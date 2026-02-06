NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Seattle 4½ 4½ (45½) at NEW ENGLAND NBA Saturday FAVORITE LINE O/U UNDERDOG…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Seattle
|4½
|4½
|(45½)
|at NEW ENGLAND
NBA
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at BROOKLYN
|4½
|(219½)
|Washington
|at OKLAHOMA CITY
|3½
|(213½)
|Houston
|at SAN ANTONIO
|OFF
|(OFF)
|Dallas
|at ORLANDO
|9½
|(235½)
|Utah
|Charlotte
|1½
|(231½)
|at ATLANTA
|Denver
|5½
|(228½)
|at CHICAGO
|at LA LAKERS
|3½
|(224½)
|Golden State
|at PHOENIX
|1½
|(221½)
|Philadelphia
|at PORTLAND
|8
|(233½)
|Memphis
|Cleveland
|11½
|(234)
|at SACRAMENTO
COLLEGE BASKETBALL
Saturday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Louisville
|8½
|at WAKE FOREST
|at INDIANA
|4½
|Wisconsin
|Nebraska
|12½
|at RUTGERS
|at NC STATE
|9½
|Virginia Tech
|at VIRGINIA
|13½
|Syracuse
|Lafayette
|1½
|at ARMY
|Arkansas
|6½
|at MISSISSIPPI STATE
|Temple
|2½
|at EAST CAROLINA
|Villanova
|3½
|at GEORGETOWN
|at ELON
|4½
|Drexel
|East Tennessee State
|14½
|at VMI
|at CENT. CONN. ST.
|5½
|Wagner
|UMass
|1½
|at COASTAL CAROLINA
|at APPALACHIAN STATE
|6½
|Eastern Michigan
|Middle Tennessee
|4½
|at DELAWARE
|Missouri
|1½
|at SOUTH CAROLINA
|at NEW HAVEN
|5½
|Chicago State
|at PURDUE
|20½
|Oregon
|at LE MOYNE
|7½
|Saint Francis (PA)
|at BOSTON UNIVERSITY
|3½
|Loyola (MD)
|at VERMONT
|10½
|New Hampshire
|at RHODE ISLAND
|5½
|Richmond
|Jacksonville
|1½
|at WEST GEORGIA
|at CHATTANOOGA
|9½
|Citadel
|Campbell
|3½
|at N.C. A&T
|at NORTH DAKOTA STATE
|10
|Omaha
|at NORTH DAKOTA
|3½
|Denver
|Sacred Heart
|1½
|at MANHATTAN
|Miami (FL)
|7½
|at BOSTON COLLEGE
|at MARQUETTE
|2½
|Butler
|at LIBERTY
|9½
|Missouri State
|at PENNSYLVANIA
|3½
|Princeton
|Siena
|1
|at SAINT PETER’S
|at DUQUESNE
|1½
|George Washington
|at COLUMBIA
|1½
|Cornell
|Lehigh
|1½
|at HOLY CROSS
|at WINTHROP
|10½
|Longwood
|at PRESBYTERIAN
|16½
|Gardner-Webb
|at IOWA STATE
|15½
|Baylor
|at TCU
|9½
|Kansas State
|Charleston Southern
|1½
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|at IU INDIANAPOLIS
|1½
|Cleveland State
|at GREEN BAY
|3½
|Detroit Mercy
|North Texas
|10
|at UTSA
|SMU
|4½
|at PITTSBURGH
|Saint Bonaventure
|1½
|at FORDHAM
|FGCU
|2½
|at BELLARMINE
|at GEORGIA STATE
|5½
|Northern Illinois
|at QUINNIPIAC
|13
|Niagara
|at TEXAS
|9½
|Ole Miss
|William & Mary
|4½
|at HAMPTON
|at KANSAS
|19½
|Utah
|Sam Houston
|3½
|at LOUISIANA TECH
|Kent State
|5½
|at SOUTHERN MISS
|at SAINT LOUIS
|23½
|La Salle
|at ARKANSAS STATE
|2½
|Bowling Green
|at WESTERN KENTUCKY
|3½
|Florida International
|Ball State
|4½
|at UL MONROE
|at TEXAS STATE
|5½
|Western Michigan
|at VANDERBILT
|13½
|Oklahoma
|at FAIRLEIGH DICKINSON
|2½
|Mercyhurst
|at LOUISIANA
|2½
|Central Michigan
|at HOFSTRA
|3½
|Towson
|at NAVY
|5½
|American
|at LIU
|10½
|Stonehill
|Miami (OH)
|2½
|at MARSHALL
|at CSU NORTHRIDGE
|9½
|UC Riverside
