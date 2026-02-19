NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Friday’s Games
No. 7 Purdue (21-5) vs. Indiana (17-9), 8 p.m.
No. 18 Saint Louis (24-2) vs. VCU (21-6), 7 p.m.
No. 22 Miami (OH) (26-0) vs. Bowling Green (16-11), 8:30 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Michigan (25-1) vs. No. 3 Duke (24-2) at Washington, 6:30 p.m.
No. 2 Houston (23-3) vs. No. 4 Arizona (24-2), 3 p.m.
No. 5 UConn (24-3) at Villanova (21-5), 5:30 p.m.
No. 6 Iowa State (23-3) at No. 23 BYU (19-7), 10:30 p.m.
No. 8 Kansas (20-6) vs. Cincinnati (14-12), 1 p.m.
No. 9 Nebraska (22-4) vs. Penn State (11-16), 2 p.m.
No. 10 Illinois (22-5) at UCLA (17-9), 8 p.m.
No. 11 Gonzaga (26-2) vs. Pacific (17-12), 9 p.m.
No. 12 Florida (20-6) at Ole Miss (11-15), Noon
No. 13 Texas Tech (19-7) vs. Kansas State (11-15), 2:30 p.m.
No. 14 Virginia (23-3) vs. Miami (FL) (21-5), 2 p.m.
No. 16 North Carolina (20-6) at Syracuse (15-12), 1 p.m.
No. 17 St. John’s (21-5) vs. Creighton (14-13), Noon
No. 19 Vanderbilt (21-5) vs. Tennessee (19-7), 2 p.m.
No. 20 Arkansas (19-7) vs. Missouri (18-8), 4 p.m.
No. 21 Louisville (19-7) vs. Georgia Tech (11-16), 2:15 p.m.
No. 25 Alabama (19-7) at LSU (14-12), 6 p.m.
Sunday’s Games
No. 15 Michigan State (21-5) vs. Ohio State (17-9), 1 p.m.
No. 24 Wisconsin (18-8) vs. Iowa (19-7), 4 p.m.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.