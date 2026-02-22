NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (29-0) beat Providence 81-38. Next: vs. Georgetown, Thursday.
No. 2 UCLA (27-1) beat Wisconsin 80-60. Next: at USC, Sunday.
No. 3 South Carolina (27-2) beat No. 17 Ole Miss 85-48. Next: vs. Missouri, Thursday.
No. 4 Texas (26-3) beat Mississippi State 92-42. Next: vs. No. 24 Georgia, Thursday.
No. 5 Vanderbilt (25-3) beat No. 16 Kentucky 81-79. Next: vs. No. 25 Alabama, Thursday.
No. 6 Michigan (22-5) lost to No. 13 Iowa 62-44. Next: at No. 10 Ohio State, Wednesday.
No. 7 LSU (24-4) beat Missouri 108-55. Next: vs. No. 21 Tennessee, Thursday.
No. 8 Louisville (24-5) lost to Virginia 74-72. Next: at Georgia Tech, Thursday.
No. 9 Duke (20-7) lost to Clemson 53-51. Next: vs. Florida State, Thursday.
No. 10 Ohio State (23-5) beat USC 88-83. Next: vs. No. 6 Michigan, Wednesday.
No. 11 Oklahoma (21-6) beat No. 21 Tennessee 100-93. Next: vs. Arkansas, Thursday.
No. 12 TCU (25-4) beat Iowa State 80-73. Next: at Cincinnati, Wednesday.
No. 13 Iowa (22-5) beat No. 6 Michigan 62-44. Next: vs. Illinois, Thursday.
No. 14 Maryland (22-6) beat Purdue 99-66. Next: vs. Northwestern, Wednesday.
No. 15 Baylor (23-6) did not play. Next: vs. Kansas State, Monday.
No. 16 Kentucky (20-8) lost to No. 5 Vanderbilt 81-79. Next: at Auburn, Thursday.
No. 17 Ole Miss (21-8) lost to No. 3 South Carolina 85-48. Next: at Florida, Thursday.
No. 18 Michigan State (22-6) beat No. 23 Minnesota 75-61. Next: vs. No. 10 Ohio State, Sunday.
No. 19 West Virginia (22-6) did not play. Next: at UCF, Wednesday.
No. 20 Texas Tech (24-5) did not play. Next: at Kansas, Wednesday.
No. 21 Tennessee (16-10) lost to No. 11 Oklahoma 100-93. Next: at No. 7 LSU, Thursday.
No. 22 North Carolina (23-6) beat Pittsburgh 78-50. Next: at Virginia, Thursday.
No. 23 Minnesota (21-7) lost to No. 18 Michigan State 75-61. Next: at Illinois, Sunday.
No. 24 Georgia (20-7) did not play. Next: at Auburn, Monday.
No. 25 Alabama (21-7) beat Florida 76-71. Next: at No. 5 Vanderbilt, Thursday.
