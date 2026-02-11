Live Radio
Olympic Sports on TV for Thursday, Feb. 12

The Associated Press

February 11, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Feb. 12

ALPINE SKIING

5:30 a.m.

Streaming only — Women’s Super-G

USA — Women’s Super-G

CROSS-COUNTRY SKIING

7:00 a.m.

Streaming only — Women’s 10km Free

7:15 a.m.

USA — Women’s 10km Free

4:00 p.m.

NBC — Women’s 10km Free

CURLING

3:05 a.m.

Streaming only — Canada vs. Denmark (W Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. Switzerland (W Round-Robin)

Streaming only — Japan vs. Sweden (W Round-Robin)

Streaming only — South Korea vs. United States (W Round-Robin)

8:05 a.m.

Streaming only — Great Britain vs. Sweden (M Round-Robin)

Streaming only — Norway vs. Germany (M Round-Robin)

Streaming only — United States vs. Switzerland (M Round-Robin)

9:15 a.m.

USA — South Korea vs. United States (W Round-Robin)

1:05 a.m.

Streaming only — China vs. Great Britain (W Round-Robin)

Streaming only — Denmark vs. Japan (W Round-Robin)

Streaming only — Italy vs. South Korea (W Round-Robin)

Streaming only — Sweden vs. United States (W Round-Robin)

5:00 p.m.

CNBC — United States vs. Switzerland (M Round-Robin)

9:30 p.m.

USA — Sweden vs. United States (W Round-Robin)

FIGURE SKATING

1:30 a.m.

USA — Ice Dance: Free Dance (Re-air)

FREESTYLE SKIING

4:00 a.m.

Streaming only — Men’s Moguls: Qualifying Round 2

USA — Men’s Moguls: Qualifying Round 1

6:15 a.m.

Streaming only — Men’s Moguls: Final

6:45 a.m.

USA — Men’s Moguls: Final

12:00 p.m.

NBC — Men’s Moguls: Final

HOCKEY

6:10 a.m.

Streaming only — Switzerland vs. France (Men’s Group A)

10:30 a.m.

USA — Czechia vs. Canada (Men’s Group A)

3:00 p.m.

USA — Latvia vs. United States (Men’s Group C)

3:10 p.m.

Streaming only — Germany vs. Denmark (Men’s Group C)

6:00 p.m.

USA — Czechia vs. Canada (Men’s Group A) Re-air

8:00 p.m.

USA — Germany vs. Denmark (Men’s Group C)

11:00 p.m.

USA — Latvia vs. United States (Men’s Group C) Re-air

LUGE

12:30 p.m.

Streaming only — Luge Team Relay

12:45 p.m.

NBC — Team Relay Final

NORDIC COMBINED

12:00 a.m.

USA — Men’s Normal Hill (Re-air)

SHORT TRACK

2:15 p.m.

Streaming only — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals

USA — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals

2:55 p.m.

NBC — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals

SKELETON

3:30 a.m.

Streaming only — Men’s Skeleton: Runs 1-2

1:45 p.m.

USA — Men’s Skeleton: Runs 1-2

SNOWBOARDING

12:45 a.m.

USA — W Snowboard Halfpipe: Qualifying (Re-air)

4:00 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Cross: Qualifying

4:35 a.m.

USA — Men’s Snowboard Cross: Qualifying

7:45 a.m.

Streaming only — Men’s Snowboard Cross: Finals

8:35 a.m.

USA — Men’s Snowboard Cross: Finals

1:30 p.m.

NBC — Women’s Snowboard Halfpipe: Final

Streaming only — Women’s Snowboard Halfpipe: Final

5:30 p.m.

USA — Men’s Snowboard Cross: Finals (Re-air)

SPEED SKATING

10:30 a.m.

Streaming only — Women’s 5000m

1:00 p.m.

USA — Women’s 5000m

_____

