NBA Sunday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG San Antonio 1½ (227½) at NEW YORK Cleveland 11 (222½) at BROOKLYN at DENVER…
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|San Antonio
|1½
|(227½)
|at NEW YORK
|Cleveland
|11
|(222½)
|at BROOKLYN
|at DENVER
|2½
|(237½)
|Minnesota
|Milwaukee
|3½
|(229)
|at CHICAGO
|Memphis
|1
|(238)
|at INDIANA
|Detroit
|5½
|(220½)
|at ORLANDO
|at ATLANTA
|5½
|(237½)
|Portland
|Oklahoma City
|15½
|(231½)
|at DALLAS
|at BOSTON
|8½
|(221½)
|Philadelphia
|at LA CLIPPERS
|6½
|(226½)
|New Orleans
|at LA LAKERS
|12½
|(231½)
|Sacramento
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at DAVIDSON
|10½
|La Salle
|at MARYLAND
|4½
|Rutgers
|at UAB
|4½
|North Texas
|at SOUTH FLORIDA
|14½
|Tulane
|Quinnipiac
|7½
|at CANISIUS
|UIC
|3½
|at INDIANA STATE
|Purdue
|6½
|at OHIO STATE
|Merrimack
|8½
|at NIAGARA
|at FLORIDA ATLANTIC
|7½
|Charlotte
|at BRADLEY
|3½
|Murray State
|at FAIRFIELD
|4½
|Mount St. Mary’s
|at MARIST
|3½
|Saint Peter’s
|at SIENA
|16½
|Rider
|at TEMPLE
|7½
|Rice
|Memphis
|5½
|at EAST CAROLINA
|Iona
|1½
|at MANHATTAN
|Northern Iowa
|3½
|at DRAKE
|Michigan State
|3½
|at INDIANA
|at MARQUETTE
|3½
|DePaul
|at ILLINOIS STATE
|1½
|Belmont
|at UNC WILMINGTON
|3½
|Charleston (SC)
|Wichita State
|14½
|at UTSA
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Vegas
|-155
|at PITTSBURGH
|+129
|at UTAH
|-301
|Chicago
|+241
|Winnipeg
|-126
|at SAN JOSE
|+106
|at MINNESOTA
|-250
|St. Louis
|+203
|Florida
|-142
|at N.Y ISLANDERS
|+119
|at ANAHEIM
|-173
|Calgary
|+144
