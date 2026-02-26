NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Thursday’s Games
No. 8 Purdue (22-5) vs. No. 13 Michigan State (22-5), 8 p.m.
Friday’s Games
No. 3 Michigan (26-2) at No. 10 Illinois (22-6), 8 p.m.
No. 21 Miami (OH) (28-0) at Western Michigan (10-18), 6 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Duke (26-2) vs. No. 11 Virginia (25-3), Noon
No. 2 Arizona (26-2) vs. No. 14 Kansas (21-7), 4 p.m.
No. 4 Iowa State (24-4) vs. No. 16 Texas Tech (21-7), 4 p.m.
No. 5 Houston (23-5) vs. Colorado (16-12), Noon
No. 6 UConn (26-3) vs. Seton Hall (19-9), Noon
No. 7 Florida (22-6) vs. No. 20 Arkansas (21-7), 8:30 p.m.
No. 9 Gonzaga (28-2) at Saint Mary’s (26-4), 10:30 p.m.
No. 12 Nebraska (24-4) at USC (18-10), 4 p.m.
No. 15 St. John’s (22-6) vs. Villanova (22-6), 8 p.m.
No. 17 Alabama (21-7) at No. 22 Tennessee (20-8), 6 p.m.
No. 18 North Carolina (22-6) vs. Virginia Tech (18-10), 8:30 p.m.
No. 19 BYU (20-8) at West Virginia (16-12), 5:30 p.m.
No. 23 Saint Louis (25-3) vs. Duquesne (16-12), 8 p.m.
No. 24 Louisville (20-8) at Clemson (20-8), 2 p.m.
No. 25 Vanderbilt (22-6) at Kentucky (18-10), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 8 Purdue (22-5) at Ohio State (17-11), 1:30 p.m.
No. 13 Michigan State (22-5) at Indiana (17-11), 3:45 p.m.
