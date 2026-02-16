Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 16, 2026, 11:41 AM

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at EAST TEXAS A&M SE Louisiana
at SOUTH CAROLINA STATE Coppin State
at OLD DOMINION 6 Louisiana
Colgate at BOSTON UNIVERSITY
at MARSHALL South Alabama
at LIU Wagner
Grambling at PRAIRIE VIEW A&M
at NORTH CAROLINA CENTRAL Morgan State
at DUKE 19½ Syracuse
Norfolk State at MARYLAND-EASTERN SHORE
Howard 12½ at DELAWARE STATE
at ALABAMA STATE 14½ Mississippi Valley State
Bethune-Cookman at JACKSON STATE
at UT RIO GRANDE VALLEY Lamar
McNeese 14½ at NORTHWESTERN STATE
at INCARNATE WORD New Orleans
at STONY BROOK Drexel
at ALABAMA A&M UAPB
at TARLETON STATE Abilene Christian
Nicholls State at HOUSTON CHRISTIAN
SFA 6 at TEXAS A&M-CC
Southern at TEXAS SOUTHERN
at ALCORN STATE Florida A&M
at IOWA STATE Houston

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up