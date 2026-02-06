Live Radio
Qatar Masters Scores

The Associated Press

February 6, 2026, 10:28 AM

Friday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.2 million

Yardage: 7,508; Par: 72

Second Round

Patrick Reed, United States 65-67—132
Joakim Lagergren, Sweden 67-66—133
Daniel Hillier, New Zealand 65-69—134
Richard Sterne, South Africa 68-66—134
Angel Ayora Fanegas, Spain 66-69—135
Ewen Ferguson, Scotland 69-66—135
Matt Wallace, England 69-66—135
Kota Kaneko, Japan 68-68—136
Jacob Skov Olesen, Denmark 66-70—136
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-67—137
Gregorio De Leo, Italy 66-71—137
Quentin Debove, France 70-67—137
Hennie Du Plessis, South Africa 72-65—137
Grant Forrest, Scotland 70-67—137
Kazuma Kobori, New Zealand 67-70—137
David Micheluzzi, Australia 71-66—137
Jesper Svensson, Sweden 69-68—137
Johannes Veerman, United States 69-68—137
Paul Waring, England 69-68—137
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-69—138
Sadom Kaewkanjana, Thailand 70-68—138
Mikael Lindberg, Sweden 71-67—138
Oliver Lindell, Finland 66-72—138
Guido Migliozzi, Italy 68-70—138
Hugo Townsend, Sweden 72-66—138
Cameron Adam, Scotland 70-69—139
Dan Bradbury, England 70-69—139
Todd Clements, England 72-67—139
Matthew Jordan, England 69-70—139
Marcus Kinhult, Sweden 66-73—139
Daniel Rodrigues, Portugal 69-70—139
Jason Scrivener, Australia 71-68—139
Adam Blomme, Sweden 68-72—140
Nacho Elvira, Spain 74-66—140
Dylan Frittelli, South Africa 70-70—140
Daniel Van Tonder, South Africa 69-71—140
Marcus Armitage, England 73-68—141
Adri Arnaus, Spain 70-71—141
Sean Crocker, United States 70-71—141
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 72-69—141
Julien Guerrier, France 70-71—141
Padraig Harrington, Ireland 71-70—141
Calum Hill, Scotland 72-69—141
Tobias Jonsson, Sweden 69-72—141
Nathan Kimsey, England 70-71—141
Jacques Kruyswijk, South Africa 73-68—141
Frederic Lacroix, France 70-71—141
Francesco Laporta, Italy 69-72—141
Antoine Rozner, France 70-71—141
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-71—141
Andy Sullivan, England 72-69—141
Tom Vaillant, France 70-71—141
Sam Bairstow, England 72-70—142
Clement Charmasson, France 71-71—142
Oihan Guillamoundeguy, France 74-68—142
Romain Langasque, France 72-70—142
Pablo Larrazabal, Spain 71-71—142
Junghwan Lee, South Korea 73-69—142
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-71—142
Taehoon Ok, South Korea 71-71—142
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 71-71—142
Renato Paratore, Italy 71-71—142
Ryan Peake, Australia 71-71—142
Sebastian Soderberg, Sweden 70-72—142
Brandon Stone, South Africa 71-71—142
Mike Toorop, Netherlands 71-71—142
Bernd Wiesberger, Austria 73-69—142

Missed Cut

Jonathan Broomhead, South Africa 71-72—143
Martin Couvra, France 69-74—143
Alex Fitzpatrick, England 75-68—143
Casey Jarvis, South Africa 75-68—143
Ryggs Johnston, United States 69-74—143
James Morrison, England 72-71—143
Ryan Palmer, United States 74-69—143
Andrea Pavan, Italy 72-71—143
Anthony Quayle, Australia 72-71—143
JC Ritchie, South Africa 74-69—143
Brandon Robinson-Thompson, England 75-68—143
Daniel Young, Scotland 74-69—143
Yanhan Zhou, China 70-73—143
Matthew Baldwin, England 73-71—144
Albin Bergstrom, Sweden 73-71—144
Jorge Campillo, Spain 71-73—144
Aaron Cockerill, Canada 74-70—144
Joe Dean, England 73-71—144
David Law, Scotland 77-67—144
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 74-70—144
Connor McKinney, Australia 74-70—144
Fred Biondi, Brazil 75-70—145
Alejandro Del Rey, Spain 73-72—145
Manuel Elvira, Spain 75-70—145
Ross Fisher, England 74-71—145
Joel Girrbach, Switzerland 72-73—145
Jordan Gumberg, United States 77-68—145
Angel Hidalgo, Spain 72-73—145
Michael Hollick, South Africa 72-73—145
Scott Jamieson, Scotland 74-71—145
Jeong-Weon Ko, France 73-72—145
Dominic McGlinchey, Scotland 73-72—145
Richie Ramsay, Scotland 75-70—145
David Ravetto, France 71-74—145
Marcel Schneider, Germany 73-72—145
Joshua Berry, England 73-73—146
Filippo Celli, Italy 74-72—146
Ugo Coussaud, France 69-77—146
Jens Dantorp, Sweden 74-72—146
Wenyi Ding, China 70-76—146
Ricardo Gouveia, Portugal 71-75—146
Rikuya Hoshino, Japan 71-75—146
Luke List, United States 77-69—146
Dylan Naidoo, South Africa 74-72—146
Eddie Pepperell, England 76-70—146
Connor Syme, Scotland 76-70—146
Quim Vidal, Spain 70-76—146
Jack Yule, England 75-71—146
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 76-71—147
Andreas Halvorsen, Norway 76-71—147
Felix Mory, France 74-73—147
Shubhankar Sharma, India 73-74—147
Darren Fichardt, South Africa 75-73—148
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 73-75—148
Niklas Lemke, Sweden 71-77—148
Stefano Mazzoli, Italy 77-71—148
Yuvraj Sandhu, India 72-76—148
Maximilian Steinlechner, Austria 73-75—148
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-77—148
Ashun Wu, China 74-74—148
Andres Gallegos, Argentina 71-78—149
Justin Harding, South Africa 79-70—149
Hunter Logan, United States 74-75—149
Zander Lombard, South Africa 71-78—149
Rocco Repetto Taylor, Spain 77-72—149
Jeff Winther, Denmark 71-78—149
Chris Wood, England 77-72—149
Daniil Sokolov, Qatar 74-77—151
Euan Walker, Scotland 76-75—151
Ali Saleh Al Kaabi, Qatar 74-78—152
Jack Senior, England 75-77—152
Oliver Fisher, England 79-74—153
Ockie Strydom, South Africa 78-75—153
Davis Bryant, United States 80-75—155
Andrew Charles Ikstrums, Australia 78-77—155
Reda El Hali, Morocco 79-78—157
Ali Al Shahrani, Qatar 86-84—170

