All Times EST

GP W L OL SOL Pts GF GA Peoria 38 28 9 1 0 57 109 69 Pensacola 37 21 11 4 1 47 112 110 Huntsville 37 20 11 5 1 46 119 97 Roanoke 38 20 15 2 1 43 107 102 Evansville 37 18 13 1 5 42 96 94 Quad City 38 17 16 4 1 39 100 107 Macon 35 15 14 3 3 36 83 91 Knoxville 36 16 17 1 2 35 87 100 Birmingham 37 15 17 1 4 35 97 123 Fayetteville 35 14 16 4 1 33 77 94

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Thursday’s Games

Macon 4, Pensacola 1

Roanoke 3, Knoxville 2

Friday’s Games

Birmingham at Fayetteville, 7 p.m.

Evansville at Macon, 7 p.m.

Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.

Quad City at Huntsville, 8 p.m.

Knoxville at Pensacola, 8:05 p.m.

Saturday’s Games

Quad City at Huntsville, 4 p.m.

Birmingham at Fayetteville, 6 p.m.

Evansville at Macon, 6 p.m.

Peoria at Roanoke, 7:05 p.m.

Knoxville at Pensacola, 8:05 p.m.

Sunday’s Games

No games scheduled

Monday’s Games

No games scheduled

