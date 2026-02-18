Sports on TV for Feb. 23 – March 1

Adv21-22
(All times Eastern)
Monday, Feb. 23
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Nicholls St. at Lamar
ESPN — Louisville at North Carolina
9 p.m.
ESPN — Houston at Kansas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPN2 — Kansas St. at Baylor
7:30 p.m.
SECN — Georgia at Auburn
GOLF
5 p.m.
ESPN — TGL: Atlanta Drive GC vs. Boston Common Golf
9 p.m.
ESPN2 — TGL: Los Angeles Golf Club vs. Atlanta Drive GC
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — San Antonio at Detroit
9:30 p.m.
PEACOCK — Utah at Houston
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Manchester United at Everton
_____
Tuesday, Feb. 24
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Washington at Rutgers
7 p.m.
ACCN — NC State at Virginia
CBSSN — West Virginia at Oklahoma St.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Wake Forest at Boston College
FS1 — Northwestern at Indiana
PEACOCK — Marquette at Georgetown
SECN — Kentucky at South Carolina
7:30 p.m.
TNT — Xavier at Providence
TRUTV — Xavier at Providence
8:30 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
9 p.m.
ACCN — Miami at Florida St.
CBSSN — Arizona St. at TCU
ESPN2 — Arizona at Baylor
ESPNU — TBA
FS1 — Iowa St. at Utah
SECN — Tennessee at Nevada
11 p.m.
CBSSN — New Mexico at Nevada
ESPN2 — TBA
FS1 — Southern Cal at UCLA
GOLF
5 p.m.
ESPN — TGL: New York Golf Club vs. The Bay Golf Club
9 p.m.
ESPN — TGL: Boston Common Golf vs. New York Golf Club
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PEACOCK — New York at Cleveland
10 p.m.
PEACOCK — Minnesota at Portland
_____
Wednesday, Feb. 25
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
BTN — Maryland at Nebraska
CBSSN — Omaha at S. Dakota
ESPN2 — Florida at Texas
ESPNU — TBA
FS1 — Butler at Villanova
NBCSN — St. John’s at UConn
PEACOCK — St. John’s at UConn
SECN — Georgia at Vanderbilt
8 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Stanford
9 p.m.
BTN — Ohio St. at Iowa
CBSSN — UNLV at Grand Canyon
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — Kansas St. at Colorado
PEACOCK — DePaul at Creighton
SECN — LSU at Mississippi
10 p.m.
ACCN — SMU at California
11 p.m.
BTN — Wisconsin at Oregon
CBSSN — Santa Clara at Saint Mary’s (Calif.)
ESPNU — Washington St. at Loyola Marymount
FS1 — Utah St. at San Diego St.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
PEACOCK — Michigan at Ohio St.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Mississippi St. at Georgia Tech
GOLF
8:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, First Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore
5:30 a.m. (Thursday)
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
NBA BASKETBALL
7:40 p.m.
ESPN — Oklahoma City at Detroit
10:05 p.m.
ESPN — Boston at Denver
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Toronto at Tampa Bay
TRUTV — Toronto at Tampa Bay
10 p.m.
TNT — Vegas at Los Angeles
TRUTV — Vegas at Los Angeles
_____
Thursday, Feb. 26
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
7 p.m.
CBSSN — Delaware at Jacksonville St.
ESPN2 — Temple at FAU
ESPNU — TBA
8 p.m.
PEACOCK — Michigan St. at Purdue
9 p.m.
CBSSN — FIU at Sam Houston St.
ESPN2 — Wichita St. at Memphis
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Louisville at Georgia Tech
ESPN — Tennessee at LSU
SECN — Mississippi vs. Florida, Birmingham, Ala.
7 p.m.
PEACOCK — Villanova at Seton Hall
TNT — Georgetown at UConn
TRUTV — Georgetown at UConn
8 p.m.
ACCN — Florida St. at Duke
SECN — Missouri at South Carolina
9 p.m.
