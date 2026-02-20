Live Radio
Olympic Sports on TV for Feb. 21 – 22

The Associated Press

February 20, 2026, 10:13 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Saturday, Feb. 21

BIATHLON

8:15 a.m.

Streaming only — Women’s 12.5km Mass Start

USA — Women’s 12.5km Mass Start

1:30 p.m.

USA — Women’s 12.5km Mass Start (Re-air)

10:00 p.m.

USA — Women’s 12.5km Mass Start (Re-air)

BOBSLED

4:00 a.m.

Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 1-2

USA — Four-Man Bobsled: Run 1

11:00 a.m.

USA — Four-Man Bobsled: Runs 1-2

1:00 p.m.

NBC — Two-Woman Bobsled: Run 3

Streaming only — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4

3:15 p.m.

NBC — Two-Woman Bobsled: Run 4

5:15 p.m.

NBC — Four-Man Bobsled: Runs 1-2

8:45 p.m.

USA — Four-Man Bobsled: Runs 1-2 (Re-air)

CROSS-COUNTRY SKIING

5:00 a.m.

Streaming only — Men’s 50km Mass Start Classic

6:10 a.m.

USA — Men’s 50km Mass Start Classic

11:30 a.m.

NBC — Men’s 50km Mass Start Classic

5:00 p.m.

USA — Men’s 50km Mass Start Classic (Re-air)

CURLING

1:00 a.m.

USA — Men’s Bronze Final (Re-air)

8:05 a.m.

Streaming only — Women’s Bronze Final

10:20 a.m.

USA — Women’s Bronze Final

1:00 p.m.

CNBC — Men’s Gold Final

4:00 p.m.

CNBC — Women’s Bronze Final

FIGURE SKATING

2:00 p.m.

Streaming only — Exhibition Gala

2:55 p.m.

NBC — Exhibition Gala

3:50 p.m.

NBC — Exhibition Gala

FREESTYLE SKIING

3:00 a.m.

USA — Men’s Freeski Halfpipe: Final (Re-air)

4:00 a.m.

Streaming only — Men’s Ski Cross: Qualifying

4:45 a.m.

Streaming only — Mixed Team Aerials: Final

USA — Mixed Team Aerials: Final

5:55 a.m.

Streaming only — Men’s Ski Cross: Finals

11:45 a.m.

USA — Men’s Ski Cross: Finals

12:15 p.m.

USA — Mixed Team Aerials: Final (Re-air)

1:30 p.m.

NBC — Women’s Freeski Halfpipe: Final

Streaming only — Women’s Freeski Halfpipe: Final

3:30 p.m.

NBC — Mixed Team Aerials: Final

9:30 p.m.

USA — Men’s Ski Cross: Finals (Re-air)

HOCKEY

2:40 p.m.

Streaming only — Men’s Bronze Final

USA — Men’s Bronze Final

7:00 p.m.

CNBC — Men’s Bronze Final (Re-air)

11:00 p.m.

USA — Men’s Bronze Final (Re-air)

SKI MOUNTAINEERING

7:30 a.m.

Streaming only — Mixed Team Relay

USA — Mixed Team Relay

8:00 p.m.

USA — Mixed Team Relay (Re-air)

SPEED SKATING

9:00 a.m.

Streaming only — Men’s & Women’s Mass Start

USA — Men’s & Women’s Mass Start

10:00 a.m.

NBC — Men’s & Women’s Mass Start

_____

Sunday, Feb. 22

BOBSLED

1:00 a.m.

USA — Two-Woman Bobsled: Runs 3-4 (Re-air)

2:00 a.m.

Streaming only — Four-Man Bobsled: Runs 3-4

6:30 a.m.

USA — Four-Man Bobsled: Run 4

7:15 a.m.

NBC — Four-Man Bobsled: Run 4

11:00 a.m.

NBC — Four-Man Bobsled: Runs 3-4

CEREMONY

2 p.m.

NBC — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony

Streaming only — 2026 Winter Olympics Closing Ceremony

CROSS-COUNTRY SKIING

4:00 a.m.

Streaming only — Women’s 50km Mass Start Classic

USA — Women’s 50km Mass Start Classic

8:00 a.m.

USA — Women’s 50km Mass Start Classic (Re-air)

11:45 a.m.

NBC — Women’s 50km Mass Start Classic

CURLING

5:05 a.m.

Streaming only — Women’s Gold Final

7:00 a.m.

NBC — Women’s Gold Final

USA — Women’s Gold Final

1:30 p.m.

USA — Women’s Gold Final (Re-air)

FIGURE SKATING

1:30 a.m.

USA — Exhibition Gala (Re-air)

HOCKEY

7:45 a.m.

NBC — Hockey Preview

8:10 a.m.

NBC — Men’s Gold Final

Streaming only — Men’s Gold Final

3:30 p.m.

USA — Men’s Gold Final (Re-air)

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

