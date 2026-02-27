NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (30-0) beat Georgetown 84-52. Next: at St. John’s, Sunday.
No. 2 UCLA (27-1) did not play. Next: at USC, Sunday.
No. 3 South Carolina (28-2) beat Missouri 112-71. Next: at No. 16 Kentucky, Sunday.
No. 4 Texas (27-3) beat No. 23 Georgia 79-50. Next: at No. 24 Alabama, Sunday.
No. 5 Vanderbilt (26-3) beat No. 24 Alabama 85-60. Next: at Tennessee, Sunday.
No. 6 LSU (25-4) beat Tennessee 89-73. Next: at Mississippi State, Sunday.
No. 7 Oklahoma (22-6) beat Arkansas 89-44. Next: at Missouri, Sunday.
No. 8 Michigan (23-5) did not play. Next: vs. No. 14 Maryland, Saturday.
No. 9 Iowa (23-5) beat Illinois 82-78. Next: at Wisconsin, Sunday.
No. 10 Louisville (25-5) beat Georgia Tech 69-50. Next: vs. Notre Dame, Sunday.
No. 11 TCU (26-4) did not play. Next: vs. No. 18 Baylor, Sunday.
No. 12 Duke (21-7) beat Florida State 80-52. Next: at No. 21 North Carolina, Sunday.
No. 13 Ohio State (23-6) did not play. Next: at No. 15 Michigan State, Sunday.
No. 14 Maryland (23-6) did not play. Next: at No. 8 Michigan, Saturday.
No. 15 Michigan State (22-6) did not play. Next: vs. No. 13 Ohio State, Sunday.
No. 16 Kentucky (21-8) beat Auburn 63-56. Next: vs. No. 3 South Carolina, Sunday.
No. 17 West Virginia (23-6) did not play. Next: vs. Cincinnati, Sunday.
No. 18 Baylor (24-6) did not play. Next: at No. 11 TCU, Sunday.
No. 19 Ole Miss (21-9) lost to Florida 74-67. Next: vs. Texas A&M, Sunday.
No. 20 Texas Tech (24-6) did not play. Next: vs. Arizona State, Sunday.
No. 21 North Carolina (24-6) beat Virginia 82-70. Next: vs. No. 12 Duke, Sunday.
No. 22 Minnesota (21-7) did not play. Next: at Illinois, Sunday.
No. 23 Georgia (21-8) lost to No. 4 Texas 79-50. Next: vs. Florida, Sunday.
No. 24 Alabama (21-8) lost to No. 5 Vanderbilt 85-60. Next: vs. No. 4 Texas, Sunday.
No. 25 Princeton (21-3) did not play. Next: at Dartmouth, Friday.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.