BTN — Illinois at Iowa
TNT — Providence at Creighton
10 p.m.
SECN — Georgia at Texas
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, First Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, First Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.
8:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, Second Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore
5:30 a.m. (Friday)
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Second Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
NBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at Orlando
10 p.m.
PRIME VIDEO — Minnesota at L.A. Clippers
NHL HOCKEY
8 p.m.
ESPN — Philadelphia at N.Y. Rangers
10:30 p.m.
ESPN — Edmonton at Los Angeles
_____
Friday, Feb. 27
AUTO RACING
12:30 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
1:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ACCN — Florida at Miami
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
CBSSN — Miami (Ohio) at W. Michigan
ESPNU — Yale at Cornell
7 p.m.
ESPN2 — Dayton at George Washington
8 p.m.
ESPNU — TBA
FOX — Michigan at Illinois
9 p.m.
ESPN2 — TBA
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
6 p.m.
SECN — Georgia at Kentucky
7:45 p.m.
SECN — Auburn at Oklahoma
9:30 p.m.
SECN — Alabama at LSU
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Minnesota at Michigan
8:30 p.m.
BTN — Ohio St. at Michigan St.
COLLEGE SOFTBALL
5 p.m.
ACCN — Notre Dame at Georgia Tech
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Second Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Second Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.
8:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, Third Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore
5:30 a.m. (Saturday)
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Third Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Cleveland at Detroit
9:35 p.m.
ESPN — Denver at Oklahoma City
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Vegas at Washington
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
USA — English Premier League: Aston Villa at Wolverhampton Wanderers
_____
Saturday, Feb. 28
AUTO RACING
8:30 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Practice, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
9:30 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
Noon
FOX — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR Craftsman Truck Series Race at St. Petersburg, Grand Prix of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
3 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Focused Health 250, Circuit of the Americas, Austin, Texas
3:30 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Qualifications, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
4:30 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Qualifications, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ACCN — Florida St. at Georgia Tech
BTN — Iowa at Penn St.
CW — NC State at Notre Dame
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
FS1 — Seton Hall at UConn
12:30 p.m.
USA — Fordham at VCU
1 p.m.
SECN — Missouri at Mississippi St.
1:30 p.m.
TNT — Georgetown at Xavier
TRUTV — Georgetown at Xavier
2 p.m.
ACCN — Boston College at Miami
BTN — Oregon at Northwestern
CBS — San Diego St. at New Mexico
CBSSN — Oklahoma St. at Cincinnati
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — UCLA at Minnesota
3:30 p.m.
TNT — Utah at Arizona St.
TRUTV — Utah at Arizona St.
SECN — South Carolina at Georgia
4 p.m.
ACCN — Pittsburgh at California
BTN — Nebraska at Southern Cal
CBS — Texas Tech at Iowa St.
CBSSN — Richmond at Loyola of Chicago
ESPN — Kansas at Arizona
ESPN2 — TBA
ESPNU — CIAA Tournament: TBD, Championship, Baltimore, Md.
FS1 — Wisconsin at Washington
5:30 p.m.
FOX — BYU at West Virginia
TNT — Providence at Creighton
TRUTV — Providence at Creighton
5:45 p.m.
CW — Syracuse at Wake Forest
6 p.m.
ACCN — SMU at Stanford
CBSSN — San Francisco at Pacific
ESPNU — Liberty at Jacksonville St.
SECN — Oklahoma at LSU
6:30 p.m.
ESPN — TBA
ESPN2 — TCU at Kansas St.
8 p.m.
CBSSN — Oregon St. at Santa Clara
FOX — Villanova at St. John’s
FS1 — Baylor at UCF
8:30 p.m.
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
SECN — Mississippi at Auburn
10 p.m.
CBSSN — Nevada at UNLV
FS1 — Grand Canyon at Utah St.
10:30 p.m.
ESPN — Gonzaga at Saint Mary’s (Calif.)
ESPN2 — UC Santa Barbara at UC Irvine
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
2:30 p.m.
