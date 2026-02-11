Olympic Sports on TV for Thursday, Feb. 12

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, Feb. 12
ALPINE SKIING
5:30 a.m.
Streaming only — Women’s Super-G
USA — Women’s Super-G
CROSS-COUNTRY SKIING
7:00 a.m.
Streaming only — Women’s 10km Free
7:15 a.m.
USA — Women’s 10km Free
4:00 p.m.
NBC — Women’s 10km Free
CURLING
3:05 a.m.
Streaming only — Canada vs. Denmark (W Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. Switzerland (W Round-Robin)
Streaming only — Japan vs. Sweden (W Round-Robin)
Streaming only — South Korea vs. United States (W Round-Robin)
8:05 a.m.
Streaming only — Great Britain vs. Sweden (M Round-Robin)
Streaming only — Norway vs. Germany (M Round-Robin)
Streaming only — United States vs. Switzerland (M Round-Robin)
9:15 a.m.
USA — South Korea vs. United States (W Round-Robin)
1:05 a.m.
Streaming only — China vs. Great Britain (W Round-Robin)
Streaming only — Denmark vs. Japan (W Round-Robin)
Streaming only — Italy vs. South Korea (W Round-Robin)
Streaming only — Sweden vs. United States (W Round-Robin)
5:00 p.m.
CNBC — United States vs. Switzerland (M Round-Robin)
9:30 p.m.
USA — Sweden vs. United States (W Round-Robin)
FIGURE SKATING
1:30 a.m.
USA — Ice Dance: Free Dance (Re-air)
FREESTYLE SKIING
4:00 a.m.
Streaming only — Men’s Moguls: Qualifying Round 2
USA — Men’s Moguls: Qualifying Round 1
6:15 a.m.
Streaming only — Men’s Moguls: Final
6:45 a.m.
USA — Men’s Moguls: Final
12:00 p.m.
NBC — Men’s Moguls: Final
HOCKEY
6:10 a.m.
Streaming only — Switzerland vs. France (Men’s Group A)
10:30 a.m.
USA — Czechia vs. Canada (Men’s Group A)
3:00 p.m.
USA — Latvia vs. United States (Men’s Group C)
3:10 p.m.
Streaming only — Germany vs. Denmark (Men’s Group C)
6:00 p.m.
USA — Czechia vs. Canada (Men’s Group A) Re-air
8:00 p.m.
USA — Germany vs. Denmark (Men’s Group C)
11:00 p.m.
USA — Latvia vs. United States (Men’s Group C) Re-air
LUGE
12:30 p.m.
Streaming only — Luge Team Relay
12:45 p.m.
NBC — Team Relay Final
NORDIC COMBINED
12:00 a.m.
USA — Men’s Normal Hill (Re-air)
SHORT TRACK
2:15 p.m.
Streaming only — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals
USA — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals
2:55 p.m.
NBC — Women’s 500m & Men’s 1000m Finals
SKELETON
3:30 a.m.
Streaming only — Men’s Skeleton: Runs 1-2
1:45 p.m.
USA — Men’s Skeleton: Runs 1-2
SNOWBOARDING
12:45 a.m.
USA — W Snowboard Halfpipe: Qualifying (Re-air)
4:00 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Cross: Qualifying
4:35 a.m.
USA — Men’s Snowboard Cross: Qualifying
7:45 a.m.
Streaming only — Men’s Snowboard Cross: Finals
8:35 a.m.
USA — Men’s Snowboard Cross: Finals
1:30 p.m.
NBC — Women’s Snowboard Halfpipe: Final
Streaming only — Women’s Snowboard Halfpipe: Final
5:30 p.m.
USA — Men’s Snowboard Cross: Finals (Re-air)
SPEED SKATING
10:30 a.m.
Streaming only — Women’s 5000m
1:00 p.m.
USA — Women’s 5000m
