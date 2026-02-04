NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 1 UConn (23-0) at DePaul (5-19), 8 p.m.
No. 2 UCLA (21-1) vs. Rutgers (9-13), 10 p.m.
No. 8 Michigan (19-3) vs. Nebraska (16-6), 7 p.m.
No. 12 Michigan State (19-3) vs. No. 22 Maryland (17-6), 6:30 p.m.
No. 14 TCU (20-3) vs. Houston (7-14), 7:30 p.m.
No. 15 Baylor (19-4) at Cincinnati (8-14), 6:30 p.m.
No. 20 West Virginia (18-5) at Colorado (15-7), 9 p.m.
Thursday’s Games
No. 3 South Carolina (22-2) vs. Mississippi State (16-7), 6:30 p.m.
No. 4 Texas (21-2) vs. No. 5 LSU (21-2), 9 p.m.
No. 6 Louisville (21-3) vs. No. 17 Duke (16-6), 7 p.m.
No. 7 Vanderbilt (21-2) at No. 16 Kentucky (18-5), 7 p.m.
No. 9 Ohio State (20-3) at No. 24 Washington (17-5), 9 p.m.
No. 10 Iowa (18-4) vs. Minnesota (16-6), 7 p.m.
No. 13 Ole Miss (19-4) at No. 21 Alabama (19-4), 9 p.m.
No. 19 Tennessee (14-5) at Georgia (18-4), 6:30 p.m.
No. 25 North Carolina (18-5) vs. Clemson (16-7), 6 p.m.
Friday’s Games
No. 23 Princeton (18-2) vs. Penn (13-7), 7 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 UConn (23-0) vs. Butler (9-13), Noon
No. 12 Michigan State (19-3) at Penn State (7-15), 1 p.m.
No. 15 Baylor (19-4) vs. Arizona State (18-5), 6 p.m.
No. 18 Texas Tech (21-3) at Houston (7-14), 6 p.m.
No. 20 West Virginia (18-5) vs. Arizona (10-11), 2 p.m.
No. 22 Maryland (17-6) at Nebraska (16-6), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 UCLA (21-1) at No. 8 Michigan (19-3), 3 p.m.
No. 3 South Carolina (22-2) vs. No. 19 Tennessee (14-5), 3 p.m.
No. 5 LSU (21-2) at Auburn (13-10), 2 p.m.
No. 6 Louisville (21-3) at Syracuse (18-4), Noon
No. 9 Ohio State (20-3) at Oregon (17-7), 3 p.m.
No. 14 TCU (20-3) at Colorado (15-7), 3 p.m.
No. 17 Duke (16-6) vs. SMU (8-14), 2 p.m.
No. 21 Alabama (19-4) at Texas A&M (8-10), 6 p.m.
No. 24 Washington (17-5) at Wisconsin (13-9), 3 p.m.
No. 25 North Carolina (18-5) at Wake Forest (12-11), 2 p.m.