FOX — Maryland at Michigan
6 p.m.
FS1 — Kansas at Oklahoma St.
8 p.m.
ESPNU — Gonzaga at Portland
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
6 p.m.
BTN — B1G Quad Meet: From University Park, Pa.
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
8 p.m.
BTN — Ohio St. at Michigan St.
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Third Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Third Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.
3 p.m.
NBC — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Third Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.
8:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: HSBC Women’s World Championship, Third Round, Sentosa Golf Club (Tanjong Course), Singapore
4:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Final Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
NBA BASKETBALL
3 p.m.
PRIME VIDEO — Houston at Miami
8:30 p.m.
ABC — L.A. Lakers at Golden State
NHL HOCKEY
12:25 p.m.
ABC — Pittsburgh at N.Y. Rangers
3 p.m.
ABC — Boston at Philadelphia
7 p.m.
NHLN — Calgary at Los Angeles
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Sunderland at AFC Bournemouth
10 a.m.
USA — English Premier League: West Ham United at Liverpool
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Manchester City at Leeds United
_____
Sunday, March 1
AUTO RACING
9 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
10 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Streets of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
Noon
FOX — NTT IndyCar Series: Firestone Grand Prix of St. Petersburg, Streets of St. Petersburg, St. Petersburg, Fla.
3:30 p.m.
FOX — NASCAR Cup Series: DuraMax Grand Prix Powered by RelaDyne, Circuit of the Americas, Austin, Texas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
Noon
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FS1 — Rutgers at Maryland
USA — La Salle at Davidson
1:30 p.m.
CBS — Purdue at Ohio St.
2 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
3:45 p.m.
CBS — Michigan St. at Indiana
4 p.m.
FS1 — DePaul at Marquette
7 p.m.
CBSSN — Coll. of Charleston at UNC-Wilmington
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
ACCN — Virginia Tech at Virginia
BTN — Ohio St. at Michigan St.
ESPN — Duke at North Carolina
SECN — Texas at Alabama
2 p.m.
ACCN — NC State at Pittsburgh
BTN — TBA
CW — Clemson at Stanford
ESPN — Vanderbilt at Tennessee
FS1 — Iowa St. at Kansas St.
SECN — Auburn at Arkansas
3:30 p.m.
PEACOCK — Seton Hall at Butler
4 p.m.
ACCN — Florida St. at Wake Forest
ESPN — Baylor at TCU
ESPN2 — Notre Dame at Louisville
ESPNU — Memphis at UTSA
SECN — LSU at Mississippi St.
5:30 p.m.
PEACOCK — Marquette at Providence
6 p.m.
FS1 — UCLA at Southern Cal
7:30 p.m.
TNT — UConn at St. John’s
COLLEGE GYMNASTICS (WOMEN’S)
4 p.m.
BTN — B1G Quad Meet: From University Park, Pa.
COLLEGE SOFTBALL
6 p.m.
ACCN — Stanford at Louisville
GOLF
4:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Investec South African Open Championship, Final Round, Stellenbosch GC, Stellenbosch, South Africa
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Final Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.
3 p.m.
NBC — PGA Tour: Cognizant Classic in the Palm Beaches, Final Round, PGA National Resort (The Champion Course), Palm Beach Gardens, Fla.
9 p.m.
GOLF — TGL: Jupiter Links Golf Club vs. Boston Common Golf
NBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — San Antonio at New York
3:30 p.m.
ABC — Minnesota at Denver
8 p.m.
NBC — Oklahoma City at Dallas
PEACOCK — Oklahoma City at Dallas
NHL HOCKEY
1 p.m.
TNT — Vegas at Pittsburgh
TRUTV — Vegas at Pittsburgh
6:30 p.m.
ESPN — Florida at N.Y. Islanders
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Tottenham Hotspur at Fulham
TRACK AND FIELD
1 p.m.
NBC — USATF: 2026 Indoor Championships, New York
_____
