COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at EAST TEXAS A&M
|1½
|SE Louisiana
|at SOUTH CAROLINA STATE
|5½
|Coppin State
|at OLD DOMINION
|6
|Louisiana
|Colgate
|1½
|at BOSTON UNIVERSITY
|at MARSHALL
|3½
|South Alabama
|at LIU
|9½
|Wagner
|Grambling
|2½
|at PRAIRIE VIEW A&M
|at NORTH CAROLINA CENTRAL
|3½
|Morgan State
|at DUKE
|19½
|Syracuse
|Norfolk State
|1½
|at MARYLAND-EASTERN SHORE
|Howard
|12½
|at DELAWARE STATE
|at ALABAMA STATE
|14½
|Mississippi Valley State
|Bethune-Cookman
|4½
|at JACKSON STATE
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|6½
|Lamar
|McNeese
|14½
|at NORTHWESTERN STATE
|at INCARNATE WORD
|1½
|New Orleans
|at STONY BROOK
|3½
|Drexel
|at ALABAMA A&M
|3½
|UAPB
|at TARLETON STATE
|1½
|Abilene Christian
|Nicholls State
|1½
|at HOUSTON CHRISTIAN
|SFA
|6
|at TEXAS A&M-CC
|Southern
|2½
|at TEXAS SOUTHERN
|at ALCORN STATE
|1½
|Florida A&M
|at IOWA STATE
|2½
|Houston
