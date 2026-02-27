NBA Friday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG at DETROIT 6½ (225½) Cleveland at BOSTON 17½ (207½) Brooklyn New York 7½ (222½)…
NBA
Friday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|6½
|(225½)
|Cleveland
|at BOSTON
|17½
|(207½)
|Brooklyn
|New York
|7½
|(222½)
|at MILWAUKEE
|at DALLAS
|5½
|(237½)
|Memphis
|at OKLAHOMA CITY
|8
|(231½)
|Denver
COLLEGE BASKETBALL
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Yale
|3½
|at CORNELL
|Miami (OH)
|12½
|at WESTERN MICHIGAN
|Quinnipiac
|8½
|at NIAGARA
|Harvard
|3½
|at PRINCETON
|at COLUMBIA
|5½
|Brown
|at SACRED HEART
|3½
|Mount St. Mary’s
|at IONA
|12½
|Rider
|at SAINT PETER’S
|7½
|Manhattan
|at PENNSYLVANIA
|6½
|Dartmouth
|at GEORGE WASHINGTON
|3½
|Dayton
|Merrimack
|10
|at CANISIUS
|at TROY
|18½
|UL Monroe
|Siena
|1½
|at FAIRFIELD
|Old Dominion
|1½
|at GEORGIA STATE
|at JAMES MADISON
|5½
|Coastal Carolina
|Appalachian State
|1½
|at TEXAS STATE
|Michigan
|1½
|at ILLINOIS
|Akron
|4½
|at KENT STATE
|at ARKANSAS STATE
|13½
|Louisiana
|at SOUTH ALABAMA
|5½
|Southern Miss
|at MARSHALL
|7½
|Georgia Southern
National Hockey League (NHL)
Friday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at FLORIDA
|-120
|Buffalo
|+100
|Vegas
|-111
|at WASHINGTON
|-109
|at UTAH
|-136
|Minnesota
|+114
|at ANAHEIM
|-130
|Winnipeg
|+109