|at WOFFORD
|4½
|Western Carolina
|at NJIT
|8
|Binghamton
|at UTAH VALLEY
|10½
|UT Arlington
|at PROVIDENCE
|5½
|DePaul
|at QUEENS
|15½
|North Florida
|at GEORGE MASON
|8½
|Saint Joseph’s (PA)
|at ARIZONA
|20½
|Oklahoma State
|at AUBURN
|3½
|Alabama
|at UT MARTIN
|8½
|Morehead State
|at BRYANT
|2½
|Maine
|at TENNESSEE TECH
|4½
|Eastern Illinois
|Toledo
|1½
|at JAMES MADISON
|at NICHOLLS STATE
|1½
|Texas A&M-CC
|at STONY BROOK
|4½
|Northeastern
|at LITTLE ROCK
|1½
|SIU-Edwardsville
|Maryland-Eastern Shore
|1½
|at MORGAN STATE
|at SOUTH ALABAMA
|2½
|Buffalo
|at NOTRE DAME
|2½
|Florida State
|Delaware State
|2½
|at COPPIN STATE
|at HOWARD
|15½
|South Carolina State
|at NORFOLK STATE
|4½
|North Carolina Central
|at YOUNGSTOWN STATE
|3½
|Robert Morris
|at SE LOUISIANA
|4½
|Houston Christian
|Grand Canyon
|3½
|at UNLV
|at TENNESSEE STATE
|14½
|Western Illinois
|at SOUTHEAST MISSOURI STATE
|11½
|Southern Indiana
|at MCNEESE
|15½
|Incarnate Word
|at LIPSCOMB
|3½
|Central Arkansas
|at UC DAVIS
|6½
|Cal Poly
|at NORTHERN KENTUCKY
|7½
|Milwaukee
|at EASTERN KENTUCKY
|8½
|Stetson
|at GRAMBLING
|5½
|Alabama State
|Harvard
|1½
|at DARTMOUTH
|at AUSTIN PEAY
|13½
|North Alabama
|Colgate
|4½
|at BUCKNELL
|at BETHUNE-COOKMAN
|10½
|Prairie View A&M
|UT Rio Grande Valley
|1½
|at NEW ORLEANS
|at EAST TEXAS A&M
|2
|Northwestern State
|Jackson State
|8½
|at MISSISSIPPI VALLEY STATE
|Akron
|4½
|at TROY
|at SOUTHERN
|6½
|Alabama A&M
|at FLORIDA A&M
|3
|Texas Southern
|at CREIGHTON
|1½
|Seton Hall
|Gonzaga
|17½
|at OREGON STATE
|at MONTANA
|2½
|Idaho
|Northern Colorado
|1½
|at IDAHO STATE
|Georgia
|1½
|at LSU
|Mercer
|1½
|at SAMFORD
|Santa Clara
|7½
|at WASHINGTON STATE
|at SOUTH DAKOTA STATE
|10½
|South Dakota
|at SFA
|8½
|Lamar
|at UAPB
|7½
|Alcorn State
|Duke
|5
|at NORTH CAROLINA
|at CSU FULLERTON
|9½
|CSU Bakersfield
|at ALBANY (NY)
|3½
|UMass-Lowell
|Ohio
|2½
|at OLD DOMINION
|at HIGH POINT
|13½
|Radford
|at WRIGHT STATE
|7½
|Purdue Fort Wayne
|Merrimack
|9½
|at RIDER
|at IONA
|4½
|Mount St. Mary’s
|at FAIRFIELD
|1½
|Marist
|at JACKSONVILLE STATE
|1½
|Kennesaw State
|San Diego State
|21½
|at AIR FORCE
|Clemson
|3½
|at CAL
|at MICHIGAN STATE
|1½
|Illinois
|Seattle U
|3
|at PORTLAND
|Pacific
|7½
|at PEPPERDINE
|at ST. THOMAS
|17½
|Oral Roberts
|at MONTANA STATE
|5½
|Eastern Washington
|at CAL BAPTIST
|10½
|Abilene Christian
|at STANFORD
|8½
|Georgia Tech
|Utah State
|7½
|at WYOMING
|at SOUTHERN UTAH
|1½
|Tarleton State
|at KENTUCKY
|1½
|Tennessee
|Florida
|6½
|at TEXAS A&M
|at WEBER STATE
|6½
|Northern Arizona
|at COLORADO STATE
|14½
|San Jose State
|at UTEP
|1
|New Mexico State
|at LOYOLA MARYMOUNT
|4½
|San Diego
|at COLORADO
|3½
|Arizona State
|at UCLA
|5½
|Washington
|at NEVADA
|10½
|Fresno State
|at NEW MEXICO
|6½
|Boise State
|Portland State
|4½
|at SACRAMENTO STATE
|at UCSB
|1½
|UC Irvine
|Houston
|1½
|at BYU
|at SAINT MARY’S (CA)
|11½
|San Francisco
|at HAWAII
|7½
|UCSD
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.