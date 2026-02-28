Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 28, 2026, 11:56 PM

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
San Antonio (227½) at NEW YORK
Cleveland 11 (222½) at BROOKLYN
at DENVER (237½) Minnesota
Milwaukee (229) at CHICAGO
Memphis 1 (238) at INDIANA
Detroit (220½) at ORLANDO
at ATLANTA (237½) Portland
Oklahoma City 15½ (231½) at DALLAS
at BOSTON (221½) Philadelphia
at LA CLIPPERS (226½) New Orleans
at LA LAKERS 12½ (231½) Sacramento

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at DAVIDSON 10½ La Salle
at MARYLAND Rutgers
at UAB North Texas
at SOUTH FLORIDA 14½ Tulane
Quinnipiac at CANISIUS
UIC at INDIANA STATE
Purdue at OHIO STATE
Merrimack at NIAGARA
at FLORIDA ATLANTIC Charlotte
at BRADLEY Murray State
at FAIRFIELD Mount St. Mary’s
at MARIST Saint Peter’s
at SIENA 16½ Rider
at TEMPLE Rice
Memphis at EAST CAROLINA
Iona at MANHATTAN
Northern Iowa at DRAKE
Michigan State at INDIANA
at MARQUETTE DePaul
at ILLINOIS STATE Belmont
at UNC WILMINGTON Charleston (SC)
Wichita State 14½ at UTSA

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Vegas -155 at PITTSBURGH +129
at UTAH -301 Chicago +241
Winnipeg -126 at SAN JOSE +106
at MINNESOTA -250 St. Louis +203
Florida -142 at N.Y ISLANDERS +119
at ANAHEIM -173 Calgary +144

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up