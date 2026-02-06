Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

February 6, 2026, 10:26 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Seattle (45½) at NEW ENGLAND

NBA

Saturday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at BROOKLYN (219½) Washington
at OKLAHOMA CITY (213½) Houston
at SAN ANTONIO OFF (OFF) Dallas
at ORLANDO (235½) Utah
Charlotte (231½) at ATLANTA
Denver (228½) at CHICAGO
at LA LAKERS (224½) Golden State
at PHOENIX (221½) Philadelphia
at PORTLAND 8 (233½) Memphis
Cleveland 11½ (234) at SACRAMENTO

COLLEGE BASKETBALL

Saturday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Louisville at WAKE FOREST
at INDIANA Wisconsin
Nebraska 12½ at RUTGERS
at NC STATE Virginia Tech
at VIRGINIA 13½ Syracuse
Lafayette at ARMY
Arkansas at MISSISSIPPI STATE
Temple at EAST CAROLINA
Villanova at GEORGETOWN
at ELON Drexel
East Tennessee State 14½ at VMI
at CENT. CONN. ST. Wagner
UMass at COASTAL CAROLINA
at APPALACHIAN STATE Eastern Michigan
Middle Tennessee at DELAWARE
Missouri at SOUTH CAROLINA
at NEW HAVEN Chicago State
at PURDUE 20½ Oregon
at LE MOYNE Saint Francis (PA)
at BOSTON UNIVERSITY Loyola (MD)
at VERMONT 10½ New Hampshire
at RHODE ISLAND Richmond
Jacksonville at WEST GEORGIA
at CHATTANOOGA Citadel
Campbell at N.C. A&T
at NORTH DAKOTA STATE 10 Omaha
at NORTH DAKOTA Denver
Sacred Heart at MANHATTAN
Miami (FL) at BOSTON COLLEGE
at MARQUETTE Butler
at LIBERTY Missouri State
at PENNSYLVANIA Princeton
Siena 1 at SAINT PETER’S
at DUQUESNE George Washington
at COLUMBIA Cornell
Lehigh at HOLY CROSS
at WINTHROP 10½ Longwood
at PRESBYTERIAN 16½ Gardner-Webb
at IOWA STATE 15½ Baylor
at TCU Kansas State
Charleston Southern at SOUTH CAROLINA UPSTATE
at IU INDIANAPOLIS Cleveland State
at GREEN BAY Detroit Mercy
North Texas 10 at UTSA
SMU at PITTSBURGH
Saint Bonaventure at FORDHAM
FGCU at BELLARMINE
at GEORGIA STATE Northern Illinois
at QUINNIPIAC 13 Niagara
at TEXAS Ole Miss
William & Mary at HAMPTON
at KANSAS 19½ Utah
Sam Houston at LOUISIANA TECH
Kent State at SOUTHERN MISS
at SAINT LOUIS 23½ La Salle
at ARKANSAS STATE Bowling Green
at WESTERN KENTUCKY Florida International
Ball State at UL MONROE
at TEXAS STATE Western Michigan
at VANDERBILT 13½ Oklahoma
at FAIRLEIGH DICKINSON Mercyhurst
at LOUISIANA Central Michigan
at HOFSTRA Towson
at NAVY American
at LIU 10½ Stonehill
Miami (OH) at MARSHALL
at CSU NORTHRIDGE UC Riverside
at WOFFORD Western Carolina
at NJIT 8 Binghamton
at UTAH VALLEY 10½ UT Arlington
at PROVIDENCE DePaul
at QUEENS 15½ North Florida
at GEORGE MASON Saint Joseph’s (PA)
at ARIZONA 20½ Oklahoma State
at AUBURN Alabama
at UT MARTIN Morehead State
at BRYANT Maine
at TENNESSEE TECH Eastern Illinois
Toledo at JAMES MADISON
at NICHOLLS STATE Texas A&M-CC
at STONY BROOK Northeastern
at LITTLE ROCK SIU-Edwardsville
Maryland-Eastern Shore at MORGAN STATE
at SOUTH ALABAMA Buffalo
at NOTRE DAME Florida State
Delaware State at COPPIN STATE
at HOWARD 15½ South Carolina State
at NORFOLK STATE North Carolina Central
at YOUNGSTOWN STATE Robert Morris
at SE LOUISIANA Houston Christian
Grand Canyon at UNLV
at TENNESSEE STATE 14½ Western Illinois
at SOUTHEAST MISSOURI STATE 11½ Southern Indiana
at MCNEESE 15½ Incarnate Word
at LIPSCOMB Central Arkansas
at UC DAVIS Cal Poly
at NORTHERN KENTUCKY Milwaukee
at EASTERN KENTUCKY Stetson
at GRAMBLING Alabama State
Harvard at DARTMOUTH
at AUSTIN PEAY 13½ North Alabama
Colgate at BUCKNELL
at BETHUNE-COOKMAN 10½ Prairie View A&M
UT Rio Grande Valley at NEW ORLEANS
at EAST TEXAS A&M 2 Northwestern State
Jackson State at MISSISSIPPI VALLEY STATE
Akron at TROY
at SOUTHERN Alabama A&M
at FLORIDA A&M 3 Texas Southern
at CREIGHTON Seton Hall
Gonzaga 17½ at OREGON STATE
at MONTANA Idaho
Northern Colorado at IDAHO STATE
Georgia at LSU
Mercer at SAMFORD
Santa Clara at WASHINGTON STATE
at SOUTH DAKOTA STATE 10½ South Dakota
at SFA Lamar
at UAPB Alcorn State
Duke 5 at NORTH CAROLINA
at CSU FULLERTON CSU Bakersfield
at ALBANY (NY) UMass-Lowell
Ohio at OLD DOMINION
at HIGH POINT 13½ Radford
at WRIGHT STATE Purdue Fort Wayne
Merrimack at RIDER
at IONA Mount St. Mary’s
at FAIRFIELD Marist
at JACKSONVILLE STATE Kennesaw State
San Diego State 21½ at AIR FORCE
Clemson at CAL
at MICHIGAN STATE Illinois
Seattle U 3 at PORTLAND
Pacific at PEPPERDINE
at ST. THOMAS 17½ Oral Roberts
at MONTANA STATE Eastern Washington
at CAL BAPTIST 10½ Abilene Christian
at STANFORD Georgia Tech
Utah State at WYOMING
at SOUTHERN UTAH Tarleton State
at KENTUCKY Tennessee
Florida at TEXAS A&M
at WEBER STATE Northern Arizona
at COLORADO STATE 14½ San Jose State
at UTEP 1 New Mexico State
at LOYOLA MARYMOUNT San Diego
at COLORADO Arizona State
at UCLA Washington
at NEVADA 10½ Fresno State
at NEW MEXICO Boise State
Portland State at SACRAMENTO STATE
at UCSB UC Irvine
Houston at BYU
at SAINT MARY’S (CA) 11½ San Francisco
at HAWAII UCSD

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up