Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Maryland Eastern Shore at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Lehigh at Miami — ACCNX
Pittsburgh at North Carolina — ESPN, ESPN app, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Mercyhurst at St. Francis (PA) — NEC Front Row
Penn State at Oregon — BTN, Fubo Sports
St. Francis (PA) at Mercyhurst — NEC Front Row
East Carolina at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Duquesne at Fordham — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Boston University at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Cleveland State at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
La Salle at George Washington — Monumental SN, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Lehigh at Lafayette — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Pennsylvania at Columbia — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports
Penn State at Michigan — BTN
The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.