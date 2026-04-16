NBA Playoff Glance

April 16, 2026, 1:42 PM

By The Associated Press

All Times EDT

PLAY-IN TOURNAMENT

Tuesday, April 14

Eastern Conference

Game 1 – Charlotte 127, Miami 126, OT

Western Conference

Game 2 – Portland 114, Phoenix 110

Wednesday, April 15

Eastern Conference

Game 3 – Philadelphia 109, Orlando 97

Western Conference

Game 4 – Golden State 126, Los Angeles Clippers 121

Friday, April 17

Eastern Conference

Game 5 – Charlotte at Orlando, 7:30 p.m. (PRIME VIDEO)

Western Conference

Game 6 – Golden State at Phoenix, 10 p.m. (PRIME VIDEO)

FIRST ROUND

(Best-of-7; x-if necessary)

Eastern Conference

(1) Detroit vs. (8) Charlotte/Orlando winner

Game 1 — Charlotte/Orlando at Detroit, Sunday, April 19, 6:30 p.m. (NBC)

Game 2 — Charlotte/Orlando at Detroit, Wednesday, April 22, 7 p.m. (ESPN)

Game 3 — Detroit at Charlotte/Orlando, Saturday, April 25, 1 p.m. (PEACOCK)

Game 4 — Detroit at Charlotte/Orlando, TBD

x-Game 5 — Charlotte/Orlando at Detroit, TBD

x-Game 6 — Detroit at Charlotte/Orlando, TBD

x-Game 7 — Charlotte/Orlando at Detroit, TBD

(2) Boston vs. (7) Philadelphia

Game 1 — Philadelphia at Boston, Sunday, April 19, 1 p.m. (ABC)

Game 2 — Philadelphia at Boston, Tuesday, April 21, 7 p.m. (PEACOCK)

Game 3 — Boston at Philadelphia, Friday, April 24, 7 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 4 — Boston at Philadelphia, Sunday, April 26, 7 p.m. (NBC)

x-Game 5 — Philadelphia at Boston, TBD

x-Game 6 — Boston at Philadelphia, TBD

x-Game 7 — Philadelphia at Boston, TBD

(3) New York vs. (6) Atlanta

Game 1 — Atlanta at New York, Saturday, April 18, 6 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 2 — Atlanta at New York, Monday, April 20, 8 p.m. (NBC)

Game 3 — New York at Atlanta, Thursday, April 23, 7 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 4 — New York at Atlanta, Saturday, April 25, 6 p.m. (NBC)

x-Game 5 — Atlanta at New York, TBD

x-Game 6 — New York at Atlanta, TBD

x-Game 7 — Atlanta at New York, TBD

(4) Cleveland vs. (5) Toronto

Game 1 — Toronto at Cleveland, Saturday, April 18, 1 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 2 — Toronto at Cleveland, Monday, April 20, 7 p.m. (PEACOCK)

Game 3 — Cleveland at Toronto, Thursday, April 23, 8 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 4 — Cleveland at Toronto, Sunday, April 26, 1 p.m. (NBC)

x-Game 5 — Toronto at Cleveland, TBD

x-Game 6 — Cleveland at Toronto, TBD

x-Game 7 — Toronto at Cleveland, TBD

Western Conference

(1) Oklahoma City vs. (8) Golden State/Phoenix winner

Game 1 — Golden State/Phoenix at Oklahoma City, Sunday, April 19, 3:30 p.m. (ABC)

Game 2 — Golden State/Phoenix at Oklahoma City, Wednesday, April 22, 9:30 p.m. (ESPN)

Game 3 — Oklahoma City at Golden State/Phoenix, Saturday, April 25, 3:30 p.m. (NBC)

Game 4 — Oklahoma City at Golden State/Phoenix, TBD

x-Game 5 — Golden State/Phoenix at Oklahoma City, TBD

x-Game 6 — Oklahoma City at Golden State/Phoenix, TBD

x-Game 7 — Golden State/Phoenix at Oklahoma City, TBD

(2) San Antonio vs. (7) Portland

Game 1 — Portland at San Antonio, Sunday, April 19, 9 p.m. (NBC)

Game 2 — Portland at San Antonio, Tuesday, April 21, 8 p.m. (NBC)

Game 3 — San Antonio at Portland, Friday, April 24, 10:30 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 4 — San Antonio at Portland, Sunday, April 26, 3:30 p.m. (ESPN)

x-Game 5 — Portland at San Antonio, TBD

x-Game 6 — San Antonio at Portland, TBD

x-Game 7 — Portland at San Antonio, TBD

(3) Denver vs. (6) Minnesota

Game 1 — Minnesota at Denver, Saturday, April 18, 3:30 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 2 — Minnesota at Denver, Monday, April 20, 10:30 p.m. (NBC)

Game 3 — Denver at Minnesota, Thursday, April 23, 9:30 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 4 — Denver at Minnesota, Saturday, April 25, 8:30 p.m. (ABC)

x-Game 5 — Minnesota at Denver, TBD

x-Game 6 — Denver at Minnesota, TBD

x-Game 7 — Minnesota at Denver, TBD

(4) L.A. Lakers vs. (5) Houston

Game 1 — Houston at L.A. Lakers, Saturday, April 18, 8:30 p.m. (ABC)

Game 2 — Houston at L.A. Lakers, Tuesday, April 21, 10:30 p.m. (NBC)

Game 3 — L.A. Lakers at Houston, Friday, April 24, 8 p.m. (PRIME VIDEO)

Game 4 — L.A. Lakers at Houston, Sunday, April 26, 9:30 p.m. (NBC)

x-Game 5 — Houston at L.A. Lakers, TBD

x-Game 6 — L.A. Lakers at Houston, TBD

x-Game 7 — Houston at L.A. Lakers, TBD

CONFERENCE SEMIFINALS

(Best-of-7; x-if necessary)

Teams TBD

Begins Saturday, May 2

Dates/Times will be updated after completion of previous round

CONFERENCE FINALS

(Best-of-7; x-if necessary)

Teams TBD

Dates/Times will be updated after completion of previous round

Eastern Conference

Begins Tuesday, May 19

Western Conference

Begins Wednesday, May 20

FINALS

(Best-of-7; x-if necessary)

Game 1 — Thursday, June 3: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)

Game 2 — Friday, June 5: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)

Game 3 — Monday, June 8: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)

Game 4 — Wednesday, June 10: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)

x-Game 5 — Saturday, June 13: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)

x-Game 6 — Tuesday, June 16: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)

x-Game 7 — Friday, June 19: TBD at TBD, 8:30 p.m. (ABC)

