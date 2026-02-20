Olympic Sports on TV for Feb. 21 – 22

(All times Eastern)
Saturday, Feb. 21
BIATHLON
8:15 a.m.
Streaming only — Women’s 12.5km Mass Start
USA — Women’s 12.5km Mass Start
1:30 p.m.
USA — Women’s 12.5km Mass Start (Re-air)
10:00 p.m.
USA — Women’s 12.5km Mass Start (Re-air)
BOBSLED
4:00 a.m.
Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 1-2
USA — Four-Man Bobsled: Run 1
11:00 a.m.
USA — Four-Man Bobsled: Runs 1-2
1:00 p.m.
NBC — Two-Woman Bobsled: Run 3
Streaming only — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4
3:15 p.m.
NBC — Two-Woman Bobsled: Run 4
5:15 p.m.
NBC — Four-Man Bobsled: Runs 1-2
8:45 p.m.
USA — Four-Man Bobsled: Runs 1-2 (Re-air)
CROSS-COUNTRY SKIING
5:00 a.m.
Streaming only — Men’s 50km Mass Start Classic
6:10 a.m.
USA — Men’s 50km Mass Start Classic
11:30 a.m.
NBC — Men’s 50km Mass Start Classic
5:00 p.m.
USA — Men’s 50km Mass Start Classic (Re-air)
CURLING
1:00 a.m.
USA — Men’s Bronze Final (Re-air)
8:05 a.m.
Streaming only — Women’s Bronze Final
10:20 a.m.
USA — Women’s Bronze Final
1:00 p.m.
CNBC — Men’s Gold Final
4:00 p.m.
CNBC — Women’s Bronze Final
FIGURE SKATING
2:00 p.m.
Streaming only — Exhibition Gala
2:55 p.m.
NBC — Exhibition Gala
3:50 p.m.
NBC — Exhibition Gala
FREESTYLE SKIING
3:00 a.m.
USA — Men’s Freeski Halfpipe: Final (Re-air)
4:00 a.m.
Streaming only — Men’s Ski Cross: Qualifying
4:45 a.m.
Streaming only — Mixed Team Aerials: Final
USA — Mixed Team Aerials: Final
5:55 a.m.
Streaming only — Men’s Ski Cross: Finals
11:45 a.m.
USA — Men’s Ski Cross: Finals
12:15 p.m.
USA — Mixed Team Aerials: Final (Re-air)
1:30 p.m.
NBC — Women’s Freeski Halfpipe: Final
Streaming only — Women’s Freeski Halfpipe: Final
3:30 p.m.
NBC — Mixed Team Aerials: Final
9:30 p.m.
USA — Men’s Ski Cross: Finals (Re-air)
HOCKEY
2:40 p.m.
Streaming only — Men’s Bronze Final
USA — Men’s Bronze Final
7:00 p.m.
CNBC — Men’s Bronze Final (Re-air)
11:00 p.m.
USA — Men’s Bronze Final (Re-air)
SKI MOUNTAINEERING
7:30 a.m.
Streaming only — Mixed Team Relay
USA — Mixed Team Relay
8:00 p.m.
USA — Mixed Team Relay (Re-air)
SPEED SKATING
9:00 a.m.
Streaming only — Men’s & Women’s Mass Start
USA — Men’s & Women’s Mass Start
10:00 a.m.
NBC — Men’s & Women’s Mass Start
_____
Sunday, Feb. 22
BOBSLED
1:00 a.m.
USA — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4 (Re-air)
2:00 a.m.
Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 3-4
6:30 a.m.
USA — Four-Man Bobsled: Run 4
7:15 a.m.
NBC — Four-Man Bobsled: Run 4
11:00 a.m.
NBC — Four-Man Bobsled: Runs 3-4
CEREMONY
2 p.m.
NBC — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony
Streaming only — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony
CROSS-COUNTRY SKIING
4:00 a.m.
Streaming only — Women’s 50km Mass Start Classic
USA — Women’s 50km Mass Start Classic
8:00 a.m.
USA — Women’s 50km Mass Start Classic (Re-air)
11:45 a.m.
NBC — Women’s 50km Mass Start Classic
CURLING
5:05 a.m.
Streaming only — Women’s Gold Final
7:00 a.m.
NBC — Women’s Gold Final
USA — Women’s Gold Final
1:30 p.m.
USA — Women’s Gold Final (Re-air)
FIGURE SKATING
1:30 a.m.
USA — Exhibition Gala (Re-air)
HOCKEY
7:45 a.m.
NBC — Hockey Preview
8:10 a.m.
NBC — Men’s Gold Final
Streaming only — Men’s Gold Final
3:30 p.m.
USA — Men’s Gold Final (Re-air)
_____
