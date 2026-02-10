Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

February 10, 2026, 9:31 AM

VCU at La Salle — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

American at Lehigh — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Temple at Tulane — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Loyola Chicago at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

George Washington at Saint Joseph’s — NBCS Philadelphia, ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Villanova at Xavier — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Robert Morris at Youngstown State — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

Bucknell at Navy — ESPN app, ESPN Select, ESPN Unlimited, Fubo Sports

New York at Philadelphia — ESPN, ESPN Deportes, MSGSN, ESPN app, Fubo Sports, Gotham Sports App

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

