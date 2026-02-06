Qatar Masters Scores

Friday At Doha Golf Club Doha, Qatar Purse: $3.2 million Yardage: 7,508; Par: 72 Second Round Patrick Reed, United States…
Friday
At Doha Golf Club
Doha, Qatar
Purse: $3.2 million
Yardage: 7,508; Par: 72
Second Round
|Patrick Reed, United States
|65-67—132
|Joakim Lagergren, Sweden
|67-66—133
|Daniel Hillier, New Zealand
|65-69—134
|Richard Sterne, South Africa
|68-66—134
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|66-69—135
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-66—135
|Matt Wallace, England
|69-66—135
|Kota Kaneko, Japan
|68-68—136
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|66-70—136
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-67—137
|Gregorio De Leo, Italy
|66-71—137
|Quentin Debove, France
|70-67—137
|Hennie Du Plessis, South Africa
|72-65—137
|Grant Forrest, Scotland
|70-67—137
|Kazuma Kobori, New Zealand
|67-70—137
|David Micheluzzi, Australia
|71-66—137
|Jesper Svensson, Sweden
|69-68—137
|Johannes Veerman, United States
|69-68—137
|Paul Waring, England
|69-68—137
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|69-69—138
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|70-68—138
|Mikael Lindberg, Sweden
|71-67—138
|Oliver Lindell, Finland
|66-72—138
|Guido Migliozzi, Italy
|68-70—138
|Hugo Townsend, Sweden
|72-66—138
|Cameron Adam, Scotland
|70-69—139
|Dan Bradbury, England
|70-69—139
|Todd Clements, England
|72-67—139
|Matthew Jordan, England
|69-70—139
|Marcus Kinhult, Sweden
|66-73—139
|Daniel Rodrigues, Portugal
|69-70—139
|Jason Scrivener, Australia
|71-68—139
|Adam Blomme, Sweden
|68-72—140
|Nacho Elvira, Spain
|74-66—140
|Dylan Frittelli, South Africa
|70-70—140
|Daniel Van Tonder, South Africa
|69-71—140
|Marcus Armitage, England
|73-68—141
|Adri Arnaus, Spain
|70-71—141
|Sean Crocker, United States
|70-71—141
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|72-69—141
|Julien Guerrier, France
|70-71—141
|Padraig Harrington, Ireland
|71-70—141
|Calum Hill, Scotland
|72-69—141
|Tobias Jonsson, Sweden
|69-72—141
|Nathan Kimsey, England
|70-71—141
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|73-68—141
|Frederic Lacroix, France
|70-71—141
|Francesco Laporta, Italy
|69-72—141
|Antoine Rozner, France
|70-71—141
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-71—141
|Andy Sullivan, England
|72-69—141
|Tom Vaillant, France
|70-71—141
|Sam Bairstow, England
|72-70—142
|Clement Charmasson, France
|71-71—142
|Oihan Guillamoundeguy, France
|74-68—142
|Romain Langasque, France
|72-70—142
|Pablo Larrazabal, Spain
|71-71—142
|Junghwan Lee, South Korea
|73-69—142
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|71-71—142
|Taehoon Ok, South Korea
|71-71—142
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|71-71—142
|Renato Paratore, Italy
|71-71—142
|Ryan Peake, Australia
|71-71—142
|Sebastian Soderberg, Sweden
|70-72—142
|Brandon Stone, South Africa
|71-71—142
|Mike Toorop, Netherlands
|71-71—142
|Bernd Wiesberger, Austria
|73-69—142
Missed Cut
|Jonathan Broomhead, South Africa
|71-72—143
|Martin Couvra, France
|69-74—143
|Alex Fitzpatrick, England
|75-68—143
|Casey Jarvis, South Africa
|75-68—143
|Ryggs Johnston, United States
|69-74—143
|James Morrison, England
|72-71—143
|Ryan Palmer, United States
|74-69—143
|Andrea Pavan, Italy
|72-71—143
|Anthony Quayle, Australia
|72-71—143
|JC Ritchie, South Africa
|74-69—143
|Brandon Robinson-Thompson, England
|75-68—143
|Daniel Young, Scotland
|74-69—143
|Yanhan Zhou, China
|70-73—143
|Matthew Baldwin, England
|73-71—144
|Albin Bergstrom, Sweden
|73-71—144
|Jorge Campillo, Spain
|71-73—144
|Aaron Cockerill, Canada
|74-70—144
|Joe Dean, England
|73-71—144
|David Law, Scotland
|77-67—144
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|74-70—144
|Connor McKinney, Australia
|74-70—144
|Fred Biondi, Brazil
|75-70—145
|Alejandro Del Rey, Spain
|73-72—145
|Manuel Elvira, Spain
|75-70—145
|Ross Fisher, England
|74-71—145
|Joel Girrbach, Switzerland
|72-73—145
|Jordan Gumberg, United States
|77-68—145
|Angel Hidalgo, Spain
|72-73—145
|Michael Hollick, South Africa
|72-73—145
|Scott Jamieson, Scotland
|74-71—145
|Jeong-Weon Ko, France
|73-72—145
|Dominic McGlinchey, Scotland
|73-72—145
|Richie Ramsay, Scotland
|75-70—145
|David Ravetto, France
|71-74—145
|Marcel Schneider, Germany
|73-72—145
|Joshua Berry, England
|73-73—146
|Filippo Celli, Italy
|74-72—146
|Ugo Coussaud, France
|69-77—146
|Jens Dantorp, Sweden
|74-72—146
|Wenyi Ding, China
|70-76—146
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-75—146
|Rikuya Hoshino, Japan
|71-75—146
|Luke List, United States
|77-69—146
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-72—146
|Eddie Pepperell, England
|76-70—146
|Connor Syme, Scotland
|76-70—146
|Quim Vidal, Spain
|70-76—146
|Jack Yule, England
|75-71—146
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|76-71—147
|Andreas Halvorsen, Norway
|76-71—147
|Felix Mory, France
|74-73—147
|Shubhankar Sharma, India
|73-74—147
|Darren Fichardt, South Africa
|75-73—148
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|73-75—148
|Niklas Lemke, Sweden
|71-77—148
|Stefano Mazzoli, Italy
|77-71—148
|Yuvraj Sandhu, India
|72-76—148
|Maximilian Steinlechner, Austria
|73-75—148
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|71-77—148
|Ashun Wu, China
|74-74—148
|Andres Gallegos, Argentina
|71-78—149
|Justin Harding, South Africa
|79-70—149
|Hunter Logan, United States
|74-75—149
|Zander Lombard, South Africa
|71-78—149
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|77-72—149
|Jeff Winther, Denmark
|71-78—149
|Chris Wood, England
|77-72—149
|Daniil Sokolov, Qatar
|74-77—151
|Euan Walker, Scotland
|76-75—151
|Ali Saleh Al Kaabi, Qatar
|74-78—152
|Jack Senior, England
|75-77—152
|Oliver Fisher, England
|79-74—153
|Ockie Strydom, South Africa
|78-75—153
|Davis Bryant, United States
|80-75—155
|Andrew Charles Ikstrums, Australia
|78-77—155
|Reda El Hali, Morocco
|79-78—157
|Ali Al Shahrani, Qatar
|86-84—170
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.