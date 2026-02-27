Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

February 27, 2026, 12:56 AM

NBA

Friday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DETROIT (225½) Cleveland
at BOSTON 17½ (207½) Brooklyn
New York (222½) at MILWAUKEE
at DALLAS (237½) Memphis
at OKLAHOMA CITY 8 (231½) Denver

COLLEGE BASKETBALL

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Yale at CORNELL
Miami (OH) 12½ at WESTERN MICHIGAN
Quinnipiac at NIAGARA
Harvard at PRINCETON
at COLUMBIA Brown
at SACRED HEART Mount St. Mary’s
at IONA 12½ Rider
at SAINT PETER’S Manhattan
at PENNSYLVANIA Dartmouth
at GEORGE WASHINGTON Dayton
Merrimack 10 at CANISIUS
at TROY 18½ UL Monroe
Siena at FAIRFIELD
Old Dominion at GEORGIA STATE
at JAMES MADISON Coastal Carolina
Appalachian State at TEXAS STATE
Michigan at ILLINOIS
Akron at KENT STATE
at ARKANSAS STATE 13½ Louisiana
at SOUTH ALABAMA Southern Miss
at MARSHALL Georgia Southern

National Hockey League (NHL)

Friday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at FLORIDA -120 Buffalo +100
Vegas -111 at WASHINGTON -109
at UTAH -136 Minnesota +114
at ANAHEIM -130 Winnipeg +109

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

