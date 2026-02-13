Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

February 13, 2026, 11:19 AM

Maryland Eastern Shore at La Salle — ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Lehigh at Miami — ACCNX

Pittsburgh at North Carolina — ESPN, ESPN app, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Mercyhurst at St. Francis (PA) — NEC Front Row

Penn State at Oregon — BTN, Fubo Sports

St. Francis (PA) at Mercyhurst — NEC Front Row

East Carolina at Temple — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Duquesne at Fordham — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Boston University at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Cleveland State at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

La Salle at George Washington — Monumental SN, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Lehigh at Lafayette — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Pennsylvania at Columbia — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Penn State at Michigan — BTN

