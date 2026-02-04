NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 5 Illinois (19-3) vs. Northwestern (10-12), 9 p.m.
No. 6 Gonzaga (22-1) at Portland (10-14), 10 p.m.
No. 8 Houston (19-2) vs. UCF (17-4), 7 p.m.
No. 10 Michigan State (19-3) at Minnesota (10-12), 7 p.m.
No. 16 BYU (17-4) at Oklahoma State (15-6), 9 p.m.
No. 20 Clemson (18-4) at Stanford (14-8), 10 p.m.
No. 24 Louisville (15-6) vs. Notre Dame (11-11), 7 p.m.
Thursday’s Games
No. 2 Michigan (20-1) vs. Penn State (10-12), 6:30 p.m.
Friday’s Games
No. 3 UConn (22-1) at No. 22 St. John’s (17-5), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (22-0) vs. Oklahoma State (15-6), 4 p.m.
No. 4 Duke (21-1) at No. 14 North Carolina (18-4), 6:30 p.m.
No. 5 Illinois (19-3) at No. 10 Michigan State (19-3), 8 p.m.
No. 6 Gonzaga (22-1) at Oregon State (12-12), 6 p.m.
No. 7 Iowa State (20-2) vs. Baylor (12-9), 2 p.m.
No. 8 Houston (19-2) at No. 16 BYU (17-4), 10:30 p.m.
No. 9 Nebraska (20-2) at Rutgers (9-14), Noon
No. 11 Kansas (17-5) vs. Utah (9-12), 2:30 p.m.
No. 12 Purdue (18-4) vs. Oregon (8-14), 1 p.m.
No. 15 Vanderbilt (19-3) vs. Oklahoma (11-11), 3:30 p.m.
No. 17 Florida (16-6) at Texas A&M (17-4), 8:30 p.m.
No. 18 Virginia (19-3) vs. Syracuse (13-10), Noon
No. 19 Saint Louis (22-1) vs. La Salle (7-16), 3 p.m.
No. 20 Clemson (18-4) at California (16-6), 8 p.m.
No. 21 Arkansas (16-6) at Mississippi State (11-11), Noon
No. 23 Miami (OH) (23-0) at Marshall (14-8), 4 p.m.
No. 24 Louisville (15-6) at Wake Forest (11-11), Noon
No. 25 Tennessee (16-6) at Kentucky (15-7), 8:30 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 Michigan (20-1) at Ohio State (14-7), 1 p.m.
No. 13 Texas Tech (16-6) at West Virginia (14-8), 1 p.m.
