee

FS1 — Iowa St. at Kansas St.

SECN — Auburn at Arkansas

3:30 p.m.

PEACOCK — Seton Hall at Butler

4 p.m.

ACCN — Florida St. at Wake Forest

ESPN — Baylor at TCU

ESPN2 — Notre Dame at Louisville

ESPNU — Memphis at UTSA

SECN — LSU at Mississippi St.

5:30 p.m.

PEACOCK — Marquette at Providence

6 p.m.

FS1 — UCLA at Southern Cal

7:30 p.m.

TNT — UConn at St. John’s

COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — B1G Quad Meet: From University Park, Pa.

COLLEGE SOFTBALL

6 p.m.

ACCN — Stanford at Louisville

GOLF

4:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Final Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Final Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

3 p.m.

NBC — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Final Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.

9 p.m.

GOLF — TGL: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf

NBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — San Antonio at New York

3:30 p.m.

ABC — Minnesota at Denver

8 p.m.

NBC — Oklahoma City at Dallas

PEACOCK — Oklahoma City at Dallas

NHL HOCKEY

1 p.m.

TNT — Vegas at Pittsburgh

TRUTV — Vegas at Pittsburgh

6:30 p.m.

ESPN — Florida at N.Y. Islanders

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Fulham

TRACK AND FIELD

1 p.m.

NBC — USATF: 2026 Indoor Championships, New York

_____

